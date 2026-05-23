Švédský kolektivismus mizí. V zemi probíhá překvapivá kapitalistická transformace

Jan Dvořák
  15:00
Po celá desetiletí bylo Švédsko synonymem pro model vlády s vysokými daněmi a vysokými výdaji, která řídila životy lidí od kolébky až po hrob prostřednictvím státních nemocnic, škol a pečovatelských domů. To už ale neplatí. Bez velkého rozruchu přijala tato severská země s 11 miliony obyvatel kapitalismus. Švédská transformace tak má mnoho vítězů, ale logicky také nemálo poražených.

Panorama švédského Strockholmu (22. května 2011) (ilustrační snímek) | foto: Profimedia.cz

V nemocnici sv. Jiří v centru Stockholmu se radioložka Karin Dembrowerová právě sklání nad obrazovkou počítače a ukazuje na drobné světlé skvrny, které na černobílém snímku naznačují přítomnost rakoviny. „My vlastníma očima nevidíme, že se tu něco děje, ale umělá inteligence ano,“ říká.

Již téměř tři roky je lékařka průkopnicí v používání umělé inteligence k odhalování rakoviny prsu. Ta dokáže rozpoznat případy nádoru mezi 80 000 ženami, které zde ročně podstupují screening tak rychle a přesně, že se čekací lhůty na jejím radiologickém oddělení výrazně zkrátily.

Ona a její kolegové již nepracují na večerních a víkendových směnách. Mají více času na provádění pokročilé diagnostiky u žen, u nichž byl diagnostikován nádor. Nemocnice nyní pravidelně přijímá pacientky z přeplněných nemocnic, které AI nemají.

Stejně jako všechny švédské nemocnice je i tato instituce financována z veřejných prostředků. Je však ve vlastnictví soukromého provozovatele nemocnic, společnosti Capio. Právě tento způsob je jedním z důvodů, proč instituce zavádí nástroje na zvýšení produktivity, jako je umělá inteligence, mnohem rychleji než její státní konkurenti. Nemocnice sv. Jiří dosahuje lepších výsledků v péči o pacienty při nižších nákladech na úhrady než veřejný systém, píše portál The Wall Street Journal.

Země skutečných příležitostí

Dnes je téměř polovina švédských klinik primární zdravotní péče v soukromém vlastnictví, mnoho z nich patří soukromým investičním společnostem. Jedna ze tří veřejných středních škol je provozována soukromým subjektem, což je ve srovnání s rokem 2011 dvacetiprocentní nárůst.

Díky kapitalistické transformaci se Švédsku podařilo to, co v posledních letech zvládlo jen málo průmyslových zemí: zmenšit dosah státu. To vládě umožnilo výrazně snížit daně a podle ekonomů to podnítilo prudký nárůst podnikání a hospodářského růstu.

Celkové veřejné výdaje na sociální oblast zahrnující zdravotnictví, školství a všechny sociální dávky klesly na 24 procent hrubého domácího produktu, což je podobné jako v USA, ale výrazně méně než 30 procent v zemích jako Francie a Itálie.

Podle dubnové prognózy Mezinárodního měnového fondu by švédská ekonomika měla do roku 2030 růst přibližně o dvě procenta ročně, což je zhruba stejné tempo jako v USA a dvojnásobek tempa růstu Francie a Německa.

„Švédsko je země skutečných příležitostí,“ uvedla švédská ministryně financí Elisabeth Svantessonová, Dodala, že chce, aby zde lidé a kapitál zůstali a rostli. Zatímco mnoho evropských zemí zvyšuje daně, Svantessonová je snižuje již třetí rok po sobě. Nejvyšší sazba daně z příjmu ve Švédsku klesla z téměř devadesáti procent v 80. letech na necelých padesát procent.

„S ohledem na celkovou daňovou zátěž je to tady atraktivnější… než v USA,“ uvedla Conni Jonssonová, miliardářka a zakladatelka společnosti EQT, soukromé investiční firmy se sídlem ve Stockholmu.

Kritici ale tvrdí, že škrty zašly příliš daleko. I v této tradičně rovnostářské zemi prudce roste nerovnost. V desítkách předměstí s vysokým podílem přistěhovalců vzrostlo násilí gangů, což vedlo k vytvoření oblastí, kde místní zločinecké sítě zpochybňují státní autoritu a brání policejní práci. Zuří veřejná debata o školách se ziskovým zaměřením, které podle kritiků vydělávají peníze tím, že šetří na hřištích, knihovnách a personálu.

