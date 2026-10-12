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Švédská akademie věd oznámí nositele Nobelovy ceny za ekonomii

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  10:43

Nobelova medaile. (17. dubna 2015) | foto: ČTK

Švédská Královská akademie věd oznámí v pondělí před polednem nového nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Ta nepatří mezi původní ceny určené vynálezcem dynamitu Alfredem Nobelem v jeho závěti z roku 1895, uděluje se teprve od roku 1968. Většinu oceněných tvoří Američané.

Loni Nobelovu cenu za ekonomii obdržel Američan Joel Mokyr, Francouz Philippe Aghion a Kanaďan Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Mokyr a Howitt působí na univerzitách ve Spojených státech a Aghion na univerzitách ve Francii a Británii.

Datově analytická společnost Clarivate letos dává největší šance čtyřem kandidátům - všichni pracují v USA a je mezi nimi jedna žena. Jsou to Susan C. Atheyová a Hal R. Varian za průkopnickou analýzu ekonomiky informačních technologií, Michael D. Woodford za přínos k teorii a praxi měnové politiky a Sidney G. Winter za studie ekonomické dynamiky a organizačního chování inspirované evoluční teorií.

Clarivate předpovídá držitele Nobelovy ceny na základě četnosti citací vědeckých článků jednotlivých expertů a jejich dopadu ve vědecké komunitě.

Na vyznamenané čeká kromě medaile, diplomu a finanční odměny i tradiční slavnostní ceremoniál, který se bude konat v den výročí úmrtí Alfreda Nobela 10. prosince.

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