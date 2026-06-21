Střední manažeři podle agentury Bloomberg nikdy nepatřili k nejoblíbenějším postavám firemního života. Pro vedení bývají symbolem zbytečné byrokracie, pro zaměstnance někdy jen dalším článkem, přes který musí projít každé rozhodnutí. Podle agentury Bloomberg se ale teď tato korporátní vrstva ocitla pod ještě větším tlakem. Firmy šetří, zjednodušují struktury a stále častěji věří, že část práce šéfů zvládne umělá inteligence.
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Vidět je to hlavně u velkých společností. Spoluzakladatel Twitteru Jack Dorsey nedávno popsal představu firmy, kde práci koordinují chytré AI nástroje a lidé se rozhodují samostatněji. Šéf americké kryptoměnové burzy a směnárny Coinbase Brian Armstrong zase oznámil, že jeho společnost už nechce manažery, kteří jen řídí ostatní. Podobně mluví i vedení ubytovacího portálu Airbnb nebo internetového obchodu Amazon.
Méně šéfů, více práce
Trend se šíří napříč obory. Americká bankovní společnost Citigroup nedávno snížila počet manažerských pater ze třinácti na osm a také velké evropské farmaceutické společnosti varují, že příliš mnoho šéfů může práci spíš brzdit než zlepšovat.
Pro část zaměstnanců může znít méně šéfů jako dobrá zpráva. V praxi to ale bývá složitější. Když manažerské pozice zmizí, jejich práce často neodejde s nimi. Jen se rozdělí mezi ty, kteří zůstali. Ve velkých firmách připadá dnes na jednoho manažera výrazně víc podřízených než dřív. „Místo pěti lidí může mít na starosti i více než šestnáct,“ popsala jedna z největších světových analytických společností Gartner.
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To se podepisuje i na náladě v práci. „Zapojení manažerů je na rekordně nízké úrovni,“ uvedla poradenská agentura Gallup, podle které se navíc mnozí z nich do vedoucí role dostali proto, že byli dobří ve své dosavadní práci, ne proto, že je někdo naučil vést tým. Často tak najednou řídí bývalé kolegy, řeší konflikty, tlak shora i nespokojenost lidí pod sebou.
Není divu, že o takovou kariéru mladší generace příliš nestojí. Podle aktuálního britského průzkumu se zhruba polovina lidí generace Z nechce nikdy stát středními manažery. Role, která dřív znamenala postup, dnes pro mnohé spíš představuje stres, přesčasy a odpovědnost bez skutečného vlivu.
Přitom právě tito manažeři bývají pro zaměstnance nejbližším kontaktem s firmou. Jsou to lidé, kteří vysvětlují rozhodnutí vedení, pomáhají řešit každodenní problémy a často poznají jako první, že je někdo v týmu přetížený. „Mnoho lidí touží po určité stabilitě a vedení, po člověku, o kterého se mohou opřít,“ říká personální odbornice Melanie Naranjo.
AI důvěru mezi lidmi nevytvoří
Umělá inteligence může část manažerské práce opravdu převzít. Dokáže třídit informace, připravovat přehledy, pomáhat s plánováním nebo hlídat procesy. Jenže nenahradí rozhovor se zaměstnancem, který je na hraně vyhoření. Nevysvětlí citlivou změnu tak, aby jí tým uvěřil. A sama od sebe nevytvoří důvěru mezi lidmi.
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Manažeři navíc dnes mají AI nejen používat, ale také ji učit používat ostatní. Mají podporovat experimentování, měnit pracovní postupy a zároveň hlídat, aby zaměstnanci nespoléhali na nekvalitní výstupy. Tím jim přibývá další úkol v době, kdy už teď zvládají víc lidí a méně času.
Budoucnost středního managementu proto nejspíš nebude v tom, že úplně zmizí. Spíš se promění. Firmy budou méně potřebovat šéfy, kteří jen přeposílají pokyny a kontrolují tabulky. O to víc ale budou potřebovat lidi, kteří umějí tým vést, odstraňovat překážky a pomáhat ostatním pracovat lépe. Dorsey tento nový typ manažera popsal jako „hráče a trenéra“ v jednom. „Takový člověk sám rozumí práci týmu, podílí se na ní, ale zároveň ostatním radí a pomáhá jim růst,“ vysvětlil spoluzakladatel Twitteru.