Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sucho ohrožuje úrodu v Asii. Meteorologové varují před příchodem silného El Niña

Autor:
  11:00
Sucho a vysoké teploty komplikují zemědělcům v Asii pěstování plodin a vyvolávají obavy o letošní úrodu. Meteorologové zároveň varují před příchodem jednoho z nejsilnějších jevů El Niño za poslední roky, který by kromě zhoršení úrody mohl také zvýšit ceny komodit na světových trzích.
Farmáři přesazují sazenice rýže na rýžovém poli v Baramulle v Indii. (26....

Farmáři přesazují sazenice rýže na rýžovém poli v Baramulle v Indii. (26. května 2026) | foto: ČTK

Australský farmář při setí pšenice na své farmě u Brocklesby (5. května 2026)
Farmář pracuje na rýžovém poli v Hanoji (17. března 2026)
Práce na rýžových polích v okolí Sapy ve Vietnamu (8. září 2025)
Práce na rýžových polích v okolí Sapy ve Vietnamu (8. září 2025)
6 fotografií

Počasí již nyní komplikuje setí a pěstování plodin v řadě asijských zemí – od obilnářských oblastí na severozápadě Indie přes thajská rýžová pole až po rozsáhlé plantáže palmy olejné v Indonésii. Obavy z nižší úrody se přitom promítají i do cen komodit. Ceny pšenice od začátku roku vzrostly zhruba o 20 procent, ceny rýže v jihovýchodní Asii za poslední měsíc stouply přibližně o 15 procent.

Svět musí počítat s dražšími potravinami. Pro chudší státy je to fatální vize

„Důsledky El Niña se globálně začínají projevovat nejprve v jihovýchodní Asii, Indii a Austrálii, než se následně rozšíří do Severní a Jižní Ameriky,“ cituje agentura Reuters slova meteorologa Chrise Hydea ze společnosti SkyFi, která se zabývá satelitními daty a snímkováním. Podle něj jsou na satelitních snímcích už nyní v některých částech Asie patrné první známky sucha.

Farmáři vyhlížejí déšť

V Indii, kde se během letní sezony pěstuje především rýže, sója, luštěniny, cukrová třtina a kukuřice, meteorologický úřad minulý týden znovu zhoršil výhled na čtyřměsíční monzunové období. To zajišťuje zhruba 70 procent ročních srážek v zemi.

Cena pšenice skokově vzrostla. Na vině je počasí i geopolitika

„Vzhledem k tomu, že teploty ve většině části země zůstávají výrazně nad dlouhodobým normálem, nejsou podmínky pro setí plodin během monzunové sezony příznivé,“ uvedl obchodník z Dillí pracující pro globální obchodní společnost. Setí se podle něj pravděpodobně opozdí kvůli pozdnímu nástupu monzunu. „Ještě větší obavy ale vyvolává možnost podprůměrných srážek a dlouhých období sucha i po začátku monzunové sezony,“ doplnil.

El Niño

je periodický klimatický jev v tropické části Tichého oceánu, při němž se povrchové vody ve východním a středním Pacifiku neobvykle oteplí.

Za normálních podmínek vanou pasáty od východu na západ a hromadí teplou vodu u Indonésie a Austrálie.

Během El Niña tyto větry zeslábnou nebo se částečně obrátí, takže se teplá voda rozšíří směrem k pobřeží Jižní Ameriky.

Obavám čelí také Thajsko, kde nyní začíná hlavní pěstitelská sezona rýže. Místní farmáři upozorňují, že nedostatek srážek může ohrozit úrodu i případnou druhou sklizeň. „Všichni mají ze sucha obavy, je to riziko,“ řekl sedmačtyřicetiletý farmář Nerawat Oramah z provincie Chainat ve středním Thajsku.

U druhé sklizně musí počkat, jak se situace vyvine. „Pokud nebude dostatek vody, bude to riziko pro každého a bude jen jedna sklizeň,“ doplnil.

