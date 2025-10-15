Švýcaři budou hlasovat o dani pro superboháče. Průzkumy naznačují, že neprojde

Už několik měsíců se ve Švýcarsku horlivě diskutuje o federální padesátiprocentní dani uvalené na bohaté. Z posledních průzkumů vyplývá, že tento návrh tamní voliči v referendu zřejmě nepodpoří. Mnoho Švýcarů se totiž obává, že bohatí by kvůli tomuto novému daňovému břemenu zemi opustili.
Švýcarští voliči se pravděpodobně chystají zamítnout novou dědickou daň zaměřenou na superbohaté. Plán předložený skupinou Mladí socialisté navrhuje 50procentní daň z majetku převyšujícího 50 milionů franků (asi 1,3 miliardy korun), přičemž veškeré výnosy by se použily na opatření proti změně klimatu.

Nová dědická daň na federální úrovni by se podle aktuálního návrhu vztahovala na 2 500 Švýcarů a podle odhadů tak do této kategorie spadá asi 0,1 procenta všech švýcarských daňových poplatníků. Podle agentury Bloomberg je Švýcarsko aktuálně domovem pro 22 z 500 nejbohatších lidí na světě.

Země je již dlouho známa jako útočiště pro bohaté z celého světa, a proto návrh dědické daně vyvolává intenzivní debatu. Vláda se proti němu postavila, zatímco podnikatelé a obchodníci varovali, že v případě jeho zavedení opustí zemi. Vláda také argumentovala, že odchod bohatých lidí by vykompenzoval výnosy z daně, což by zhoršilo stav státní pokladny.

Globální miliardářská daň by mohla vynést až 250 miliard dolarů, říká studie

Daň z bohatství pro superbohaté na federální úrovni nemá podporu ani u aktuálního švýcarského vládního kabinetu. Jeho zástupci se proti němu postavili a argumentují, že odchod bohatých ze země by švýcarské rozpočty nakonec poškodil více, než jakých výnosů by nová daň skutečně dosáhla.

Pro návrh je jen třetina tázaných

Průzkum švýcarského portálu Tamedia/20 Minuten ukázal, že většina Švýcarů návrh nové daně nepodporuje. Proti se postavilo celkem 67 procent respondentů a podporu má pouze u 31 procent Švýcarů. Zbylé dvě procenta zatím neví, jak by v případném referendu hlasovali.

V hledáčku Afriky je zdanění bohatých. Každá země k němu přistupuje po svém

Kritici nové daně říkají, že Švýcarsko v posledních letech profitovalo z daňových změn v Norsku a Velké Británii. Mnozí majetní jednotlivci se totiž právě kvůli nim do Švýcarska přestěhovali. Tyto osoby by nyní kvůli podobnému daňovému břemenu mohli ze Švýcarska odejít a k nim by se mohli navíc přidat také další.

Jednotlivé švýcarské kantony nyní své dědické daně již mají. V naprosté většině případů jsou ale dědicové v přímé linii od takové daně osvobozeni.

Evropští boháči míří do daňových rájů. Státy jim to ztěžují daní na rozloučenou

O nové dani se ve Švýcarsku bude hlasovat už 30. listopadu. Konání referenda je možné proto, že strůjci návrhu nasbírali pro uspořádání hlasování dostatek podpisů. Ve stejný den budou Švýcaři rozhodovat také o tom, zda by se žen podobně jako můžu měla týkat povinná vojenská či civilní služba, která by obnášela třeba i péči o seniory či práci v sektoru pro ochranu životního prostředí, uzavírá Bloomberg.

