Kolik pracovat a přitom se nezbláznit? Jeden den v týdnu, doporučuje studie

Studie britských vědců ukázala, že nástupem do zaměstnání (z nezaměstnanosti či mateřské dovolené) klesá riziko, že by se u lidí objevily psychické problémy. A to až o 30 procent. Pozitivní vliv zaměstnání na duševní zdraví je však limitován osmi pracovními hodinami týdně. Vědci nenašli žádný důkaz toho, že by delší pracovní doba k blahobytu lidí nějakým způsobem přispívala.

Optimální „dávku“ práce pro duševní klid tak stanovili na jeden pracovní den týdně. „Doporučenou dávku, díky níž bychom se měli cítit dobře, známe téměř u všeho, od vitaminu C až po spánek. Tohle je však poprvé, kdy se někdo zabývá doporučenou dávkou práce,“ řekl deníku The Telegraph sociolog Brendan Burchell, který patří mezi autory studie.

„Víme, že nezaměstnanost často psychice neprospívá, působí totiž negativně na identitu či postavení jedince. Nyní máme představu o tom, jaký objem práce je nutný k získání psychologicko-sociálních výhod zaměstnanosti. A vůbec to není mnoho,“ uvedl Burchell.



Vědci svůj výzkum prováděli s ohledem na nastupující automatizaci či umělou inteligenci, které by v budoucnu mohly lidem značné množství práce ušetřit. Pro účely studie využili data z průzkumu, jehož se v letech 2009 až 2018 zúčastnilo přes 70 tisíc Britů. Výsledek pak publikovali v odborném časopise Social Science & Medicine.

Dvě hodiny práce denně

Výzkumníci rovněž načrtli několik způsobů, jakými by se mohl pracovní týden v budoucnu zkrátit. Zmiňují například „pětidenní víkendy“, pracovní dobu dvě hodiny denně nebo zvýšení objemu dovolené v rámci jednoho roku z jednotek týdnů na celé měsíce.

„Složitost pracovních úkonů spojená s vysokými nároky na zaměstnance, nespravedlivým finančním ohodnocením či nejistotou pracovního místa může být pro duševní zdraví jedince stejně škodlivá jako nezaměstnanost,“ citovala agentura Bloomberg Jeda Boardmana z britské profesní organizace psychiatrů RCPCH (Royal College of Psychiatrists).



Studie podle Boardmana potvrzuje výsledky dosavadního výzkumu v této oblasti a naznačuje, že zkrácení pracovní doby může mít na psychiku lidí pozitivní vliv.



Čtyřdenní pracovní týden

Debata o možném zkrácení pracovního týdne se ve Velké Británii vede dlouhodobě. Minulý měsíc tamní think-tank Autonomy zabývající se touto problematikou navrhl výrazné omezení pracovní doby za účelem boje s klimatickou změnou, poznamenal deník The Independent.

Britský stínový kancléř John McDonnell zase prosazuje, aby jeho labouristická strana šla do příštích voleb s příslibem zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Ten představuje dlouhodobý cíl tamních odborů.

Například britský miliardář Richard Branson by se však nebál zajít ještě dál. Podle něj v dnešním době není důvod pro to, aby lidé trávili tolik času v práci. „Spousta lidí by ocenila třídenní nebo dokonce čtyřdenní víkendy,“ řekl miliardář serveru americké stanice CNBC. V jedné ze svých knih Branson uvedl, že „zábava je jednou z nejdůležitějších a často podceňovaných složek každého úspěšného podniku“.