Na indonéském ostrově Jáva a také v některých částech severní Sumatry, jižního Kalimantanu a Sulawesi nepršelo podle tamní meteorologické služby déle než deset dní. V červnu se navíc očekávají jen nízké až střední srážky.

Rizikem jsou i hnojiva

Obavy z důsledků sucha a očekávaného jevu El Niño se už nyní promítají do cen zemědělských komodit. „Indie má obrovské zásoby rýže, několikanásobně větší, než potřebuje. Předpokládá se však, že velmi brzy začne tyto zásoby považovat za kritické aktivum a pokud se setkáme s problémy na začátku monzunu, může zavést nějaká omezení vývozu,“ uvedl obchodník ze Singapuru pracující pro mezinárodní obchodní společnost.

Mlýny bez elektřiny a drahá hnojiva. Válka ochromuje pěstování rýže ve Vietnamu

Analytici ze společnost KKP Research uvedli, že část důsledků sucha by mohly zmírnit poměrně vysoké zásoby vody v nádržích a přehradách. Upozorňují, že kromě sucha představují riziko i problémy s dodávkami hnojiv. „Odhadujeme, že případný nedostatek hnojiv by v nejhorším scénáři mohl snížit produkci rýže o 15 až 20 procent,“ zmínili.

Obavy panují také v Austrálii. Nedávné deště sice umožnily farmářům zahájit opožděné setí pšenice, pěstitelé se ale obávají, že očekávaný příchod El Niña v dalších měsících negativně ovlivní výnosy. Podle australského meteorologického úřadu by v některých zemědělských oblastech mohlo během příštích tří měsíců spadnout o 20 až 40 milimetrů méně srážek než obvykle.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Spropitné po americku dobývá svět. Ani patnáct procent už leckde nestačí

„Milujeme spropitné a vážíme si toho“, říká nápis na krabici v restauraci...

Rostoucí očekávání vyšších dýšek už není jen americkým tématem. Digitální platební terminály, turisté ze Spojených států i tlak na příjmy zaměstnanců v pohostinství posouvají pravidla spropitného v...

Dvanáct tisíc kostiček. Sagrada Família je největší stavebnicí v historii Lega

Stavebnice Lego Sagrada Família (5. června 2026)

Milovníci Lega se mohou připravit na dlouhé zimní večery při stavění ikonické barcelonské katedrály Sagrada Família. Lego totiž spustilo předobjednávky na tuto svou dosud největší stavebnici čítající...

V Rusku se rozjela mašinerie proti oligarchům. Stát zabavuje majetky ve velkém

Premium
ilustrační snímek

V Rusku sílí tlak na nejbohatší podnikatele a oligarchy. Úřady je obviňují z korupce, zneužití pravomocí nebo z nepřátelských aktivit. To vše s cílem zabavit jejich majetek. Výsledkem je rozklad...

Jednou připlaval i vánoční stromeček. Co obnáší práce v čistírně odpadních vod

Odpad zachycený při mechanickém čištění vody. Mezi vlhčenými ubrousky a...

V čistírně odpadních vod v Miškovicích v severovýchodní části Prahy dobře vědí, kdy se město probouzí a kdy spí. Každý den tam přitékají tisíce kubíků odpadní vody. Její součástí ovšem nejsou jen...

Sucho ohrožuje úrodu v Asii. Meteorologové varují před příchodem silného El Niña

Farmáři přesazují sazenice rýže na rýžovém poli v Baramulle v Indii. (26....

Sucho a vysoké teploty komplikují zemědělcům v Asii pěstování plodin a vyvolávají obavy o letošní úrodu. Meteorologové zároveň varují před příchodem jednoho z nejsilnějších jevů El Niño za...

6. června 2026

Terapie za milion dolarů. V USA se šíří byznys zneužívající rodiče autistických děti

Ilustrační fotografie

Odvětví terapií pro dětské pacienty trpící autismem zažívá ve Spojených státech boom, ale spolu s ním se šíří i zneužívání jejich rodičů při fakturaci. Americké pojišťovny varují před podvody a...

