Jak Amerika přichází o střední třídu. Stále víc lidí se potýká s tlakem inflace

  12:00
Americká střední třída se ocitla pod značným ekonomickým tlakem. Vysoké náklady na základní potřeby její zástupce nutí šetřit, hledat slevy a přehodnocovat životní styl. Někteří lidé si hledají přivýdělek, aby vůbec zvládli platit výdaje, napsal americký portál The Wall Street Journal.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Před rokem a půl se mi život zdál snesitelnější,“ říká Holly Frewová, šéfka komunikace na vysoké škole, která žije v Atlantě. „Potřebuji vědět, kde je světlo na konci tunelu,“ doplňuje.

Je samoživitelka, která se stará o tříleté dítě. Na jaře roku 2024 si koupila nový dům v lepší čtvrti. Banka jí poskytla hypotéku s vyšší úrokovou sazbou, než měla na jejím předchozím domě. Daň z nemovitosti se jí po prvním roce zvýšila o přibližně 1 000 dolarů (21 000 Kč) a cena pojistky vyskočila o 600 dolarů (12 600 Kč), píše web The Wall Street Journal

Trump svým voličům sliboval, že zatočí s inflací. Realita je ale jiná

„Je to jedna věc za druhou,“ říká Američanka, která si nyní musí pečlivě hlídat rozpočet. Tento měsíc se rozhodla neobnovit zubní pojištění pro následující rok. Snížila si také svou pojistnou smlouvu na domácnost na variantu s vyšší spoluúčastí a nižšími ročními splátkami. Aby zvýšila své příjmy, našla si také přivýdělek. Aktuálně pracuje také jako správkyně pronájmu.

„Riskuji a doufám, že se přes trable dostanu a nepotkají nás žádné nouzové situace s domácností nebo se zuby,“ říká žena, která ročně vydělá kolem 135 000 dolarů (2 835 100 Kč) a spadá tak do střední třídy.

Co je střední třída?

Americká střední třída zahrnuje široké spektrum lidí včetně úředníků, zdravotních sester anebo instalatérů. Žádné jednotná definice pojmu ale neexistuje. Výzkumné centrum Pew Research Center definuje střední třídu obecně jako osoby s příjmem domácnosti mezi 66 666 (1 400 100 Kč) a 200 000 dolary (4 200 200 Kč), v závislosti na místě bydliště.

Trump navrhuje padesátileté hypotéky. Odborníci nešetří kritikou

Průzkum spotřebitelské důvěry michiganské univerzity ukázal, že 44 procent respondentů se středními příjmy uvedlo, že jejich finanční situace je horší než před rokem, zatímco 23 procent řeklo, že je lepší. Údaje vycházejí z tříměsíčního průměru končícího v září. Ti, kteří se cítí hůře, ve velké většině uvedli, že je to kvůli vyšším cenám.

Inflace ve Spojených státech začala zrychlovat na jaře 2021 a v červnu v červnu 2022, kdy byla 9,1 procenta, dosáhla svého vrcholu. Když udeřila pandemie, mnozí lidé ze střední třídy si dokázali našetřit více peněz díky vládním stimulačním krokům a rozšířeným daňovým úlevám na děti.

Fed podle očekávání opět snížil úrokovou sazbu. A chystá nákupy dluhopisů

Na začátku roku 2025 střední třída vyčerpala všechny své dodatečné úspory, často proto, aby dokázala držet krok s vyššími náklady, uvedla společnost Moody’s Analytics.

Dluhy za lékaře i studium

„Jsem unavená,“ uvedla devětapadesátiletá Teri Koppová z Southbury v Connecticutu, která pracuje jako administrátorka v synagoze. Žije společně s manželem, který pracuje jako technik. Dohromady vydělávají 15 000 dolarů ročně (2 415 000 Kč).

Pro portál The Wall Street Journal zmínila, že často sedí s manželem ve tmě a mají zapnuté jen LED řetězy, aby ušetřili za elektřinu. Přemýšlí také o levnějších způsobech, jak obdarovat své blízké na Vánoce – například plánuje namalovat kameny, které by poslala přátelům.

Existuje důvod, proč Američané platí víc za elektřinu. A datová centra to nejsou

Uvedla také, že neví, jak rychle splatit dluhy. Podle jejich slov má dluh 15 000 dolarů (315 000 Kč) na kreditní kartě, který si rodina nabrala převážně na pokrytí lékařských výdajů za operace kolene. Navíc má dluh ve výši 30 000 dolarů (630 000 Kč) za bakalářské studium své dcery.

„Budu učit čtyři noci v týdnu pravděpodobně až do smrti,“ říká učitelka angličtiny Cate Pembertonová, která žije poblíž Richmondu ve Virginii . „Nebo alespoň dokud mě dcera nepřestane prosit o šaty na školní plesy,“ doplnila.

Vydělává 90 000 dolarů (1 890 100 Kč) ročně. Ve dne učí žáky druhého stupně, v odpoledních hodinách pak žáky středních škol. Od pondělí do čtvrtka je ve škole před 7. hodinou ráno, domů vrací až v půl desáté večer.

Uvedla, že se jí v blízké budoucnosti o 150 dolarů zvýší nájemné a pojistné o 148 dolarů (3 100 Kč). Přispívá také na životní náklady své dcery, která studuje na vysoké škole. Podle jejich slov je schopna do svého penzijního fondu přispívat pouze 50 dolary (1 100 Kč) z každé výplaty měsíčně.

Nejčtenější

Jak Amerika přichází o střední třídu. Stále víc lidí se potýká s tlakem inflace

Zákazníci ve Walmartu ve městě Secaucus v New Jersey den po oznámení nových cel...

Americká střední třída se ocitla pod značným ekonomickým tlakem. Vysoké náklady na základní potřeby její zástupce nutí šetřit, hledat slevy a přehodnocovat životní styl. Někteří lidé si hledají...

27. prosince 2025

