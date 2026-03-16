Švýcaři podporují zavedení nové daně pro nejbohatší, zjistil průzkum

Jan Dvořák
  13:18
Švýcarští voliči jsou pro to, aby bohatší obyvatelé platili vyšší daně na financování armády a důchodů. Více než dvě třetiny obyvatel podporují návrh na zavedení federální daně ve výši 0,33 procenta z majetku přesahujícího pět milionů franků. Návrh má podporu 68 procent voličů, čtvrtina se k němu staví odmítavě.

Volební plakát s nápisem „Tvůj hlas, tvoje volba“, Žádná jiná země na světě nepořádá tolik hlasovacích iniciativ jako právě Švýcarsko. (15. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Podle celostátního průzkumu, který v neděli zveřejnila mediální skupina Tamedia/20 Minuten, podporují více než dvě třetiny respondentů myšlenku zavedení federální daně z majetku. Ačkoli zatím neexistují žádné formální plány na zavedení takové daně, výsledek průzkumu podnítí debatu mezi zákonodárci, píše agentura Bloomberg.

Ti už delší dobu diskutují o způsobech, jak zvýšit příjmy. Na financování dodatečných výdajů na armádu a penzí navrhli například zvýšení daně z obratu. Švýcarsko má v současné době majetkové daně pouze na kantonální úrovni, ale neexistuje žádná celostátní daň.

Švýcaři budou hlasovat o dani pro superboháče. Průzkumy naznačují, že neprojde

Pokud by se tento nápad uchytil, vyvolalo by to ve Švýcarsku, které je známé jako země s nízkými daněmi cílící na nejbohatší lidi a jejich peníze, další napjatou debatu.

Před necelými čtyřmi měsíci švýcarští voliči drtivou většinou zamítli návrh na zavedení vysoké dědické daně pro multimilionáře. Návrh předložila levicová skupina Mladí socialisté, narazil však na odpor vlády i na kampaň bohatých podnikatelů, kteří vyhrožovali odchodem ze země.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Premium
Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

Švýcaři podporují zavedení nové daně pro nejbohatší, zjistil průzkum

Volební plakát s nápisem „Tvůj hlas, tvoje volba“, Žádná jiná země na světě...

Švýcarští voliči jsou pro to, aby bohatší obyvatelé platili vyšší daně na financování armády a důchodů. Více než dvě třetiny obyvatel podporují návrh na zavedení federální daně ve výši 0,33 procenta...

16. března 2026  13:18

Průmyslovou připravenost nelze vytvořit přes noc, varuje šéf zbrojovky

Šéf společnosti Colt Canada Sean Congdon (11. března 2026)

Okamžité vyzbrojení a dovybavení armády a bezpečnostních složek se v současném nestabilním světě jeví bez vlastního silného obranného průmyslu takřka jako nemožné. Chybějí výrobní kapacity a extrémní...

16. března 2026  11:30

Obavy o dodávky ropy přetrvávají, trhy vyhlížejí uvolnění nouzových rezerv

sinokor tanker společnost loď ropa

Ceny ropy se dál zvyšují. Předpokládá se jejich další růst, válka USA a Izraele proti Íránu vstoupila do třetího týdne, což ohrožuje ropnou infrastrukturu a udržuje Hormuzský průliv uzavřený. Na trh...

16. března 2026  11:11

Letiště v Dubaji po útoku dronem obnovuje dopravu. Mimo provoz bylo sedm hodin

Na letišti v Dubaji došlo k přerušení letového provozu kvůli nárazu dronu do...

Letiště v Dubaji se po pondělním dronovém útoků chystá obnovit provoz. Útok na zhruba sedm hodin paralyzoval důležitý letecký uzel ve Spojených arabských emirátech. První lety by měly odstartovat...

16. března 2026  10:43

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu.

16. března 2026  9:28

NKÚ: Protipovodňová opatření za miliardy nesplnila cíle, tak je rezort snížil a vykázal plnění

Ministerstvo zemědělství

U dotačních programů na protipovodňová opatření, které měly zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu, se nepodařilo tento cíl dostatečně zajistit, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloval finance,...

16. března 2026  7:38

Káva je živá. Pokud polevíte, je to v šálku poznat, říká česko-vietnamský barista

Česko-vietnamský kavárník, barista a podnikatel Jackie Tran Anh (9. března 2026)

Vyrůstal na sladké robustě ze sáčku, dnes servíruje i aukční gejšu za tisíce korun. Česko-vietnamský kavárník a barista Tran Anh Thang alias Jackie propojuje vietnamské kořeny s precizností výběrové...

16. března 2026

Jak válečné konflikty ovlivňují ropné trasy do Evropy. Žádná cesta není bez rizika

Premium
Tanker přepravující ropu směrem k Tichému oceánu poblíž Panamského průplavu....

Do Česka loni přiteklo celkem 6,8 milionu tun ropy, což představovalo meziroční zvýšení o 5,5 procenta. Nejvíce, celkem 2,9 milionu tun, mělo původ v Ázerbájdžánu, dalších 1,4 milionu tun připlynulo...

16. března 2026

Američané znejistěli. Válka na Blízkém východě oddálila jejich nákup domů i aut

Ilustrační snímek

Konflikt v Íránu vede některé Američany k opatrnosti. Čtvrtina z nich kvůli válce odkládá nebo ruší plány na koupi domu či auta, ukázal průzkum realitní společnosti Redfin. Pro většinu z nich však...

15. března 2026

Ropa z nouzových rezerv se v Evropě dostane na trh koncem března

Soumrak nad těžbou ropy.

Ohlášená ropa z nouzových rezerv se v Evropě a v Americe dostane na trh až koncem března, zatímco v Asii to bude hned. V aktualizaci svého středečního oznámení o uvolnění rekordních 400 milionů...

15. března 2026  16:51,  aktualizováno  16:59

Vyšívání i kovářství. Mladí hledají odpočinek u „babičkovských" koníčků

Ilustrační snímek

Stále více mladých lidí se vrací k tradičním řemeslům, jako je pletení, keramika, zahradničení, nebo vyšívání. Chtějí si tak odpočinout od digitálních technologií. Paradoxně jim v tom pomáhají právě...

15. března 2026  16:22

Auta jsou stále větší, ulice nikoli. Londýn bojuje proti SUV novými limity a poplatky

„Budeme pokračovat v rozvoji evidence rizik, která v Londýně představují...

Londýnská dopravní společnost Transport for London (TfL) se chystá rozšířit zóny s omezenou rychlostí 20 mil za hodinu a snížit rychlostní limity na nejrychlejších silnicích hlavního města. Starosta...

15. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.