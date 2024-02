Těžba surovin do roku 2060 vzroste více než o polovinu, uvádí zpráva OSN

Podle nezveřejněné analýzy OSN, s níž se seznámil deník The Guardian, do roku 2060 vzroste celosvětová těžba surovin o šedesát procent. Bude to mít katastrofální důsledky pro klima i životní prostředí. V důsledku industrializace, urbanizace a růstu populace se těžba přírodních zdrojů od roku 1970 celkově zvýšila téměř o 400 procent.