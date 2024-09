Švédská vláda ruší ekologickou daň, letenky tak zlevní. Aktivisté nesouhlasí

V současné době platí, že daň hradí aerolinky u letů, které startují na švédském území. Vybírá se za každého cestujícího, který se na palubě letu nachází a její výše se odvíjí od celkové letové vzdálenosti. Nyní je ale již jasné, že cestující v případě letů ze Švédska se už v létě napřesrok mohou těšit na levnější letenky, píše portál The Guardian.

Ekologická daň, kterou musí aerolinky ve Švédsku platit, zavedla tehdejší středolevá vláda v roce 2018 s cílem alespoň částečně zredukovat emise z letecké dopravy. Nynější švédská vládní garnitura ale nepovažuje tuto daň za vhodnou a věří, že její zrušení povede k nárůstu poptávky po cestování.

Rozhořčení klimatičtí aktivisté

Ochránci klimatu ale na adresu nynější švédské vlády nešetří kritikou. „Vláda dělá vše pro to, aby se i další švédská opatření v oblasti klimatu zastavila. Zrušená daň povede ke zvýšení počtu letů, což zároveň povede k nárůstu emisí. K tomu se navíc přidá i snížení sazba daně u pohonných hmot. Švédská veřejná doprava přitom ztrácí pevnou půdu pod nohama a v blízké budoucnosti má dojít i ke zrušení několika vlakových spojů,“ praví Erika Bjurebyová, programová manažerka Greenpeace ve Švédsku.

Očekává se, že zrušení letecké daně povede ke snížení ceny jedné letenky do jiné země na území Evropy v průměru o 80 švédských korun, což je asi 160 českých korun. V případě letů do mimoevropských států by měla být průměrná cenová redukce ještě výraznější a pohybovat by se měla okolo 325 švédských korun, což je zhruba 700 českých korun.

Švédský premiér Ulf Kristersson zároveň už před několika dny uvedl, že na leteckou daň švédská letiště v mezinárodním prostředí silně doplácela a znevýhodňovala je vůči jiným.

Současná středopravá švédská vláda, která se opírá i o hlasy a podporu krajně pravicových Švédských demokratů, se rozhodla snížit také daň z příjmů, důchodů i daň na takzvanou zemědělskou naftu.

Vláda i pod palbou opozice

I opozice rozhodnutí nynější švédské vlády kritizuje. „Nedokážou se vypořádat se současnou klimatickou krizí. Místo redukce emisí se vláda rozhodla dotovat letectví i naftu,“ zní především ze strany švédských Zelených.

Ačkoliv Švédsko se rozhodlo leteckou daň zrušit, mohlo by podobné daňové břemeno už brzy platit v nedalekém Dánsku. Tamní vláda totiž před nedávnem uvedla, že podobnou leteckou daň chce zavést již od roku 2025. Takto získané prostředky mají pomoci s financováním přechodu k ekologické dopravě. Dánsko zároveň plánuje, že všechny vnitrostátní letecké linky budou do roku 2030 poháněné pouze udržitelnými palivy, uzavírá The Guardian.