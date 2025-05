Čeští hokejisté hrají všechny zápasy základní skupiny v dánském městě Herning, kam se dá dojet autem přes Německo, nachází se necelých 400 km vzdušnou čarou od Hamburku.

Pokud se český tým umístí do čtvrtého místa ve skupině, postoupí do čtvrtfinále, které se bude hrát ve čtvrtek 22. května. Dva čtvrtfinálové zápasy se budou hrát v dánském Herningu a dva ve švédském Stockholmu. Zatím není určeno, které to budou.

Fanoušci, kteří by rádi podpořili český tým přímo na místě, se musejí v obou zemích připravit na výrazně vyšší ceny než v tuzemsku.

Dánsko i Švédsko si stejně jako Česko zachovávají svou korunu. V přepočtu vychází jedna dánská koruna na 3,34 českých korun a jedna švédská na 2,3 Kč. V místech hodně orientovaných na turisty sice berou i eura, ale není to pravidlem. Na druhé straně skoro všude se dá platit kartou.

Jaké jsou ceny jídla a pití v Dánsku

V hlavním městě Kodani je o něco dráž než ve zbytku Dánska. Jídlo v levné restauraci pořídíte do 180 DKK (600 Kč), kvalitní menu pro dva pak od 600 do 900 DKK (2 000–3 000 Kč).

Průměrné ceny potravin v Dánsku 1 l mléka : 10–12 DKK (33–40 Kč)

: 10–12 DKK (33–40 Kč) 500 g chleba : 20–30 DKK (66–100 Kč)

: 20–30 DKK (66–100 Kč) 12 vajec : 25–35 DKK (83–116 Kč)

: 25–35 DKK (83–116 Kč) 100 g sýra : 7–100 DKK (23–33 Kč)

: 7–100 DKK (23–33 Kč) 1 kg kuřecích prsou : 70–90 DKK (233–300 Kč)

: 70–90 DKK (233–300 Kč) 1 kg jablek : 18–25 DKK (60–83 Kč)

: 18–25 DKK (60–83 Kč) 0,5 l piva v obchodě : 10–15 DKK (33–50 Kč)

: 10–15 DKK (33–50 Kč) 1 l kokakoly: 10–15 DKK (33–50 Kč)

To v dějišti šampionátu v Herningu se v levnější restauraci najíte i za 150 DKK (500 Kč), ve fastfoodech i za 130 DKK (434 Kč).

Vždy ale záleží na lokalitě a kvalitě podniku, a ceny jídla se tak mohou pohybovat i kolem 300 DKK (1 000 Kč).

Ubytování se dá v Kodani sehnat za 1 500 Kč, ale také za 25 000, záleží na vás, jaké nároky na bydlení kladete.

Jízdné v Kodani

Cestování po centru Kodaně a na letiště umožní City Pass Small.

24 hodin (zóny 1–4): dospělí 100 DKK (334 Kč), děti do 16 let 50 DKK (177 Kč)

(zóny 1–4): dospělí 100 DKK (334 Kč), děti do 16 let 50 DKK (177 Kč) FlexCard 7 dní (zóny 1–4): kolem 250 DKK (835 Kč)

Smí se v Dánsku pít alkohol?

Jistě znáte české rčení „pít jako Dán“. Těžko říct, kde se vzal jeho původ, zřejmě lidé v minulosti podléhali stereotypní představě, že všichni seveřané holdují alkoholu. Paradoxní je, že v Dánsku se naopak říká „pít jako Švéd“. A to navzdory tomu, že jsou ve Švédsku restrikce mnohem přísnější než v Dánsku, kde je prodej alkoholu omezený pouze věkovou hranicí 16 let pro měkký alkohol a 18 let pro tvrdý.

Ve Švédsku sice není absolutní prohibice, ale prodej nápojů s vyšším podílem alkoholu než 3,5 % kontroluje stát. Najdete ho pouze ve speciálních prodejnách zvaných Systembolaget. Půllitrové pivo seženete ve švédském obchodě do 25 SEK (asi 57 Kč), točené v restauraci i za 60–80 SEK (137–183 Kč).

Ceny piva i tvrdého alkoholu v Dánsku jsou obecně nižší zejména díky regulaci trhu a nízké dani. To ovšem neplatí o Kodani, kam jezdí hodně turistů. Půl litru piva v obchodě stojí 10–15 DKK (30–50 Kč), v restauraci je pak podobná cena jako ve Švédsku.

