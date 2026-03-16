Podle celostátního průzkumu, který v neděli zveřejnila mediální skupina Tamedia/20 Minuten, podporují více než dvě třetiny respondentů myšlenku zavedení federální daně z majetku. Ačkoli zatím neexistují žádné formální plány na zavedení takové daně, výsledek průzkumu podnítí debatu mezi zákonodárci, píše agentura Bloomberg.
Ti už delší dobu diskutují o způsobech, jak zvýšit příjmy. Na financování dodatečných výdajů na armádu a penzí navrhli například zvýšení daně z obratu. Švýcarsko má v současné době majetkové daně pouze na kantonální úrovni, ale neexistuje žádná celostátní daň.
Pokud by se tento nápad uchytil, vyvolalo by to ve Švýcarsku, které je známé jako země s nízkými daněmi cílící na nejbohatší lidi a jejich peníze, další napjatou debatu.
Před necelými čtyřmi měsíci švýcarští voliči drtivou většinou zamítli návrh na zavedení vysoké dědické daně pro multimilionáře. Návrh předložila levicová skupina Mladí socialisté, narazil však na odpor vlády i na kampaň bohatých podnikatelů, kteří vyhrožovali odchodem ze země.