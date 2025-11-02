„Byl to šok. Plánovali jsme tu zůstat alespoň do důchodu,“ říká pro agenturu Bloomberg čtyřiapadesátiletá Tanja Mattilová, která si společně s manželem pořídila nový dům na okraji Kiruny za zhruba 300 000 dolarů (6,3 milionů Kč). Nedávno jim ale přišel dopis od těžební firmy LKAB, že se budou muset kvůli pohybu v podzemí a hrozícímu nebezpečí přestěhovat.
„Pokud žijete v Kiruně, víte, co znamená bydlení nad dolem,“ uvedl majitel jednoho z místních obchodů s potravinami Fredrik Spett. „Přesto jsem si nikdy nemyslel, že důsledky budou tak hrozivé,“ doplnil. V obchodě se například vzedmula podlaha a drhnou o ni dveře, začaly se objevovat i praskliny ve zdivu. Podle jeho slov se smiřuje s tím, že bude muset svůj obchod zavřít.
Švédové přemístili kvůli těžbě celý kostel. Stavba je nyní o kilometry dál
Společnost LKAB na městské schůzi oznámila, že opustit svůj domov bude muset asi šest tisíc obyvatel. Firma tvrdí, že zaplatí náklady na přestěhování a také pracuje na zajištění silné komunity.
„Když jsme se to dozvěděli, bylo to, jako by se všechno ponořilo do tmy,“ reagoval na oznámení o stěhování majitel hotelu Arctic Eden Jan Gronberg. Stejně jako mnoho dalších obyvatel města, jedno stěhování má už za sebou. Jeho podnik se dříve nacházel v oblasti, která byla ohrožena expanzí těžby, a už ho zbořili.
Oznámení o stěhování přišlo jen týden poté, co kvůli těžbě musel být přestěhován 113 let starý kostel. Na pětikilometrovou cestu se červená dřevěná stavba vydala za přítomnosti tisíce přihlížejících, kteří se s její původní polohou přišli rozloučit.
Společnost LKAB se podílí téměř 80 procenty na evropské produkci železné rudy. Jeho surovina se dodává ve formě pelet a je považována za jednu z nejkvalitnějších na světě. Podle londýnské skupiny CRU Group se poptávka může v nadcházejících letech zvýšit, protože oceláři se snaží snížit emise používáním pelet namísto produktů s vyššími emisemi.
„Pokud chcete soběstačnost, musíte těžit,“ řekl evropský komisař pro průmysl Stéphane Séjourne, který město minulý měsíc navštívil. „Kiruna je středem evropské strategie pro ekonomickou suverenitu a konkurenceschopnost,“ doplnil.
Švédská ministryně energetiky a podnikání Ebba Buschová uvedla, že ministerstvo zajistí, že bude o lidi postaráno. „Nikdo nezůstane sám. Je to otázka přežití Kiruny, ale také otázka suverenity jako země a také jako unie,“ zmínila.
Politik Mats Taaveniku, který je přímo odpovědný za komunikaci a reakci na vliv těžby na místní komunitu, včetně vyjednávání s těžebními firmami a zajištění zájmů obyvatel Kiruny, vyjádřil nad oznámením o stěhování zklamání. Podle jeho slov firma informovala místní obyvatele až po přestěhování kostela, mohla to podle něj udělat dříve, jelikož o nutnosti stěhování části města bylo jasně známo už dávno před tímto oznámením a zbytečně to vyvolalo nejistotu a frustraci u lidí.