Švédsko nepovolí stavbu nových větrných farem. Obává se útoků z Ruska

Severský stát Evropské unie a nejnovější člen Severoatlantické aliance uvedl, že případná realizace projektu by mohla zkomplikovat obranu státu před nepřítelem. Švédský ministr obrany konkrétně řekl, že větrné elektrárny v dané části Baltského moře by mohly ztížit detekci ponorek a útoků ze vzduchu, píše britský portál The Guardian.

„Offshore větrné farmy mohou mít negativní dopad na účinnost senzorů, který využívá kupříkladu systém Patriot. Balistické rakety a řízené střely by pro Švédsko v případě výstavby nových offshore větrných farem v Baltské moři představovaly velký problém,“ okomentoval švédské rozhodnutí tamní ministr obrany.

Výstavba větrných farem se plánovala u Alandských ostrovů, což je autonomní území Finska, a v úžině Öresund oddělující Švédsko a Dánsko. Švédsko se tak rozhodlo v rámci původního projektu dát zelenou výstavbě pouze jedné větrné elektrárně.

Je to zařízení Poseidon nedaleko města Stenungsund na západním pobřeží Švédska, které bude po kompletním dokončení produkovat asi 5,5 terawatthodin ročně. Součástí tohoto projektu má být až 81 větrných turbín.

„Naprosto rozumíme obavám ozbrojených sil a švédské vlády,“ řekl podle agentury Reuters Mads Nipper, šéf společnosti Orsted specializované na obnovitelnou energetiku. Uvedl, že firma při výstavbě větrných farem spolupracuje s armádami dalších zemí u Baltského moře. „Jsme přesvědčeni o tom, že dokážeme najít řešení, která poslouží potřebám ozbrojených sil i vlády,“ dodal.

Obavy vyjádřilo i NATO

Obavy ohledně bezpečnosti podmořské infrastruktury vyjádřil již dříve v tomto roce i náměstek velitele námořního velení NATO, viceadmirál Didier Maleterre. Podle něj je bezpečnost téměř miliardy lidí v Evropě a Severní Americe ohrožena ruskými pokusy narušit podmořskou infrastrukturu.

Maleterre konkrétně zmínil právě větrné farmy, které považuje v kontextu národní bezpečnosti za velmi zranitelný prvek. Varoval, že Rusko se snaží využít slabin podmořské infrastruktury, jako jsou i podmořské kabely či plynovody, aby mohlo ohrozit ekonomiku Evropy. Rusko podle viceadmirála navíc stále pracuje na nových tajných technikách a nebezpečných tricích. „Veškerá naše ekonomická infrastruktura v moři je v ohrožení,“ uzavřel pro The Guardian.