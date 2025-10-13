Tažení proti cigaretám pokračuje. Vadí už i filtry a chystá se omezení trafik

Autor:
  16:04
Světová zdravotnická organizace (WHO) pokračuje v tažení proti kouření. Její plány zahrnují uzavírání trafik i zákaz filtrových cigaret. Byrokraté tak chtějí urychlit nástup a generace bez kouření, informoval rakouský deník Kronen Zeitung. Zájmový portál Pouch Patrol v mezičase poukázal na to, že Evropská komise plánuje tyto plány posvětit. Finální podobu budou schvalovat členské země EU.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Světová zdravotnická organizace (WHO) se zavázala k boji proti kouření. Inhalování cigaretového kouře v konečném důsledku způsobuje poškození téměř všech orgánů v těle a je jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti. Mezi hlavní zdravotní problémy patří rozvoj rakoviny, kardiovaskulárních chorob jako infarkt či mrtvice a chronické onemocnění plic.

Konečným cílem by podle WHO měla být generace nekuřáků, uvádí rakouský list Kronen Zeitung. Dokument, který má deník dispozici uvedl, že Komise EU chce toto podpořit, uvádí se v návrhu mandátu pro konferenci WHO COP, která bude probíhat v listopadu v Ženevě. Evropská unie v něm podporuje návrhy expertní skupiny FCTC a chce upravit své vlastní plány.

Podle návrhu má dojít k drastickému omezení prodejní míst, v Rakousku pak prvořadě o trafiky. Obdobné důsledky by návrh měl i v Česku. Prodej tabákových výrobků by totiž nově neměl neměl být komerční. Regulátor by jinými slovy tlačil na co nejnižší zisk. Zmizet by měly prodejní pobídky v podobě slevových akcí stejně jako reklama v trafikách. Návrh také počítá se zákaz příchutí všech tabákových a nikotinových výrobků.

Pět nejčastějších mýtů o kouření, které vás možná překvapí

V neposlední řadě odpovědnost za újmu na zdraví nesli výrobci nikotinových produktů a maloobchodníci – to v případech, pokud by si někdo nárokoval újmu způsobenou výrobkem. Ve hře je tak i možnost hromadných žalob a trestních sankcí.

Cigaretové filtry škodí životnímu prostředí

Další připravované omezení se týká cigaretových filtrů, ty by mohly úplně skončit. Návrh vítá i Evropská komise. Filtry jsou podle ní ni škodlivé pro životní prostředí, není snadné je recyklovat a v přírodě se dlouho rozkládají. Skutečnost, že závislí, kteří kouří bez filtrů, pak také vdechují toxiny a dehet do plic nefiltrované, je navzdory zdravotním ambicím Bruselu odsunuta do pozadí, uvádí server Pouch Patrol.

Evropská komise nadto podporuje zákaz prodeje tabáku pro kohokoli narozeného po určitém datu, což je myšlenka „generace bez tabáku“. Pro tak drastické omezení se v minulosti rozhodl pouze Nový Zéland, který však plány následně stáhl. Tamní regulátor podlehl kritice ze stran zdravotníků a obchodníků s nikotinem. Předseda vlády Christopher Luxon následně uvedl, že tento obrat zabránil vzniku ilegálního trhu s tabákem a také tomu, aby se obchody staly cílem zločinu. Zmíněné návrhy budou kromě evropských úřadů posuzovat i členské státu Evropské unie.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Tažení proti cigaretám pokračuje. Vadí už i filtry a chystá se omezení trafik

Světová zdravotnická organizace (WHO) pokračuje v tažení proti kouření. Její plány zahrnují uzavírání trafik i zákaz filtrových cigaret. Byrokraté tak chtějí urychlit nástup a generace bez kouření,...

13. října 2025  16:04

Nedostatek benzinu na pumpách brzy vyřešíme, slibuje ruský ministr

Nedostatek benzinu, který v Rusku vyústil k prudkému růstu cen u čerpacích stanic, se brzy podaří vyřešit. Oznámil to ministr financí Anton Siluanov. Ceny benzinu v Rusku od začátku roku vzrostly o...

13. října 2025  14:53

Allwyn a OPAP se spojují, vzniká druhý největší obchodovaný provozovatel loterií

Společnosti Allwyn International a OPAP oznámily, že jejich představenstva schválila kombinaci společností formou výměny akcií. Ta oceňuje nově vzniklou společnost na hodnotu vlastního kapitálu ve...

13. října 2025  12:35

Nobelovu cenu za ekonomii získala trojice vědců, zkoumali růst i úpadek firem

Nobelovu cenu za ekonomii si letos, stejně jako loni, odnesla trojice vědců. Výbor pro ekonomické vědy ocenil americko-izraelského historika Joela Mokyra za výzkum přínosu technologií pro udržitelný...

13. října 2025  11:54

Roztříštěné evropské dotace růstu ekonomiky Česka nepomáhají, říká NKÚ

Evropské dotace často směřují do desetitisíců malých projektů, které jsou z pohledu národního hospodářství zbytné. Nepřinášejí přidanou hodnotu a nemají dostatečnou schopnost směrovat českou...

13. října 2025  11:37

Naše zdravotnictví je na vysoké úrovni, ale musí se změnit, shodují se experti

Vysíláme

Do českého zdravotnictví proudí stovky miliard korun ročně, systém je však pod tlakem stárnoucí populace, nedostatku personálu a pomalé digitalizace. O palčivých výzvách a možných řešeních debatovali...

13. října 2025

Čína se obejde i bez amerického trhu, její export vzrostl nejvíce za půl roku

Růst čínského exportu v září dosáhl nejprudšího tempa za půl roku, čínským výrobcům se totiž daří nacházet odběratele na trzích mimo Spojené státy. Export se v září meziročně zvýšil o 8,3 procenta po...

13. října 2025  9:51

Hypotéky pod tlakem. Češi se obávají rostoucích úrokových sazeb i refixace

Refixace hypotéky bude pro tisíce Čechů znamenat pravděpodobně nárůst úrokové sazby a tím i měsíčních splátek. Podle průzkumu České bankovní asociace (ČBA) tak přibývá těch, kde se obávají, zda...

13. října 2025

Válka na Ukrajině změnila výcvikové osnovy pilotů, říká ředitel LOM Praha

Premium

Bojoví piloti se učí zvykat si na prostředí plné dronů. Právě zkušenost s nimi a důraz na kvalitu komunikace jsou hlavním poučením z probíhajícího válečného konfliktu, říká ředitel LOM Praha Jiří...

13. října 2025

Kuchař nabízí nejdražší hamburger na světě. Vyžaduje smlouvu o mlčenlivosti

Bosco Castro alias BdeVikingo je španělský kuchař, influencer a majitel luxusního restaurantu nedaleko Barcelony. Nyní přišel s nabídkou, v jejímž rámci nabízí vybraným zákazníkům hamburger, který...

12. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zemědělství může spasit „kvetoucí poušť“. Malá rostlina odolá suchu i výkyvu teplot

Na nejsušší poušti světa Atacama v Chile vědci zkoumají malou odolnou rostlinu. Mohla by totiž ukrývat genetické informace, které by mohly pomoci zemědělským plodinám odolávat v sušších podmínkách...

12. října 2025  16:19

Hi-tech už míří i do stájí. Krávy mění své zvonce za chytré obojky

Chytré technologie začínají ovládat i svět zemědělství. V USA i jinde ve světě se stále více rozmáhají chytré obojky pro krávy, které hlídají jejich zdravotní stav. Na trhu jsou sice již od roku...

12. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.