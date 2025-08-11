Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

V hlučné a zaplněné silnice se během léta mění třeba i malebná údolí švýcarského kantonu Uri mezi Lucernským jezerem a Gotthardským průsmykem. Švýcaři, kteří žijí v okolní dálnic, proto čím dál častěji debatují nad tím, jaké má pro ně masová turistika praktické výhody, píše agentura Bloomberg. Podobné problémy trápí ale třeba i sousední Rakousko.
„Ještě před pár lety se zvýšený provoz na silnicích týkal jen několika mála víkendů v roce. Nyní ale přetrvává celý měsíc. Na naše silnice se v podstatě nemůžeme dostat,“ uvedl pro agenturu Bloomberg švýcarský zákonodárce Simon Stadler.
Stadler proto společně se svými několika kolegy přišel s tím, aby v případě Gotthardského silničního tunelu došlo k zavedení dynamických poplatků. A tedy, aby řidiči za využití tohoto tunelu platili zvláštní mýtné v závislosti na tom, jaká je momentální denní doba a část roku. Registrační značky aut by snímaly kamery a poplatek by se týkal pouze řidičů, kteří ve Švýcarsku nestráví ani jednu noc.
Nevýhodou tunelu je pouze jeden pruh v každém směru
Gotthardský tunel byl otevřený už v roce 1980 a měří téměř 17 kilometrů. Každý rok jím projede přes pět milionů aut a další jeden milion kamionů. Jeho nevýhodou je, že v každém směru i v roce 2025 nabízí pouze jeden jízdní pruh. Také proto jsou v tomto tunelu kolony velmi časté.
Některým řidičům se ale v kolonách nechce čekat, a proto zkouší alternativní trasy přes švýcarský venkov. To se ale obyvatelům okolních vesnic nelíbí a volají po změně. Příkladem je obec Gurtnellen, která za poslední tři desetiletí ztratila třetinu svého původního obyvatelstva, a to mimo jiné i kvůli frekventované dopravě. Nyní tam žije už jen 500 lidí.
„Nedá se jít ven, v noci se nedá spát. Neustálá auta nám kazí i kvalitu vzduchu,“ říká kriticky Verena Tresch-Arnoldová, která je starostkou obce Gurtnellen. Zároveň také dodala, že během některých letních nocí musí řada místních dokonce sahat i po špuntech do uší.
Podobné problémy řeší i obyvatelé rakouských vesnic, které se nacházejí v blízkosti Brennerského průsmyku. Tudy navíc každý rok projede až trojnásobně větší počet aut než švýcarským Gotthardským tunelem. Na rozdíl od Švýcarů se ale tady už zvláštní mýto platí, a to 12 eur (asi 300 korun) za každé užití Brennerské dálnice.
Švýcarům ale poplatek fungovat nemusí
S kolonami na Brennerské dálnici ale Rakušané bojují i přesto, že oproti Švýcarům za průjezd speciální poplatek vybírají. To může naznačovat, že ani tato regulace nemusí být ve švýcarském případě úspěšná. Možná i proto již začala výstavba druhého Gotthardského tunelu.
Celý proces ale bude trvat několik dalších let a podle agentury Bloomberg má nový tunel sloužit zejména k rekonstrukci toho stávajícího. Pro zdvojnásobení provozu v této oblasti by se Švýcaři museli rozhodnout v referendu.
Kritici navrhovaného zavedení zvláštních poplatků v případě Gotthardského tunelu zároveň říkají, že opatření by mohlo mít negativní dopad na vztah Švýcarska s Evropskou unií. Oba celky totiž spolu v minulosti uzavřely několik dohod, které se týkají i pravidel okolo dopravy a obchodu, uzavírá Bloomberg.