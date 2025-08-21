Švédsko změnilo názor. Po více než 40 letech postaví nové jaderné reaktory

  22:06
Švédsko plánuje po více než 40 letech postavit nové jaderné reaktory. Oznámil to ve čtvrtek švédský premiér Ulf Kristersson s tím, že vláda dává přednost výstavbě několika malých modulárních reaktorů (SMR). Země tak po desítkách let podle médií mění svůj přístup k jádru.

Švédsko plánuje po více než 40 letech postavit nové jaderné reaktory. (21. srpna 2025) | foto: ČTK

„Stává se to skutečností – s novou jadernou energií bude Švédsko disponovat stabilnější, konkurenceschopnější a ekologičtější výrobou energie,“ řekl podle listu The Financial Times (FT) předseda vlády na tiskové konferenci. Vláda plánuje postavit reaktory v jaderné elektrárně Ringhals na jihozápadě země. Společně budou mít výkon přibližně 1500 megawattů, což odpovídá výkonu dvou velkých reaktorů, píše agentura AFP.

VIDEO: Ve Švédsku přesouvají historický kostel. Za dva dny urazí pět kilometrů

Státní energetická společnost Vattenfall zvažuje jako dodavatele reaktorů britskou společnost Rolls-Royce nebo americkou firmu GE Vernova. Cena projektu je stále předmětem vyjednávání, uvedla podle AFP šéfka Vattenfall Anna Borgová. Plán ale počítá s výstavbou reaktorů do roku 2035.

Švédsko postavilo v 70. letech minulého století 12 reaktorů, po jaderné havárii v americké elektrárně Three Mile Island v březnu 1979 ale od další výstavby upustilo, píše FT. V roce 1980 pak Švédsko v celonárodním referendu odhlasovalo postupnou likvidaci své jaderné energetiky. V současnosti funguje pouze polovina původních reaktorů, obstarávají asi 30 procent spotřebované elektřiny v zemi.

USA posilují jádro. Do pěti let chtějí začít stavět deset nových elektráren

Současná středopravicová vláda je jádru nakloněna. Švédsko má podle odborníků nevyvážený energetický systém – velkou část elektřiny produkují vodní elektrárny v řídce obydlené severní části země, zatímco průmyslový jih se potýká s rostoucími cenami poté, co se podíl jaderné energie v průběhu let zmenšil, píše FT.

Konstrukce malých modulárních reaktorů je poměrně jednoduchá, zabere méně času než výstavba velkých reaktorů a cena je nižší. Jeden SMR má výkon od 300 do 500 megawattů, píše AFP. Velká část z nich ale stále čeká na schválení regulačními úřady.

