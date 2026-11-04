Studie modelují několik scénářů podle toho, do jaké míry se v příštích letech podaří snížit emise skleníkových plynů. Největší ztráty zaměstnanosti při nízkoemisním scénáři hrozí v Etiopii, kde by mohlo zaniknout 1,78 milionu pracovních míst.
|
Investují do katastrof. Boháči mají z klimatické krize prospěch, varuje charita
V Ghaně by jich mohlo být 550 tisíc, na Srí Lance 145 tisíc, v Senegalu 129 tisíc, v Libanonu 21,7 tisíc a na Maledivách 2,4 tisíc. Roční ztráty hrubého domácího produktu (HDP) by v Etiopii mohly dosáhnout 33,3 miliardy dolarů (zhruba 724,44 miliardy korun).
Při vysokoemisním scénáři by do roku 2060 mohly být ztráty ještě výraznější. V Etiopii hrozí zánik pěti až šesti milionů pracovních míst, na Maledivách 5 500 až 6 100. Roční ztráty HDP by v Etiopii mohly dosáhnout 79,4 až 310,3 miliardy dolarů, na Maledivách 1,6 až 1,7 miliardy dolarů.
Dopady horka jsou obzvláště výrazné v odvětvích s vysokým podílem venkovní a fyzicky náročné práce, například v zemědělství, stavebnictví, rybolovu a dopravě. Podle ILO, která je specializovanou organizací OSN, jsou nadměrnému horku na světě vystaveny 2,4 miliardy pracovníků. Téměř 19 tisíc úmrtí ročně souvisí s prací v nadměrném horku.
|
Japonsko hledá cestu z klimatické krize. Začalo pěstovat nový druh rýže
„Každé odvětví a každé pracoviště bude těžit z přizpůsobení pracovních podmínek tepelnému stresu,“ uvedl hlavní autor studií Andreas Floris. Ochrana zaměstnanců podle něj může pomoci nejen jejich zdraví, ale i produktivitě podniků.
ILO proto doporučuje opatření v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti, posílení sociální ochrany a vytváření ekonomiky odolné vůči klimatickým změnám.