6. června 2026  8:27

Důchodce přiznal výdělek ze sběru lahví. Úřad mu snížil státní podporu

Automat na recyklované lahve.

Hamburský senior Hans S., který kvůli nízkému důchodu pobírá státní podporu, nahlásil příjem ze sběru vratných lahví a plechovek. Sociální úřad mu následně dávku o odpovídající částku snížil.

6. června 2026  8:12

Stát stopl dotace na podporu turistiky, kraje se bojí odlivu návštěvníků

Premium
Dělostřelecká tvrz Stachelberg na vrchu Babí mezi Trutnovem a Žacléřem. (28. 9....

Zpřístupnění další části břidlicového dolu v Odrách, budování nové expozice v pevnosti Stachelberg, cyklostezky, údržba běžkařských tratí, výstavba naučných stezek, spouštění nových přívozů přes řeky...

6. června 2026

Pro mladé jsou investice nutnost, říká analytik z řad generace Z

Vojtěch Měřínský, investiční analytik DRFG

Výdaje na bydlení jsou v Česku z pohledu spotřebního koláče nejvyšší v celé EU. To činí vlastní bydlení nedostupné zejména pro mladou generaci. Investiční analytik skupiny DRFG Vojtěch Měřínský sám...

6. června 2026

Čína buduje vlastní ekonomickou pevnost. Svým firmám ztíží cestu do zahraničí

Čínský prezident Si Ťin-pching na plenárním zasedání parlamentu (20. března...

Peking v posledních týdnech upevňuje kontrolu nad svými technologiemi a průmyslovými kapacitami. Důkazem jsou nová pravidla, podle nichž budou muset čínské společnosti před některými zahraničními...

5. června 2026

Měla to být budoucnost létání. Válka odsunula udržitelné palivo na druhou kolej

SAF palivo udržitelné čína cisterna aerolinky letadlo výroby

Takzvaná udržitelná letecká paliva (SAF) měla být podle expertů jednou z hlavních cest ke snižování emisí v letecké dopravě. Současná realita však za původními plány výrazně zaostává. Zatímco výroba...

5. června 2026

Dvanáct tisíc kostiček. Sagrada Família je největší stavebnicí v historii Lega

Stavebnice Lego Sagrada Família (5. června 2026)

Milovníci Lega se mohou připravit na dlouhé zimní večery při stavění ikonické barcelonské katedrály Sagrada Família. Lego totiž spustilo předobjednávky na tuto svou dosud největší stavebnici čítající...

5. června 2026  15:56

V létě odstartuje oprava haly hlavního nádraží v Praze. Potrvá až do roku 2028

Ilustrační snímek

Střechu odbavovací haly na pražském hlavním nádraží, do které roky zatéká, opraví sdružení firem Subterra a Firesta-Fischer. Kromě izolace stropu se oprava bude týkat i odvodnění magistrály, která...

5. června 2026  14:34

Vamberecká krajka má evropskou ochranu. Jako první řemeslný výrobek v Česku

Výstava Umění a design manželů Sedláčkových / Krajka pro Marii připomíná do...

Vamberecká krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a Podorlicku a zároveň zákazníkům...

5. června 2026  14:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kontroverze před šampionátem. FIFA zakázala fanouškům vlastní láhve na vodu

fifa rozhodčí zákaz láhve voda šampionát fotbal fanoušci

Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA krátce před začátkem fotbalového mistrovství světa změnila pravidla a zakázala fanouškům nosit na stadiony opakovaně použitelné láhve na vodu. Změna...

5. června 2026  12:06

Čtrnáct nových reaktorů. Japonsko chystá velkou jadernou renesanci

Letecký pohled na japonskou jadernou elektrárnu Hamaoka (11. března 2026)

Japonsko plánuje do roku 2050 nahradit až čtrnáct dosluhujících jaderných reaktorů za nové. Chce jimi pokrýt rostoucí domácí poptávku po elektřině a zároveň lépe čelit zvyšujícím se geopolitickým...

5. června 2026  10:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.