Počasí již nyní komplikuje setí a pěstování plodin v řadě asijských zemí – od obilnářských oblastí na severozápadě Indie přes thajská rýžová pole až po rozsáhlé plantáže palmy olejné v Indonésii. Obavy z nižší úrody se přitom promítají i do cen komodit. Ceny pšenice od začátku roku vzrostly zhruba o 20 procent, ceny rýže v jihovýchodní Asii za poslední měsíc stouply přibližně o 15 procent.
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„Důsledky El Niña se globálně začínají projevovat nejprve v jihovýchodní Asii, Indii a Austrálii, než se následně rozšíří do Severní a Jižní Ameriky,“ cituje agentura Reuters slova meteorologa Chrise Hydea ze společnosti SkyFi, která se zabývá satelitními daty a snímkováním. Podle něj jsou na satelitních snímcích už nyní v některých částech Asie patrné první známky sucha.
Farmáři vyhlížejí déšť
V Indii, kde se během letní sezony pěstuje především rýže, sója, luštěniny, cukrová třtina a kukuřice, meteorologický úřad minulý týden znovu zhoršil výhled na čtyřměsíční monzunové období. To zajišťuje zhruba 70 procent ročních srážek v zemi.
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„Vzhledem k tomu, že teploty ve většině části země zůstávají výrazně nad dlouhodobým normálem, nejsou podmínky pro setí plodin během monzunové sezony příznivé,“ uvedl obchodník z Dillí pracující pro globální obchodní společnost. Setí se podle něj pravděpodobně opozdí kvůli pozdnímu nástupu monzunu. „Ještě větší obavy ale vyvolává možnost podprůměrných srážek a dlouhých období sucha i po začátku monzunové sezony,“ doplnil.
El Niño
je periodický klimatický jev v tropické části Tichého oceánu, při němž se povrchové vody ve východním a středním Pacifiku neobvykle oteplí.
Za normálních podmínek vanou pasáty od východu na západ a hromadí teplou vodu u Indonésie a Austrálie.
Během El Niña tyto větry zeslábnou nebo se částečně obrátí, takže se teplá voda rozšíří směrem k pobřeží Jižní Ameriky.
Obavám čelí také Thajsko, kde nyní začíná hlavní pěstitelská sezona rýže. Místní farmáři upozorňují, že nedostatek srážek může ohrozit úrodu i případnou druhou sklizeň. „Všichni mají ze sucha obavy, je to riziko,“ řekl sedmačtyřicetiletý farmář Nerawat Oramah z provincie Chainat ve středním Thajsku.
U druhé sklizně musí počkat, jak se situace vyvine. „Pokud nebude dostatek vody, bude to riziko pro každého a bude jen jedna sklizeň,“ doplnil.
Na indonéském ostrově Jáva a také v některých částech severní Sumatry, jižního Kalimantanu a Sulawesi nepršelo podle tamní meteorologické služby déle než deset dní. V červnu se navíc očekávají jen nízké až střední srážky.
Rizikem jsou i hnojiva
Obavy z důsledků sucha a očekávaného jevu El Niño se už nyní promítají do cen zemědělských komodit. „Indie má obrovské zásoby rýže, několikanásobně větší, než potřebuje. Předpokládá se však, že velmi brzy začne tyto zásoby považovat za kritické aktivum a pokud se setkáme s problémy na začátku monzunu, může zavést nějaká omezení vývozu,“ uvedl obchodník ze Singapuru pracující pro mezinárodní obchodní společnost.
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Analytici ze společnost KKP Research uvedli, že část důsledků sucha by mohly zmírnit poměrně vysoké zásoby vody v nádržích a přehradách. Upozorňují, že kromě sucha představují riziko i problémy s dodávkami hnojiv. „Odhadujeme, že případný nedostatek hnojiv by v nejhorším scénáři mohl snížit produkci rýže o 15 až 20 procent,“ zmínili.
Obavy panují také v Austrálii. Nedávné deště sice umožnily farmářům zahájit opožděné setí pšenice, pěstitelé se ale obávají, že očekávaný příchod El Niña v dalších měsících negativně ovlivní výnosy. Podle australského meteorologického úřadu by v některých zemědělských oblastech mohlo během příštích tří měsíců spadnout o 20 až 40 milimetrů méně srážek než obvykle.