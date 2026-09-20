Kuo Ťie-chuej je 35letá učitelka ze Šen-čenu. Nedávno vzala svého devítiletého syna na třídenní výlet do malebného centra města Kuei-lin v provincii Kuang-si. V posledních letech sice omezila nákupy oblečení a podobných věcí, ale několikrát do roka podniká výlety, jen aby svému synovi dopřála nové zážitky. „Do cestování jsme ochotni investovat,“ říká.
Cestovní ruch splňuje mnoho požadavků plánovačů v Pekingu. Je to způsob, jak povzbudit Číňany k utrácení v době, kdy mnozí kvůli zpomalení ekonomického růstu omezují své výdaje. Když přijíždějí zahraniční turisté, jejich výdaje se považují za export a jsou politicky méně citlivé než vývoz průmyslových výrobků, který vyvolává napětí s čínskými obchodními partnery.
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Společnost Morgan Stanley očekává, že příjmy Číny z cestovního ruchu zahrnující domácí i zahraniční návštěvníky včetně obchodních cestujících budou do roku 2030 tvořit 6,7 procenta hrubého domácího produktu země, ve srovnání s 4,8 procenta v roce 2024. Pokud se tak opravdu stane, čínské příjmy z cestovního ruchu by v roce 2030 vzrostly na přibližně 1,8 bilionu dolarů z zhruba jednoho bilionu dolarů v loňském roce, píše portál The Wall Street Journal.
Cestují více, utrácejí méně
V posledních letech Čína rozšířila bezvízový styk, ačkoli Američané ho k návštěvě země stále potřebují. Podle čínského imigračního úřadu vstoupilo v první polovině roku 2026 do Číny téměř 23 milionů cizinců, což představuje nárůst o pětinu v porovnání se stejným období předchozího roku. Více než tři čtvrtiny návštěvníků pak vstoupily do země bez víza. Peking doufá, že si odnesou příznivé dojmy a budou tak šířit čínský věhlas do zahraničí.
Přesto několik milionů zahraničních turistů navíc představuje pro tak obrovskou ekonomiku, jakou je ta čínská, relativně malý přínos. Ostatní země v regionu, jako například Japonsko a Thajsko, rovněž agresivně soupeří o dolary zahraničních cestovatelů.
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Co se týče domácího cestovního ruchu, ten také roste. Mnoho Číňanů však na cestách utrácí jen pomálu. Ačkoli domácí obyvatelé v první polovině roku 2026 uskutečnili téměř 3,5 miliardy domácích cest, což představuje nárůst o 5,4 procenta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, jejich výdaje vzrostly podle čínského ministerstva kultury a cestovního ruchu pouze o dvě procenta na přibližně 478 miliard dolarů.
V kavárně zasazené uprostřed rýžových polí v okrese Jang-šuo v Kuej-linu se hordy návštěvníků z různých koutů země věnují jedné z nejoblíbenějších levných aktivit čínských turistů: pořizování spousty fotografií. Pózují před rekvizitami, jako je horkovzdušný balón, klavír nebo schodiště vedoucí nikam. Říká se tomu „da ka“ neboli „razítkování karty“. Na platformách jako Instagram, TikTok nebo čínský RED (Xiaohongshu) se termín používá pro navštívení populárního, fotogenického místa za účelem vyfocení se a sdílení příspěvku na sociálních sítích.
Dále po proudu řeky Jü-lung se nachází most Fuli, starý kamenný obloukový most přezdívaný Měsíční kvůli svému kulatému odrazu ve vodě, který je dalším oblíbeným místem pro focení nebo natáčení videí dronem. Mnoho čínských turistů však dnes vynechává plavbu po řece na bambusovém voru, která podle 45letého voraře Wu Fan-tunga stojí asi třicet dolarů pro dvě osoby. „Cestují více, ale utrácejí méně,“ říká převozník na adresu domácích turistů.
Cesty bez víza
Zahraniční návštěvníci mají v Číně také tendenci utrácet méně. Čína loni přivítala 35 milionů zahraničních návštěvníků, což je zhruba polovina počtu návštěvníků v USA. Cizí turisté v Číně utratili v průměru asi 2 200 dolarů na osobu, což je méně než dvě třetiny částky vydávané ve Spojených státech, jak vyplývá z analýzy čínské online cestovní platformy Trip.com. Ta rovněž uvádí, že existuje velký prostor pro přilákání zahraničních turistů a proměnu cestovního ruchu v silnější motor růstu.
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V luxusním resortu Jang-šuo, který sídlí v bývalém cukrovaru, začínají ceny pokojů na přibližně 300 dolarech za noc. Hosté mohou odpočívat u bazénu zasazeného uprostřed hor, právě těch, které básník Chan Jü přirovnal k „nefritové sponce“, nebo si dopřát jídlo za 300 dolarů na osobu. Zahraniční návštěvníci tvořili letos do července 37 procent hostů hotelu, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo pouze 21 procent. „Zahraniční hosté mají tendenci zůstávat déle a více se ponořit do místní atmosféry než domácí návštěvníci,“ uvedl generální ředitel resortu Kchen Luo.
Šestatřicetiletá turistka z Německa Isabelle Heizmannová navštívila Čínu poprvé v rámci zájezdu, který zahrnoval zastávky v Pekingu, Šanghaji, Kuej-linu a Hongkongu. V Číně si pochutnala na jídle, zejména na pekingské kachně, a obdivovala rozmanitost krajiny od mrakodrapů v Šanghaji až po přírodní scenérie v Jang-šuo. Velkým lákadlem pro ni bylo bezvízové cestování, které Čína držitelům německých pasů umožnila na konci roku 2023. „Právě to je důvod, proč jsem nepřijela už dříve,“ uzavřela podle amerického portálu.