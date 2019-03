Draží se bible podnikání z roku 1494. Čeká se výnos 1,5 milionu dolarů

Prastará kniha kodifikovala matematické základy moderního světa. V roce 1494 ji napsal „otec moderního účetnictví“ Luca Pacioli. Představil v ní mnoho účetních metod, které se dodnes používají (například podvojné účetnictví), a popsal mnoho aspektů současného světa podnikání. Summa de Arithmetica představuje vrchol renesančních znalostí matematiky. Podle aukční síně Christie’s je ikonou nejen renesančního učení, ale celé historie lidského vědění, píše CNBC.

Pacioli byl jedním z prvních, kdo studium ekonomie řadí mezi studia svobodného umění, základ středověkého vzdělávání.



V newyorské aukční síni Christie’s se bude dražit kniha Summa de arithmetica z roku 1494. Odhadovaná cena je až 1,5 milionů dolarů.

Podle Christiny Geiger z newyorské pobočky Christie’s lze Pacioliho příspěvek k renesančnímu vědění zařadit vedle přínosu velikánů, jako jsou Leonardo da Vinci nebo Niccolò Machiavelli. „Matematické principy nejdůležitějších fenoménů současných financí jsou všechny v Summě de Arithmetica obsaženy,“ řekla.

V době vydání knihy byly prosperující italské městské státy domovem rodinných podniků s mezinárodními obchodními vazbami. Vznikla tak potřeba mít silné metody finanční kontroly a vedení podniku. Podvojné účetnictví se v Itálii používalo už nejméně jedno století, ale až Pacioli popsal jeho principy. Ovlivnil tak finanční a účetní vzdělávání až do moderní doby, poznamenávají Financial Times.

Kniha také popisuje metody prodeje, půjčování a směny peněz v době existence mnoha měn a přeshraničních cel.

Do 8. března bude k vidění v aukčním domě Christie’s v New Yorku, pak poputuje do San Francisca a v květnu do Hong Kongu. Dražit se bude zpět v New Yorku 12. června.

Dílo do aukce dává soukromý sběratel z Evropy, jeho bližší identitu však aukční síň neprozradila. V posledních letech byly z první edice Pacioliho slavné knihy v dražbě pouze dva kusy. Aukční dům Sotheby’s jeden prodal v roce 2002 za 135 tisíc liber (4 miliony korun) a v roce 2005 druhý za 470 tisíc liber (13,9 milionu korun).