Švýcarská ekonomika se zotavuje z celního šoku. Firmy ale stejně propouštějí

Jan Dvořák
  10:11
Švýcarská ekonomika se na konci loňského roku vzpamatovala a částečně se zbavila důsledků nadměrných cel, které na zemi uvalil americký prezident Donald Trump. Hrubý domácí produkt vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí o 0,2 procenta proti předchozím třem měsícům, kdy poklesl o 0,5 procenta. Růst za celý rok dosáhl 1,4 procenta, což odpovídá předpovědi vlády.

Americký prezident Donald Trump (vlevo) spolu s generálním ředitelem společnosti Rolex Jean-Fredericem Dufourem na finálovém zápase tenisového turnaje US Open v New Yorku (7. září 2025) | foto: Profimedia.cz

„Růst v sektoru služeb byl mírný, zatímco průmyslový sektor stagnoval,“ uvedl v pondělním prohlášení Státní sekretariát pro hospodářské záležitosti. Tento údaj naznačuje odolnost švýcarské ekonomiky po počátečním šoku, kdy Trumpovo 39procentní clo způsobilo její největší pokles od začátku pandemie, píše agentura Bloomberg.

Dohoda o snížení cel na 15 procent od poloviny listopadu vzbudila naději, že důsledky obchodních cel budou jen omezené. Vláda následně zvýšila své prognózy růstu pro tento rok téměř na úroveň před zavedením příplatků, i když varovala, že nejistota zůstává vysoká.

Švýcarsko je z Trumpových cel v šoku, bojí se o desítky tisíc pracovních míst

Společnosti zaměřené na export se potýkají se silným frankem, který v posledních týdnech vystoupal na nové desetileté maximum vůči euru a dolaru. Síla měny by mohla donutit Švýcarskou národní banku zvážit opětovné zavedení záporných úrokových sazeb poté, co již snížila svou referenční sazbu na nulu.

Zatímco třetí čtvrtletí zaznamenalo pouze druhý pokles ekonomiky od začátku pandemie, což podtrhuje její větší robustnost ve srovnání s mnoha evropskými protějšky, první známky naznačují, že ještě zdaleka není vyhráno. Podniky propouštějí, zejména v důležitém farmaceutickém sektoru, který brzdil růst a je pod zvláštním tlakem ze strany Bílého domu, který usiluje o snížení cen léků v USA.

Pomohl trik s rolexkami? Švýcarská obchodní dohoda s USA v zemi budí vášně

Řada malých a středních podniků, které zaměstnávají dvě třetiny švýcarské pracovní síly, rovněž oznámila snižování počtu pracovních míst nebo plány na přesun výroby do zahraničí.

Nezaměstnanost od roku 2023 také mírně roste, i když v lednu došlo k mírnému poklesu. Konečné údaje o růstu spolu s dalšími podrobnostmi o jeho hnacích silách budou zveřejněny 27. února, uzavírá Bloomberg.

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Dálnice není obranný výdaj. Je to proti metodice NATO, varuje ekonom Pavel

Premium
Jan Pavel, ekonom (4. února 2026)

Dálnice nebo třeba přehrady. Politici zkoušejí započítávat do výdajů na obranu i projekty, které s ní nemají nic společného. Podle ekonoma a bývalého člena Národní rozpočtové rady Jana Pavla se Česku...

17. února 2026

Diskuse zbrzdily plán zlevnit potraviny. Spekuluje se o změnách DPH

ilustrační snímek

Vládní koaliční rada v pondělí přerušila projednávání plánu ministerstva zemědělství na zlevnění potravin. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci sdělil, že zatím není o čem mluvit.

17. února 2026

Trumpův nový světový řád tlačí Švédsko k přijetí eura. Překážky však přetrvávají

Švédská pětikoruna. V zemi zesílily hlasy pro přijetí společné evropské měny....

Švédsko zvažuje z geopolitických důvodů a z důvodu snahy o posílení politických vazeb s partnery v EU přijetí eura. Argumentem ve prospěch evropské měny je, že by Švédům zajistilo místo u stolu při...

16. února 2026

Amtrak investoval do regionálních vlaků. Mají Americe přinést novou éru dopravy

Nové vlaky míří na regionální linky (13. února 2026).

Americký vlakový dopravce Amtrak nejspíš už letos v létě nasadí do provozu nové soupravy Airo pro regionální linky. Vedení společnosti věří, že moderní a pohodlné soupravy cestující v praxi ocení. Na...

16. února 2026

Havlíček: Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, zdržení nehrozí

Tisková konference po jedná ní vlády k dalším krokům v přípravě nových bloků...

Přípravy projektu stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, které má vybudovat korejská společnost KHNP, pokračují podle časového harmonogramu. V příštím roce by tak projekt měl získat platné...

16. února 2026  16:41

Vláda schválila hospodářskou strategii. Musí stát na privátním sektoru, řekl Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Vláda schválila novou hospodářskou strategii. Obsahuje opatření, jimiž chce zlepšit podnikatelské prostředí. Zaměřuje se přitom na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo...

16. února 2026  15:55

Přetahovaná o Warner Bros nekončí. Ve hře je obnovení jednání s Paramountem

Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)

Ještě před pár dny se dohoda mezi Warner Bros. Discovery a Netflixem ohledně prodeje filmových studií či streamingových aktivit zdála být jako samozřejmá. O tom, že významnou část Warner Bros...

16. února 2026  15:46

Tři hektary a 152 kontejnerů. Firma chystá největší bateriové úložiště v Česku

Udržet stabilitu elektrické sítě a poskytovat podpůrné služby pro provozovatele...

Firma APB - Plzeň chce postavit u Klášterce nad Ohří na Chomutovsku dosud největší bateriové úložiště v Česku s úložnou kapacitou 1000 megawatthodin (MWh). Projekt získal jednotné environmentální...

16. února 2026  14:27

Tchajwanské aerolinky budou poprvé létat do Evropy. Jako první cíl si vybraly Prahu

Do Česka bude od léta létat nový dopravce. Přímou linkou se cestující dostanou...

Pražské Letiště Václava Havla získá nové dálkové spojení do Asie. Tchajwanská letecká společnost STARLUX Airlines spustí od 1. srpna přímou linku mezi Prahou a Tchaj-pejí, která se stane jejím vůbec...

16. února 2026  13:25

Obchody už nechladí vejce. Zákazníky to mate, ale byli jsme nejpřísnější v Evropě

Vejce volná. (27. března 2023)

Po Novém roce se začaly objevovat rozporuplné reakce na změnu ve skladování vajec v obchodech - některé z nich už je nenabízí chlazená. Postup řetězců je ovšem legální a dle ministerstva zemědělství...

16. února 2026  12:35

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

16. února 2026