Nejoblíbenější piva v Dánsku Nejznámější a největší dánská pivní značka je Carlsberg. Tuborg sice funguje jako samostatná značka, patří pod Carlsberg. Má trochu odlišný profil, je sladší a lehčí.

Royal Unibrew je druhý největší dánský pivovar, značka Faxe má silnou pozici mezi levnějšími pivy.

je druhý největší dánský pivovar, značka Faxe má silnou pozici mezi levnějšími pivy. Mezinárodně proslulý dánský nezávislý pivovar Mikkeller se zaměřuje na experimentální a speciální piva. Nejoblíbenější švédská piva Ey’Bro byl v roce 2023 nejprodávanějším pivem v rámci Systembolaget.

Pripps Blå je svěží švédský ležák, jehož historie sahá do roku 1959.

je svěží švédský ležák, jehož historie sahá do roku 1959. Norrlands Guld Export od pivovaru Spendrups.

Ceny ve Švédsku

V centru Stockholmu i v dalších čtvrtích seženete ubytování pro dva lidi na jednu noc od dvou tisíc korun. Ceny kvalitnějších a lépe hodnocených hotelů pak začínají na dvojnásobku.

Kolik stojí jídlo

Pokud se vydáte do restaurace nebo na kávu do kavárny, počítejte s tím, že se ceny budou měnit podle kvality jídla a typu podniku. Například oběd v levné restauraci se bude pohybovat mezi 120 a 180 SEK (276–414 Kč) a tříchodové menu pro dva od 600 do 900 SEK (1 380–2 000 Kč). V podniku vyšší třídy je to 1 650–2 300 SEK (3 800–5 300 Kč).

V prémiových restaurantech typu Frantzén, která má tři michelinské hvězdy a je považována za jednu z nejlepších restaurací ve městě, zaplatíte za luxusní několikachodové menu až 4 000 SEK (9 200 Kč).

Průměrné ceny potravin ve Švédsku: 1 l mléka: 12–15 SEK (27–34 Kč) 500 g chleba : 25–35 SEK (57–80 Kč)

: 25–35 SEK (57–80 Kč) 12 vajec : 30–40 SEK (69–92 Kč)

: 30–40 SEK (69–92 Kč) 100 g sýra : 9–13 SEK (20–30 Kč)

: 9–13 SEK (20–30 Kč) 1 kg kuřecích prsou : 90–120 SEK (185–250 Kč)

: 90–120 SEK (185–250 Kč) 1 kg jablek : 25–35 SEK (57–80 Kč)

: 25–35 SEK (57–80 Kč) 0,5 l piva : 15–25 SEK (27–57 Kč), 24×33 cl balení: 120 SEK (250 Kč)

: 15–25 SEK (27–57 Kč), 24×33 cl balení: 120 SEK (250 Kč) 1 l kokakoly: 8–10 SEK (18–23 Kč)

Kam ve Stockholmu na pořádný burger?

Za jednu z nejlepších burgerových restaurací ve Stockholmu je považována Flippin’ Burgers v ulici Observatoriegatan nedaleko od historické budovy Observatoře. Ceny burgerů se pohybují od 115 SEK až po 165 SEK za speciální varianty. Podobné ceny a slušnou kvalitu najdete i v řetězci Bastard Burgers.

Ceny kávy ve Švédsku?

Ve Švédsku se také ceny kávy liší podle typu podniku. Zatímco půlkilové balení mleté kávy si v obchodě koupíte v průměru za 120 SEK (250 Kč), espresso v kavárně stojí od 25 SEK, cena bude sahat až k 35 SEK ve specializované kafetérii (asi 57–80 Kč). Capuccino je řádově dražší a ve Starbucksu se jeho cena vyšplhá až ke 100 SEK. Ke kávě si rozhodně dejte tradiční švédský dezert fika, tedy šneky ze sladkého, většinou skořicového těsta.

Jízdné ve Stockholmu:

24hodinová jízdenka v rámci SL platí pro metro, autobusy, tramvaje, příměstské vlaky a některé městské trajekty:

Dospělí: 180 SEK (přibližně 413 Kč)

180 SEK (přibližně 413 Kč) Snížené jízdné: 110 SEK (přibližně 252 Kč), platí pro děti, mládež do 20 let, studenty a seniory

7denní jízdenka: