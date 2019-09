Nejen létání. Švédi už se stydí i za nakupování, vznikají i nová slova

Rozhodnutí obyvatel Švédska v poslední době čím dál tím více ovlivňuje příklon k ekologičtějšímu chování. Snaží se například méně létat (za první polovinu roku 2018 se tamní letecká doprava zmenšila o 3,8 procenta) a více používat železnice.

Nejnovějším trendem je pak v této severské zemi se za neekologické chování stydět. Začalo to právě u létání, Švédi si toto „hnutí“ i pojmenovali – vznikl tak flygskam (stud z létání). Společně s tzv. smygflyga (létání chytře) se v současnosti rozšířil i do dalších zemí, především do Německa.

Teď flygskamu zjevně roste další „příbuzný“. Je jím köpskam, pocit studu či hanby z nakupování oblečení. Vychází mimo jiné i z tzv. „slow fashion“, tedy pomalé módy. Její vyznavači odmítají masovou výrobu a podporují menší firmy a ekologické materiály. Köpskam jí pak přidává nový rozměr – stud.

Raději ze „sekáče“ než nové

Oděvní průmysl totiž podle OSN vypouští do ovzduší více emisí, než veškerá letecká a námořní doprava na světě dohromady. Ekologicky uvědomělí Švédi tak jeho produkty ve velkém přestávají kupovat a stydí se za ty, kteří si je stále pořizují.

Mnohem raději než nový kus si Švédi pořizují již použité oblečení z druhé ruky, informuje web Market Watch. Kromě nízké ekologické stopy je pro některé kupující zajímavé i to, že si pořídí oblečení „s příběhem“.

I díky köpskamu pak ve Švédsku přestává podle Market Watch být oblečení z druhé ruky nevhodným dárkem pro rodinu či partnera. Tento americký ekonomický web pak předpokládá, že köpskam a trendy jemu podobné brzy rozšíří i do dalších evropských států.

To by mohlo značně ovlivnit celosvětový textilní a oděvní průmysl. Jeho současná hodnota přitom přesahuje jeden bilion dolarů, což je zhruba pětinásobek HDP České republiky. Například podle dat společnosti Common Objective má jen sektor dámského oblečení ročně hodnotu kolem 670 miliard dolarů (přes patnáct bilionů korun).

Common Objective se snaží o to, aby se textilní průmysl více zabýval svou ekologickou stopou. Z jeho dat dále vyplývá například to, že by se v příštích dvou letech měly výrazně snížit zisky průmyslu na třech klíčových evropských trzích – ve Francii, v Německu a v Itálii. Pokud se však köpskam masově rozšíří, prodeje pravděpodobně klesnou i v dalších státech.