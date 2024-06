Švédsko se rozloučilo s hotovostí. Zato masivně přibylo digitální kriminality

Dvacetiletá Švédka Ellen Bagleyová před pár dny uskutečnila svůj první prodej v oblíbené aplikaci na prodej oblečení z druhé ruky. Jen o pár minut později ale nadšení přešlo v šok. Dívka ze Linköpingu zjistila, že se stala obětí podvodu, píše agentura Bloomberg.

Od kupujícího jí pro dokončení obchodu přišel odkaz, který po kliknutí spustil autorizační systém BankID, jenž ve Švédsku standardně používají téměř všichni dospělí Švédové. Vyplnila požadované údaje a považovala obchod z její strany za hotový. Brzy ale zjistila, že se mýlila. Podvodník se dostal do jejího účtu a odčerpal přes 10 tisíc švédských korun, což je v přepočtu zhruba 23 tisíc korun.

„Podvodníci jsou v dnešní době tak zkušení, že celý proces vypadal velmi legitimně. Identifikace podvodníků není snadná,“ okomentovala pro agenturu Bloomberg svou zkušenost podvedená prodávající.

Přestože se švédská média věnují finanční kriminalitě méně než třeba střelbě a zločinům tamních pouličních gangů, pro zemi je to rostoucí riziko. Přitom pro ostatní unijní státy je Švédsko důležitým testovacím příkladem boje proti bezhotovostní kriminalitě, neboť v tamní ekonomice hotovost už skoro nikdo nepoužívá.

Finančních zločinů ve Švédsku rychle přibývá

Počet online podvodů ve Švédsku v posledních letech poměrně dramaticky stoupl. V roce 2023 si zločinci prostřednictvím takových zločinů odnesli celkem 1,2 miliardy švédských korun (zhruba 2,7 miliardy korun), to byl proti roku 2021 dvojnásobek. Orgány činné v trestním řízení odhadují, že rozměr celé takzvané švédské kriminální ekonomiky může dosahovat až na hranici 2,5 procenta hrubého domácího produktu země.

Tamní úřady i proto vyvíjejí stále výraznější tlak na banky, aby zpřísnily bezpečnostní opatření a ztížily práci technicky zdatným zločincům. Pokud by se ale s regulacemi zašlo až příliš daleko, mohlo by to ohrozit chod švédského hospodářství. Příliš pomalý postup by však mohl na druhé straně podkopal důvěru tamních spotřebitelů i firem.

„Sofistikovaní podvodníci využívající složité sítě a padělané dokumenty udělali ze Švédska Silicon Valley kriminálního podnikání,“ říká pro Bloomberg Daniel Larson, vedoucí státní zástupce pro hospodářskou kriminalitu v zemi. Ekonomická kriminalita je podle něj v současné době základem činnosti mnoha švédských gangů a je třeba ji rychle řešit.

Hotovost už ve Švédsku neletí

Nedávný průzkum švédské centrální banky ukázal, že v roce 2022 pouze 8 procent Švédů uvedlo, že při posledním nákupu využili hotovost. Podle Mezinárodního měnového fondu má Švédsko společně se sousedním Norskem nejnižší počet bankomatů v přepočtu na jednoho obyvatele v Evropě.

K rozmachu digitální kriminality ve Švédsku napomáhá i značná rozšířenost systému BankID, který funguje jako online podpis a bezhotovostní transakce se díky němu dokončí okamžitě. Švédské banky k jeho použití přistoupily proto, aby elektronické platby byly ještě rychlejší a jednodušší než dřív. Na světlo světa se poprvé dostal už v roce 2001 a brzy se stal součástí každodenního života většiny Švédů. K ověření se vyžaduje pouze otisk prstu, sken obličeje nebo vyplnění šestimístného kódu. Průměrný Švéd jej využije zhruba dvakrát denně.

S rostoucím rozsahem problémů nyní zavádějí švédské banky opatření, která umožní další úrovně zabezpečení včetně požadavku na schválení velkých převodů důvěryhodnou druhou stranou. Většinou jsou však dobrovolná, uživatelé se musí sami rozhodnout pro nastavení dvoustupňové autorizace nebo třeba pro odložení plateb.