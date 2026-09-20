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Soláry pomáhají Súdáncům přežít výpadky proudu. Pro chudší jsou ale drahé

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  15:00
Technik čistí solární panely na střeše domu v súdánském Omdurmánu na předměstí...

Technik čistí solární panely na střeše domu v súdánském Omdurmánu na předměstí Chartúmu (7. září 2026). | foto: AP

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Súdán se kvůli pokračující válce potýká s rozsáhlými výpadky elektřiny, které v některých částech země trvají až 16 hodin denně. Poškozená energetická infrastruktura proto nutí stále více domácností k pořízení solárních panelů. Pro velkou část tamních obyvatel však zůstávají kvůli vysoké ceně nedostupné.

Změna je v posledních měsících vidět především ve velkých městech. V Chartúmu a jeho okolí rychle přibývají reklamy na panely i baterie a roste také počet firem, které domácí solární systémy nabízejí. Pro řadu rodin se vlastní zdroj energie stal způsobem, jak alespoň částečně omezit důsledky dlouhých odstávek elektřiny, píše agentura AP.

Kolaps energetiky se mezitím promítá do chodu škol, lékáren i nemocnic. Organizace Sudan Doctors’ Network upozorňuje především na rizika pro pacienty, kteří potřebují nepřetržitou péči. Potíže mají také lékárny, protože ani všechny z nich si nemohou dovolit solární systém, který by zajistil potřebné chlazení léků.

Dlouhé odstávky proudu v zemi tak začínají dopadat také na dostupnost zdravotní péče. „Každé tři až čtyři dny jsem nucena vyhodit všechny zásoby inzulinu, protože se kvůli horku a výpadkům elektřiny zkazí,“ popsala agentuře AP třiačtyřicetiletá Manahel Madanyová.

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Žije s matkou a sestrou v Omdurmánu nedaleko Chartúmu a během největších veder často přespávají na dvoře, protože uvnitř je příliš horko. Problémy mají i další.

Síť přišla o tři čtvrtiny výkonu

Propad výroby elektřiny je za poslední dobu výrazný. Zatímco před válkou dosahovala v Súdánu přibližně 4 400 megawattů, nyní je to jen kolem 1 100 megawattů. Některé elektrárny poškodily dronové útoky, fungování sítě navíc komplikuje odchod zkušených pracovníků. Podle odborového průzkumu opustila od roku 2023 zemi téměř polovina nejkvalifikovanějších pracovníků.

Škody na energetické infrastruktuře odhaduje Rozvojový program OSN na tři miliardy dolarů, tedy přibližně 63 miliard korun. Problémy s dostupností elektřiny přitom Súdán řešil už před vypuknutím bojů. Podle Světové banky k ní nemělo přístup nejméně 30 procent obyvatel, především ve venkovských oblastech.

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Válka začala v dubnu 2023 a podle dostupných údajů si vyžádala nejméně 59 tisíc mrtvých. Humanitární organizace předpokládají, že skutečný počet obětí je vyšší. Přibližně 13 milionů lidí muselo opustit své domovy.

Lidé nemají peníze

Podle agentury AP se solární panely v Súdánu během války staly jedním z hlavních způsobů, jak domácnosti nahrazují nespolehlivé dodávky elektřiny. Jednatřicetiletá Randa al-Mansourová z Omdurmánu je využívá téměř rok. Žije se třemi dětmi a rodinu finančně podporuje její manžel, který pracuje v Saúdské Arábii.

„Když děti ráno přijdou do školy, zjistí, že tam není elektřina, a tak se musejí vrátit domů, kde také žádná není,“ uvedla pro AP s tím, že vysoké teploty podle ní dětem výrazně komplikují učení, protože bez proudu nefungují ani ventilátory a další základní vybavení.

Solární panely však zůstávají pro velkou část obyvatel příliš drahé. Běžný domácí systém o výkonu deset kilowattů vyjde podle obchodníka Moheye Eddina Abu-Barka téměř na pět tisíc dolarů, tedy více než 100 tisíc korun. Jeho pořízení navíc prodražuje závislost země na dovozu technologií i oslabující súdánská měna.

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Podmínky pro výrobu solární energie má přitom Súdán velmi příznivé. Podle OSN tam může slunce svítit více než čtyři tisíce hodin ročně, uzavírá agentura AP.

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