Levná i efektivní. Nová houba by mohla vyřešit globální krizi mikroplastů

„Řešení otázky mikroplastů obsažených ve vodních plochách je zásadní pro celý ekosystém, ale je náročné toho dosáhnout pomocí univerzální a účinné strategie,“ napsali autoři studie, na kterou upozornil portál The Guardian.

Vědci testovali houbu v zavlažovacím příkopu, jezeře, mořské vodě a rybníce, pohltila až 99,9 procenta plastů. Testovali také její znovupoužitelnost, po pěti použitích pohltila 95 až 98 procent mikroplastů, což podle autorů představuje pozoruhodnou znovupoužitelnost.

Houba je vyrobena z celulózy a z chitinu extrahovaného z kosti olihně, přesněji z její vnitřní schánky. Podle autorů studie je výroba materiálu možná ve velkém měřítku, není totiž drahá a suroviny jsou snadno dostupné. Podle výzkumníků jsou také široce dostupná i zařízení na výrobu materiálu, jako jsou lyofilizátory nebo mechanická míchadla.

Autoři studie říkají, že pokud bude další testování houby úspěšné, mohou začít pracovat na průmyslovém modelu, který bude připraven k masové produkci a nasazení během několika let. Pokud se technologie osvědčí, mohla by být implementována například do domácích čističek vody nebo městských filtračních zařízení. Použít by se mohla také v pračce či v myčce na nádobí.