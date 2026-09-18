Vývoz švýcarských hodinek roste čtvrtý měsíc v řadě, pomáhá hlavně Asie

„Celková hodnota exportu meziročně vzrostla o 9,1 procenta, průměrné tempo růstu se za posledních 12 měsíců poprvé za dva roky dostalo nad nulu,“ uvedla ve čtvrtek Federace švýcarského hodinářského průmyslu.
Situace na jednotlivých trzích se však výrazně liší. Zatímco dodávky do Japonska, Singapuru a Číny vzrostly, vývoz do USA v srpnu prudce klesl, a to o 19,4 procenta. „Jednotlivé regionální trhy vykazovaly značně rozdílný vývoj,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Jean-Philippe Bertschy, analytik společnosti Vontobel.
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Pokles vývozu hodinek do USA podle něj nemusí znamenat výrazný útlum tamní poptávky. Čísla ovlivňuje mimo jiné dřívější předzásobení kvůli clům a také srovnání s mimořádně silným obdobím loňského roku.
Srpen je přitom pro výrobce luxusního zboží důležitým měsícem. V Číně na něj připadá svátek zamilovaných, který tradičně patří k významným nákupním příležitostem a může podpořit prodej hodinek a dalšího luxusního zboží.
„Jeden příznivý měsíc nestačí k potvrzení udržitelného oživení, zvlášť vzhledem k rostoucím obavám o poptávku čínských spotřebitelů,“ zmínil Bertschy.
Luxusní trh v Číně ztrácí
Právě čínský trh zůstává klíčový nejen pro výrobce hodinek, ale i pro širší segment luxusního zboží. Globální luxusní značky tam však čelí slábnoucí poptávce a výraznému poklesu prodejů u části značek.
Agentura Bloomberg již dříve upozornila, že prodeje 25 největších luxusních značek v Číně v červenci klesly o více než deset procent. K oslabení poptávky přispívají mimo jiné přísnější kontroly přeshraničních investic a snaha čínských úřadů více zdanit majetek a investiční zisky držené v zahraničí.
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„Firmy v luxusním segmentu začínají u svých VIP klientů zaznamenávat větší opatrnost v důsledku slábnoucího efektu růstu bohatství a přísnějšího daňového prostředí pro spotřebitele s vysokými příjmy,“ uvedl v srpnu Jacques Roizen, spoluzakladatel poradenské společnosti Foresight Performance Partners se sídlem v Šanghaji.
V červenci zaznamenaly dvouciferný pokles prodejů například značky Louis Vuitton, Dior, Gucci, Bottega Veneta a Balenciaga, zatímco Hermès přešel z růstu do poklesu. Výrazně zpomalil také růst prodejů značek Chanel a Prada, uvedly zdroje agentury Bloomberg.
Napětí se projevuje také na akciových trzích. Například Index MSCI China od začátku letošního roku ztrácí zhruba desetinu hodnoty.
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Slábnoucí čínská poptávka zároveň doléhá na jednotlivé tituly v luxusním sektoru. Například akcie LVMH za poslední rok ztratily zhruba pětinu hodnoty a od začátku letošního roku téměř 40 procent.
„V posledních dvou letech pozorujeme určitou souvislost mezi výkonností kapitálových trhů a prodejem luxusního zboží,“ uvedl Robert Wu, generální ředitel šanghajské společnosti Baiguan, která se zabývá analýzou ekonomických a spotřebitelských dat. „Dříve nebyla vazba mezi vývojem akciových trhů a prodejem luxusního zboží tak výrazná, protože větší část majetku bohatých Číňanů byla vázána v nemovitostech,“ doplnil.