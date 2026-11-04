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Kritická předpověď. Miliony lidí v Africe i Asii přijdou kvůli horku o práci

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  8:34
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
14 fotografií
Rostoucí teploty a pracovní stres z horka mohou do roku 2040 v šesti zemích způsobit ztrátu milionů pracovních míst a způsobit rozsáhlé ekonomické ztráty. Vyplývá to ze studií Mezinárodní organizace práce (ILO), jež zkoumaly dopady klimatických změn v Etiopii, Ghaně, Libanonu, na Maledivách, v Senegalu a na Srí Lance.

Studie modelují několik scénářů podle toho, do jaké míry se v příštích letech podaří snížit emise skleníkových plynů. Největší ztráty zaměstnanosti při nízkoemisním scénáři hrozí v Etiopii, kde by mohlo zaniknout 1,78 milionu pracovních míst.

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V Ghaně by jich mohlo být 550 tisíc, na Srí Lance 145 tisíc, v Senegalu 129 tisíc, v Libanonu 21,7 tisíc a na Maledivách 2,4 tisíc. Roční ztráty hrubého domácího produktu (HDP) by v Etiopii mohly dosáhnout 33,3 miliardy dolarů (zhruba 724,44 miliardy korun).

Při vysokoemisním scénáři by do roku 2060 mohly být ztráty ještě výraznější. V Etiopii hrozí zánik pěti až šesti milionů pracovních míst, na Maledivách 5 500 až 6 100. Roční ztráty HDP by v Etiopii mohly dosáhnout 79,4 až 310,3 miliardy dolarů, na Maledivách 1,6 až 1,7 miliardy dolarů.

Dopady horka jsou obzvláště výrazné v odvětvích s vysokým podílem venkovní a fyzicky náročné práce, například v zemědělství, stavebnictví, rybolovu a dopravě. Podle ILO, která je specializovanou organizací OSN, jsou nadměrnému horku na světě vystaveny 2,4 miliardy pracovníků. Téměř 19 tisíc úmrtí ročně souvisí s prací v nadměrném horku.

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„Každé odvětví a každé pracoviště bude těžit z přizpůsobení pracovních podmínek tepelnému stresu,“ uvedl hlavní autor studií Andreas Floris. Ochrana zaměstnanců podle něj může pomoci nejen jejich zdraví, ale i produktivitě podniků.

ILO proto doporučuje opatření v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti, posílení sociální ochrany a vytváření ekonomiky odolné vůči klimatickým změnám.

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