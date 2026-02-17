„Růst v sektoru služeb byl mírný, zatímco průmyslový sektor stagnoval,“ uvedl v pondělním prohlášení Státní sekretariát pro hospodářské záležitosti. Tento údaj naznačuje odolnost švýcarské ekonomiky po počátečním šoku, kdy Trumpovo 39procentní clo způsobilo její největší pokles od začátku pandemie, píše agentura Bloomberg.
Dohoda o snížení cel na 15 procent od poloviny listopadu vzbudila naději, že důsledky obchodních cel budou jen omezené. Vláda následně zvýšila své prognózy růstu pro tento rok téměř na úroveň před zavedením příplatků, i když varovala, že nejistota zůstává vysoká.
Společnosti zaměřené na export se potýkají se silným frankem, který v posledních týdnech vystoupal na nové desetileté maximum vůči euru a dolaru. Síla měny by mohla donutit Švýcarskou národní banku zvážit opětovné zavedení záporných úrokových sazeb poté, co již snížila svou referenční sazbu na nulu.
Zatímco třetí čtvrtletí zaznamenalo pouze druhý pokles ekonomiky od začátku pandemie, což podtrhuje její větší robustnost ve srovnání s mnoha evropskými protějšky, první známky naznačují, že ještě zdaleka není vyhráno. Podniky propouštějí, zejména v důležitém farmaceutickém sektoru, který brzdil růst a je pod zvláštním tlakem ze strany Bílého domu, který usiluje o snížení cen léků v USA.
Řada malých a středních podniků, které zaměstnávají dvě třetiny švýcarské pracovní síly, rovněž oznámila snižování počtu pracovních míst nebo plány na přesun výroby do zahraničí.
Nezaměstnanost od roku 2023 také mírně roste, i když v lednu došlo k mírnému poklesu. Konečné údaje o růstu spolu s dalšími podrobnostmi o jeho hnacích silách budou zveřejněny 27. února, uzavírá Bloomberg.