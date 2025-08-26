Další v řadě. Švýcarská pošta kvůli clům přestala přijímat balíky do USA

  10:04
Švýcarská pošta od úterý kvůli novým clům dočasně pozastavuje přijímání balíků do Spojených států. Stejný krok v úterý oznámila Australská pošta v návaznosti na to, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa zrušila celní předpisy, které umožňovaly bezcelní dovoz balíků s nízkou hodnotou. Již minulý týden tak učinily některé podniky v Evropě včetně České pošty, Deutsche Post a francouzské La Poste.

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Švýcarská pošta pracuje na řešeních, která zajistí, aby zásilky mohly být co nejdříve znovu odesílány,“ uvedla pošta v Bernu v prohlášení s tím, že nové předpisy USA mají dopad na poštovní služby po celém světě. O jejím prohlášení informovala agentura Reuters.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý měsíc oznámila, že od 29. srpna pozastaví globální výjimku, takzvanou de minimis, která umožňuje minimální administrativní zátěž pro mezinárodní zásilky v hodnotě do 800 dolarů.

Česká pošta přestane přijímat balíky do USA, důvodem jsou celní nařízení

Francouzská La Poste v pátek uvedla, že nadále bude přepravovat pouze dárkové zásilky mezi jednotlivci v hodnotě nižší než 100 dolarů.

Česká pošta v pátek zastavila přijímání balíků do USA. Nadále je možné posílat jen zásilky obsahující výhradně písemná sdělení a mezi fyzickými osobami zásilky obsahující dary do maximální hodnoty 100 dolarů. Podle České pošty americká strana dosud nevymezila zásadní otázky a postupy, zejména v oblasti výběru celních poplatků, specifikace shromažďovaných údajů a způsobu spolupráce s americkými celními orgány.

Hranice 100 dolarů platí také pro poštu z Německa. „Velká část balíků soukromých zákazníků je beztak pod hranicí 100 dolarů, proto jsou soukromí zákazníci tímto nařízením poměrně málo zasaženi,“ uvedl mluvčí DHL. Zároveň zdůraznil, že omezení bude platit pouze na přechodnou dobu. Jak dlouhá bude, ale není jasné.

Dánská pošta končí s doručováním dopisů. Reaguje tak na celosvětový trend

Podobné kroky již dříve učinily poštovní společnosti v Rakousku, Dánsku nebo Švédsku, upozornila agentura DPA.

26. srpna 2025  10:04

