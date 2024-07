Indické luxusní svatby jsou byznysem za miliardy. Teď se čeká na tu největší

Anant Ambani je syn indického miliardáře Mukeše Ambaniho podnikající především v energetice a petrochemii. Svou přítelkyní Radhiku Merchantovou si vezme už tento pátek. Jde o dlouho očekávanou událost, která budí pozornost i za hranicemi Indie.

Seznamy hostů, na kterých nechybí miliardáři ze Silicon Valley a bollywoodské hvězdy, podtrhují rostoucí vliv Ambaniho rodiny. Ten také na svatbě nijak nešetřil. Na rozlučkách se svobodou mu zpíval Justin Bieber nebo Rihanna, rodina také předvedla svou kolekci šperků připomínající dávno minulou éru mahárádžů a mughalských císařů.

A přípravy svatby roku posloužily i jako inspirace pro ostatní.

„Svatební oslavy Ambaniových mají mnohostranný dopad na svatební průmysl v Indii. Ovlivní trendy a už teď zvýšily poptávku po firmách zajišťujících svatební servis a podpořily i hospodářský růst,“ řekl stanici CNN Tim Chi, generální ředitel společnosti The Knot Worldwide, která se zabývá plánováním svateb.

Indický svatební průmysl zažívá od doby, kdy se země vymanila z pandemie, velký rozmach. Podle zprávy investiční společnosti Jefferies z minulého měsíce se jeho hodnota odhaduje na 130 miliard dolarů (3,02 bilionu korun), což je téměř dvakrát více než v Americe, i když je méně než v Číně.

„Indové, kteří jinak nevydávají peníze bez rozmyslu, zrovna za svatby utrácejí opravdu rádi. A to bez ohledu na ekonomickou situaci rodiny,“ uvedla investiční společnost Jefferies. Průměrná indická svatba stojí podle jejích analýz přibližně patnáct tisíc dolarů (347 tisíc korun), což je více než trojnásobek průměrného ročního příjmu tamní domácnosti.

„Indická svatba je o síle kontaktů, síle vztahů a bohatství,“ tvrdí organizátor svateb Aditya Motwane. „Takovými oslavami ukážete všem známým, že vstupujete do života,“ dodal. Bohatí lidé prý často přicházejí také s neobvyklými požadavky. Jeden pár údajně požádal Motwaneho, aby jim v Monte Carlu požehnal slon – pro hinduisty posvátné zvíře.

Podle The Knot Worldwide jsou indické svatby často rozloženy do několika dnů, zahrnují tisíce hostů a drahé dary. Ambaniho třídenní předsvatební party v západoindickém městě Jamnagar se v březnu zúčastnilo přibližně 1 200 vysoce postavených hostů, včetně Marka Zuckerberga a Billa Gatese.

Předsvatební oslavy syna nejbohatšího muže Indie byly opravdu velkolepé. Drony vykouzlily na obloze nejrůznější tématické obrazce (Indie, Gudžarát, 2. března 2024).

Vzhledem k tomu, že Indie se má do roku 2027 stát třetí největší ekonomikou světa, očekává se, že extravagantní svatby budou ještě častější. Podle realitní poradenské společnosti Knight Frank vzroste počet Indů s čistým jměním alespoň 30 milionů dolarů (695 milionů korun) během pěti let do roku 2028 o polovinu, což je největší nárůst ze všech zemí.

Do roku 2030 by mělo také přibližně 600 milionů Indů patřit do střední třídy, která bude představovat více než 80 procent kupní síly země.

Růst střední třídy oslavy znásobí

„S růstem střední třídy roste i její disponibilní příjem, který se nevyhnutelně utratí i za okázalé večírky a oslavy,“ říká Tina Tharwaniová, spoluzakladatelka společnosti Shaadi Squad, která se zabývá plánováním svateb.

Obvyklá luxusní indická svatba může podle Jefferies stát od 200 do 400 tisíc dolarů. Takový rozpočet umožňuje ubytování v pětihvězdičkových hotelech po celém světě, přepychový catering, výzdobu a zábavu a někdy zahrnuje i bollywoodské herce nebo mezinárodní zpěváky.

Odhad nákladů podle společnosti Jefferies však nezahrnuje výdaje na šperky nebo oblečení. Výdaje na svatební obřady přitom tvoří v Indii více než polovinu celkového trhu se šperky. Země je jedním z největších trhů se zlatem, ale roste i její apetit po diamantech a dalších drahých kamenech. Smaragdový náhrdelník, který na březnové slavnosti nosila Nita Ambaniová, matka ženicha, ohromil internet svou velikostí a třpytem.

Žádná luxusní indická svatba se také neobejde bez bohatých pokrmů, na které létají i michelinští kuchaři a objednávají se ty nejlepší suroviny z celého světa. Rozpočet se často zvyšuje o další výdaje, protože mnoho Indů nejí maso a někteří se vyhýbají i kořenové zelenině.

V posledním desetiletí vzrostla i poptávka po svatebních kameramanech, kteří si za film účtují až deset tisíc dolarů. Mnoho párů také natáčí předsvatební videa, která mají pečlivou choreografii a jsou inspirována bollywoodskými muzikály. „Nevěsty a ženichové jezdí na předsvatební natáčení po celém světě,“ tvrdí sňatková poradkyně Sima Tapariová pro CNN.

Indická vláda se nyní snaží získat větší část příjmů z luxusních svateb a premiér Naréndra Módí zahájil kampaň s názvem Svatba v Indii, která má povzbudit bohaté rodiny, aby se ženily a vdávaly v zemi. „Lidé často utrácejí značné částky za svatbu v zahraničí,“ řekl Módí v březnu. „Pořádáním svateb v Indii si však rodiny mohou užívat opulentní oslavy po dobu tří až čtyř dnů, což poskytuje místním obyvatelům příležitosti k obživě.“