Podpora podnikatelů

Švédsko nemělo vždy velký veřejný sektor. Během 100 let až do roku 1970 se země vypracovala z jedné z nejchudších na třetí nejbohatší zemi v Evropě, a to bez vysokých daní. Od 60. let však středolevicová Sociálnědemokratická strana, která dominovala poválečné politice země, výrazně zvýšila daně a výdaje, a tak se vládní výdaje v 90. letech vyšplhaly až na 70 procent HDP.

Tyto změny vyvolaly dlouhé období slabého růstu, stagnujících příjmů po zdanění a prudce rostoucích rozpočtových deficitů a dluhů, které vyvrcholily bankovní krizí na počátku 90. let.

Pod tlakem investorů zavedla vláda v následujících dvou desetiletích rozsáhlé ekonomické reformy. Zahrnovaly snížení dávek v nezaměstnanosti a dotací na bydlení, privatizaci veřejných služeb, stejně jako snížení daní a reformu důchodového systému, aby byl finančně udržitelnější.

Na státní dluh byly uvaleny přísné limity. Švédský dluh k HDP činí pouhých 36 procent, zatímco v USA je to 129 procent. V polovině prvního desetiletí tohoto století vláda zrušila daně z majetku a dědické daně. Výsledek se dostavil brzy. „Bohatí podnikatelé, kteří před vysokými daněmi ve Švédsku utekli, se nyní vracejí,“ říká Jacob Wallenberg, člen švédské průmyslové dynastie, která vlastní významné podíly ve společnostech Ericsson, Saab a dalších velkých firmách.

Když Wallenberg vyrůstal v 60. a 70. letech, Švédové podle jeho slov nebyli nijak zvlášť bohatí. Jak poznamenal, v celé zemi se údajně nacházel pouze jeden vůz značky Rolls-Royce. Dnes mezinárodní průzkumy naznačují, že Švédové jsou mnohem otevřenější bohatství než Francouzi, Němci, Španělé nebo Italové. Mají také pozitivnější názor na tržní ekonomiku než jakákoli jiná evropská země s výjimkou Polska. Počet vozů Rolls-Royce ve Švédsku nyní přesahuje 800, a když se automobilka v roce 2016 rozhodla otevřít svůj první showroom ve Skandinávii, vybrala si právě Stockholm.

S ústupem státu se pozvolna rozšiřoval soukromý sektor. Studie zveřejněná v dubnu Stockholmskou ekonomickou školou zjistila, že poté, co země v roce 2005 zrušila dědické a darovací daně, soukromé firmy s potenciálními rodinnými nástupci rostly rychleji, více investovaly a platily vyšší daně z příjmů právnických osob než firmy bez přirozených dědiců. Podniky se následně v rámci riskantního podnikání, které v regionu ovládaném staršími odvětvími a ambivalentním postojem k technologiím nemělo téměř obdoby, staly průkopníky nových technologií.

Vítězové, ale i poražení

„Švédská transformace má mnoho vítězů. Zejména rodiny ze střední třídy, které vlastní své domy a těží z rostoucích příjmů a prudce stoupajících cen nemovitostí,“ říká Elinor Odebergová z Arena Idé, progresivního think tanku ve Stockholmu. Transformace má však podle ní i své poražené: nájemníky mimo velká města, kde je méně nových pracovních míst a kde se omezují veřejné služby, a městské komunity migrantů s nízkými příjmy, které byly v minulosti více závislé na státu.

Podíl Švédů ve věku 20 až 27 let, kteří žijí doma s rodiči – tradičně jeden z nejnižších v Evropě – vzrostl z 15 procent v roce 1995 na 26 procent v roce 2023 v důsledku zvýšení nákladů na bydlení, uvedla Ola Palmgrenová, předsedkyně národního sdružení nájemníků.

S menším přerozdělováním příjmů se místní samosprávy dostávají pod tlak. „Kleslo financování ze strany ústřední vlády, což ztěžuje poskytování veřejných služeb, jako je třeba vzdělávání,“ uvedla starostka Malmö Katrin Stjernfeldt Jammehová.

Stefan Fölster, ekonom a bývalý úředník ministerstva financí, tvrdí, že z reforem měla prospěch drtivá většina Švédů. Poznamenal, že reálné příjmy domácností se od 90. let v průměru zdvojnásobily, poté co v 70. a 80. letech pod vlivem vysokého zdanění stagnovaly.

I přesto švédská vláda reaguje na obavy. V listopadu parlament odhlasoval nahrazení dlouhodobého požadavku na udržování státního přebytku novým pravidlem vyrovnaného rozpočtu, což státu umožňuje uvolnit výdaje. Vláda také prosazuje reformy zaměřené na zpřísnění pravidel pro provozování soukromých škol, aby zůstali pouze dlouhodobí a kvalitní provozovatelé, uzavřel americký portál.

