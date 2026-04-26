Švédsko chce změnit směr ve vzdělávání dětí, vrací se ke knihám a tužce

  17:00
Švédská vláda se snaží omezit používání tabletů a počítačů ve školách a vrací do výuky knihy, papíry a tužky. Cílem má být zlepšení gramotnosti a soustředění žáků. Podle kritiků méně technologií může ale přístup žáky znevýhodnit, ovlivnit jejich budoucí zaměstnanost a dokonce poškodit ekonomiku celé země.
ilustrační snímek | foto: ČTK

„Často chodím ze školy domů s novými knihami a papíry,“ uvedla pro BBC osmnáctiletá studentka střední školy Sophie. Jeden z učitelů podle ní začal tisknout všechny texty, které během hodiny používají. Digitální vzdělávací platformu v jeho hodinách matematiky nahradila tradiční výuka pouze s učebnicemi.

Švédské školství se chce vrátit k tužce a papíru. Politika, tvrdí odpůrci

Tento vývoj je v rozporu s pověstí Švédska jako jedné z technologicky nejvyspělejších zemí v Evropě. Digitální zařízení se staly součástí výuky na středních, základních i mateřských školách. Do mateřských škol do osnov tablety pronikly v roce 2019, a to jako součást snahy připravit i nejmenší děti na stále více digitálně orientovaný pracovní a soukromý život.

Vláda se snaží o změnu

„Snažíme se displeje co nejvíce omezit,“ uvedl švédský politik a poslanec švédského parlamentu Joar Forsell. „Ve vyšších ročnících mohou mít technologie své místo, ale u mladších dětí si myslím, že bychom je neměli používat vůbec,“ doplnil.

Školy už dostaly více než 2,1 miliardy švédských korun (4,7 miliardy Kč) ve formě grantů na nákup učebnic a metodických příruček. Nové osnovy, které mají prosadit výuku založenou na učebnicích, mají začít platit v roce 2028. „Čtení skutečných knih, psaní na skutečný papír a počítání skutečných příkladů na papíře je mnohem lepší, pokud chceme, aby děti získaly potřebné znalosti,“ tvrdí Forsell.

Děti nevědí, co je sleva 50 %, či akce 2 plus 1. Školy neučí praktické věci, říká expertka

Vláda doufá, že návrat k tradičnějším metodám pomůže zlepšit výsledky Švédska v mezinárodních testech PISA. „Víme, že děti, které prošly celým školním systémem s vysokým podílem digitálních technologií ve výuce, zaostávají v mezinárodních srovnáních,“ uvedl Forsell.

Digitální dovednosti jsou třeba

Odklon od digitálních technologií ke knihám v zemi ale vyvolává v podnikatelské komunitě bouřlivé debaty. Nová zpráva organizace Swedish Edtech Industry varuje, že přílišný odklon od digitálního vzdělávání nemusí žáky dostatečně připravit na budoucí pracovní trh.

„Každý potřebuje základní digitální dovednosti, aby mohl vstoupit na trh práce,“ zmínila šéfka organizace Jannie Jeppesenová. Cituje nedávnou zprávu EU, která odhaduje, že 90 procent pracovních míst bude brzy vyžadovat digitální dovednosti.

Dotace na stravování zmizela z rozpočtu, vysokoškoláci si v menze připlatí

Obává se také neblahých důsledků na podnikání a inovace. Švédsko patří mezi evropskou špičku v počtu technologických jednorožců. Mezi ně patří například Spotify nebo platforma Legora. Jeppesenová tvrdí, že pokud tyto firmy nenajdou dostatek kvalifikovaných IT pracovníků, přesunou se jinam.

Riziko jménem AI

Švédská vláda nyní chce, aby se na středních školách začalo vyučovat o příležitostech a rizicích používání umělé inteligence. Kritici tvrdí, že AI by měla být součástí učebních osnov i pro mladší děti. „Bez toho hrozí, že děti z bohatších rodin, jejichž rodiče jim dokážou s technologiemi pomoci, získají výhodu a vznikne digitální propast,“ uvedla Linnéa Stenlidenová z univerzity v Linköpingu.

Joar Forsell ale trvá na tom, že by se děti neměly učit o umělé inteligenci dříve, než zvládnou základní dovednosti. Odmítá, že by návrat k tradiční výuce prohluboval nerovnosti. „Rovnost příležitostí můžete zajistit jen tím, že lidem dáte kvalitní vzdělání,“ zmínil.

Od podzimu letošního roku také začne ve Švédsku platit plošný zákaz mobilů ve školách. Týkat se bude žáků ve věku od 7 do 16 let. Každý žák, který přijde do školy s chytrým telefonem, jej bude muset ráno odevzdat a dostane ho zpět po vyučování, uzavírá britský portál.

