Švédská akademie věd oznámí nositele Nobelovy ceny za ekonomii

Loni Nobelovu cenu za ekonomii obdržel Američan Joel Mokyr, Francouz Philippe Aghion a Kanaďan Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Mokyr a Howitt působí na univerzitách ve Spojených státech a Aghion na univerzitách ve Francii a Británii.
Datově analytická společnost Clarivate letos dává největší šance čtyřem kandidátům - všichni pracují v USA a je mezi nimi jedna žena. Jsou to Susan C. Atheyová a Hal R. Varian za průkopnickou analýzu ekonomiky informačních technologií, Michael D. Woodford za přínos k teorii a praxi měnové politiky a Sidney G. Winter za studie ekonomické dynamiky a organizačního chování inspirované evoluční teorií.
Clarivate předpovídá držitele Nobelovy ceny na základě četnosti citací vědeckých článků jednotlivých expertů a jejich dopadu ve vědecké komunitě.
Na vyznamenané čeká kromě medaile, diplomu a finanční odměny i tradiční slavnostní ceremoniál, který se bude konat v den výročí úmrtí Alfreda Nobela 10. prosince.