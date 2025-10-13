Světová zdravotnická organizace (WHO) se zavázala k boji proti kouření. Inhalování cigaretového kouře v konečném důsledku způsobuje poškození téměř všech orgánů v těle a je jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti. Mezi hlavní zdravotní problémy patří rozvoj rakoviny, kardiovaskulárních chorob jako infarkt či mrtvice a chronické onemocnění plic.
Konečným cílem by podle WHO měla být generace nekuřáků, uvádí rakouský list Kronen Zeitung. Dokument, který má deník dispozici uvedl, že Komise EU chce toto podpořit, uvádí se v návrhu mandátu pro konferenci WHO COP, která bude probíhat v listopadu v Ženevě. Evropská unie v něm podporuje návrhy expertní skupiny FCTC a chce upravit své vlastní plány.
Podle návrhu má dojít k drastickému omezení prodejní míst, v Rakousku pak prvořadě o trafiky. Obdobné důsledky by návrh měl i v Česku. Prodej tabákových výrobků by totiž nově neměl neměl být komerční. Regulátor by jinými slovy tlačil na co nejnižší zisk. Zmizet by měly prodejní pobídky v podobě slevových akcí stejně jako reklama v trafikách. Návrh také počítá se zákaz příchutí všech tabákových a nikotinových výrobků.
V neposlední řadě odpovědnost za újmu na zdraví nesli výrobci nikotinových produktů a maloobchodníci – to v případech, pokud by si někdo nárokoval újmu způsobenou výrobkem. Ve hře je tak i možnost hromadných žalob a trestních sankcí.
Cigaretové filtry škodí životnímu prostředí
Další připravované omezení se týká cigaretových filtrů, ty by mohly úplně skončit. Návrh vítá i Evropská komise. Filtry jsou podle ní ni škodlivé pro životní prostředí, není snadné je recyklovat a v přírodě se dlouho rozkládají. Skutečnost, že závislí, kteří kouří bez filtrů, pak také vdechují toxiny a dehet do plic nefiltrované, je navzdory zdravotním ambicím Bruselu odsunuta do pozadí, uvádí server Pouch Patrol.
Evropská komise nadto podporuje zákaz prodeje tabáku pro kohokoli narozeného po určitém datu, což je myšlenka „generace bez tabáku“. Pro tak drastické omezení se v minulosti rozhodl pouze Nový Zéland, který však plány následně stáhl. Tamní regulátor podlehl kritice ze stran zdravotníků a obchodníků s nikotinem. Předseda vlády Christopher Luxon následně uvedl, že tento obrat zabránil vzniku ilegálního trhu s tabákem a také tomu, aby se obchody staly cílem zločinu. Zmíněné návrhy budou kromě evropských úřadů posuzovat i členské státu Evropské unie.