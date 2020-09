Vzhůru do kontejneru. Digitální supermarkety jsou budoucností venkova

Emma Nilssonová míří do obchodu. Její manžel sklízí na horkém letním slunci seno, rozhodla se mu tedy koupit láhev vody. U pokladny ji ovšem nevítá přátelská lidská tvář, nemůže ani probrat nejnovější klepy. Místo toho vytáhne telefon, přihlásí se do bankovní aplikace a ťuknutím na obrazovku mobilu si otevře zamčené skleněné dveře do prodejny.



Poté studuje obsah lednic, které naplnil někdo, koho nikdy neviděla. Vybírá si láhve s vodou, aktivuje si čtečku čárových kódů v mobilní aplikaci, naskenuje kód na láhvi a dalším ťuknutím na displej mobilu platí.

Stojí přitom v 22 metrů čtverečních velkém kontejneru napěchovaném lednicemi a plnými policemi - jinými slovy v novém supermarketu ve vesnici Eket ve švédském regionu Skaane. Pro 400 obyvatel vsi činí život mnohem pohodlnějším.

„Je to trochu divné,“ svěřila se Emma Nilssonová deníku The Guardian. „Je podivné mít obchod, kde nemůžu nikoho pozdravit. Ale pokud je to jediná alternativa, aby se v takhle malé vsi udržel život, tak je to hezká věc,“ dodává.



Švédská startupová firma Lifvs otevřela od začátku loňského roku devatenáct podobných obchodů napříč zemí. Místa si vybírala z tisíců malých vesnic a měst, kde v posledních desetiletích zanikly obchody s potravinami. Ještě v roce 1985 bylo totiž ve Švédsku 8 500 supermarketů, v roce 2010 jich tam zbývalo méně než 3 500.

Budoucnost pro malé vsi

Podobný osud potkal také Eket. Mívala malý obchod s potravinami, jak však jejích obyvatel ubývalo, provozovatelé ho zavřeli.

Anita Erikssonová, která je zodpovědná za provoz, zásobování a úklid nového supermarketu (vedle dalších dvou prodejen v okolí) vnímá strategii firmy Lifvs jako úspěšnější než starší model provozu potravin. „Rozdíl je v tom, že v nich lidé pracovali po celou dobu, kdežto já mám tři obchody a jsme otevřeni 24 hodin denně,“ říká.

Cílem provozovatele prodejen je mít jednoho zaměstnance, jenž obstará čtyři či pět obchodů. Prodejny jsou v kontejnerech, které firma může umístit kamkoliv, kde uvidí potenciální trh. Pokud se tam obchodu nebude dařit, může ho přemístit.

„Vyvíjí se to opravdu velmi rychle,“ říká Daniel Lundh, jeden ze zakladatelů společnosti. Její supermarkety nabízejí více než 500 druhů zboží a pokrývají většinu toho, co člověk potřebuje – včetně masa, salátů, zeleniny či zmrzliny. Interiér připomíná běžné supermarkety. „Je to kompletní obchod s veškerým sortimentem. Vzhledem k omezenému místu akorát neprodáváme pět druhů kečupu,“ doplnil Lundh.

Vzhledem k tomu, jak moc si obecní úřady ve Švédsku přejí zpět obchody s potravinami, firma místa pro nové prodejny nemusí nijak složitě hledat.

Místní starosta Christian Larsson vidí podobnou budoucnost i v provozu knihoven. „Podobné věci se odehrávají v celém Švédsku. Pokud malé vsi nechtějí, aby z nich odešli všichni obyvatelé, je to budoucnost,“ uvedl.