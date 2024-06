Revolta v D.O. Cava. Španělská šumivá vína Corpinnat si hledají vlastní cestu

Píše se rok 1924. Josep Mata Capellades bere do ruky krumpáč s lopatou a začíná budovat sklep přímo pod svým domem v katalánské obci Sant Sadurní d’Anoia. Vinařskému domu dává jméno Recaredo po svém otci, a vedle ručního degoržování (odstředění kalů u šumivých vín po sekundárním kvašení, poz. red.) ještě profesionálně hraje fotbal. Jednu sezónu za tradiční katalánský RCD Espanyol, dalších pět za CE Sabadell FC. První vzorky šumivého vína tak putují do hrdla jeho spoluhráčů.

Cava Cava je šumivé víno, které vzniklo v Katalánsku v regionu Penedès. Většinou se vyrábí ze tří místních autoktonních odrůd – Macabeo, Xarel·lo a Parellada. Oblasti D.O. Cava můžeme nalézt po celém Španělsku.

Dnes vede vinařský dům Recaredo již třetí generace. Ta zachovává všechny zásady řemeslné výroby svého praděda. Používá výhradně přírodní korkové zátky, degoržování provádí i nadále ručně a pro vstupní surovinu sahá výhradně do svých katalánských vinic v regionu Penedès k původním odrůdám.

Pár let zpět také Recaredo začíná provozovat biodynamické zemědělství, přičemž šumivá vína nechává zrát minimálně tři roky. Výjimkou nejsou ani šumivá vína zrající více než dvacet let. A svými principy tak předpovídá něco, co se stane za pár let.

Recaredo se spolu s dalšími pěti vinařskými domy vymezí proti španělské vinařské apelaci „D.O. Cava“ a v roce 2017 založí sdružení výrobců Corpinnatu (AVEC).

Revoluce šumivých vín

Že jste o Corpinnatu nikdy neslyšeli? Není se zač stydět. „Zatím to neznají ani někteří Katalánci. Corpinnat nemá masové publikum, zatím je to záležitost lidí, kteří se o víno potažmo gastronomii zajímají,“ vysvětluje Dominik Gerža, majitel pražského baru Wine office, který Corpinnat do Česka dováží.

Corpinnat Šumivé víno, jehož výrobci vystoupili z regulačního orgánu D.O. Cava. Výroba Corpinnatu se řídí přísnými pravidly: Hrozny pocházejí pouze z oblasti Penedés, přičemž vinaři využívají původní odrůdy.

Vinařské domy mají vlastní vinice, na nichž sklízejí hrozny ručně a dohlíží na bio kvalitu.

U Corpinnatu se klade důraz na dlouhé zrání. Minimální doba je 18 měsíců.

Právě on nás seznamuje s generací vinařského domu Recaredo, i se šumivým vínem Corpinnat. „Všechno začalo cavou, která se v Katalánsku dělá už přes sto let. V osmdesátých letech ale začala velká vinařství produkovat stovky milionů lahví na úkor kvality produktu i práce malých zemědělců. Později už se slevilo i z toho, aby hrozny pocházely pouze z oblasti Penedès,“ říká Gerža.

Cava, která má taktéž svůj původ v regionu Penedès, byla dlouhá léta synonymem pro kvalitní šumivá vína, která dokázala stíhat kvalitu šampaňského, ovšem za mnohem nižší cenu. Velká vinařství s masovou produkcí však opustila důraz na domácí zdroje a regulační orgán D.O. Cava už zkrátka neodpovídal představám některých rodinných vinařských domů o tom, jak se dělají kvalitní „bubliny“.

„Některá menší rodinná vinařství, která se v rámci cavy zaměřovala na opravdu prémiovou kvalitu, už nechtěla být ve stejné skupině s průmyslovými výrobci cavy. Kazila jim pověst,“ přikyvuje druhý z majitelů Wine office Arseny Dobušev.

A tak vznikl Corpinnat. Šumivé víno, jehož koupí získáváte i garanci toho nejlepšího, co region nabízí. Výše zmíněné zásady dodržují vinařské domy velmi striktně. Je jich pouze dvanáct na celém světě.

„Zajímavostí také je, že Corpinnat musí zrát minimálně osmnáct měsíců, přičemž každá láhev je označená unikátním kódem, díky němuž můžeme sledovat detaily výrobního procesu i původ hroznů,“ ukazuje Gerža na jednu z lahví, kterou ochutnáváme, a kterou si oba majitelé při svých cestách do Španělska oblíbili.

Majitelé pražského Wine Office totiž udržují s malými rodinnými vinařstvími nebývale přátelské vztahy. Od nich dováží nejen kvalitní cavu, která při zachování některých podmínek bez problému stíhá i kvalitu Corpinnatu, ale i právě zmíněné šumivé víno, které se rozhodlo psát vlastní pravidla. Vedle Recareda patří mezi špičku také vinařský dům Gramona, Nadal, Mas Candí nebo také nejmenší z původních šesti zakladatelů Sabate i Coca.