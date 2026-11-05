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Střecha světa pod panely. Solární boom přináší Tibeťanům peníze i problémy

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  13:59
Pětadvacetiletý pastevec Li Jung-lin se svým stádem v solárním parku Talatan v...

Pětadvacetiletý pastevec Li Jung-lin se svým stádem v solárním parku Talatan v Tibetu (7. srpna 2026) | foto: Reuters

Pastevec Li Jung-lin se svým stádem v tibetském solárním parku Talatan (7....
Ovce se pasou mezi panely v solárním parku Talatan v Tibetu (7. srpna 2026)
Li Jung-lin vypouští své stádo na pastvu do solárního parku (7. srpna 2026)
Třiačtyřicetiletý Wen Jü-ťün odpočívá po práci se stádem ve svém stanu (6....
20 fotografií
Čínská solární expanze přináší nečekané výhody některým pastevcům na Tibetské náhorní plošině. Díky dohodám se správci solárních parků mohou své ovce pást přímo mezi panely, což jim výrazně usnadňuje práci a zvyšuje příjmy. Zatímco dříve museli zvířata celý den hlídat, nyní je ráno vypustí do oploceného areálu a večer se stádo samo vrátí. Tradiční způsob života kočovných komunit tím ovšem pozvolna mizí.

„Pastva je pro nás teď mnohem jednodušší. Ráno jednoduše otevřeme bránu ohrady a vlastně se o ovce nemusíme příliš starat. Večer se samy vrátí a my je jen zavřeme,“ popsal agentuře Reuters pětadvacetiletý Li Jung-lin z okresu Kung-che v severozápadní čínské provincii Čching-chaj.

Podle něj mu nový způsob hospodaření zvýšil roční příjem na 50 až 60 tisíc jüanů (zhruba 170 až 205 tisíc korun). Dříve si vydělal pouze deset až dvacet tisíc jüanů, tedy přibližně 34 až 68 tisíc korun.

Fotovoltaické panely solárního areálu Talatan v Tibetu (5. srpna 2026)

Podobnou zkušenost má také třiačtyřicetiletý Wen Jü-ťün. Ten nyní dokáže převážně sám obhospodařovat stádo zvíci 700 až 800 ovcí. Jeho roční příjem podle vlastního odhadu vzrostl na přibližně 80 tisíc jüanů, tedy zhruba 270 tisíc korun. To je osmkrát více než dříve.

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„Život se změnil opravdu zásadně. Nikdy předtím bych si něco takového nedokázal představit,“ řekl.

Ovce místo sekaček

Provozovatelé solárních elektráren mají z podobného uspořádání rovněž prospěch. Ovce totiž spásají trávu pod panely a mezi nimi, takže není nutné tolik investovat do jejího pravidelného sekání.

Rozsáhlý solární komplex v okrese Kung-che zabírá přibližně 60 tisíc hektarů. Podle Cchaa Ťüna, bezpečnostního pracovníka projektu státní společnosti State Power Investment Corporation, jde o výhodné spojení výroby elektřiny a zemědělství.

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„Je to situace, ve které vyhrávají obě strany,“ uvedl. Elektřina vyrobená v areálu putuje prostřednictvím přenosové soustavy do různých částí Číny, včetně Pekingu a Šanghaje.

Solární panely rozdělují tradiční pastviny

Ne všichni místní obyvatelé ovšem považují rozvoj solární energetiky za přínos. Výzkumníci a ochránci životního prostředí upozorňují, že rozsáhlé elektrárny postupně mění podobu náhorní plošiny a ohrožují tradiční způsob života kočovných pastevců.

Oblast, které se přezdívá střecha světa, sloužila po tisíce let jako pastvina pro kočovné komunity. Jedna ze studií odhaduje, že se zde nachází téměř polovina potenciálu Číny pro výrobu solární energie. Není proto divu, že se region stal jedním z hlavních cílů státních investic do obnovitelných zdrojů.

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Solární elektrárny však zabírají rozsáhlé plochy a rozdělují dříve souvislá území, po nichž se mohli pastevci se svými stády volně pohybovat. Hlídat zvířata je pak složitější a některé druhy hospodářských zvířat se do nových areálů vůbec nedostanou.

„V okolí solárních panelů sice najdete nějaká místa k pastvě, ale nejsou vhodná pro to, aby si tam kočovníci a pastevci mohli zachovat své živobytí,“ upozornil výzkumník Cchewang Dordže z Tibet Policy Institute, který působí v indické Dharamsále.

Podle dalšího odborníka zabývajícího se ochranou životního prostředí a novou energetickou infrastrukturou mají místní obyvatelé jen malou možnost ovlivnit přeměnu pastvin na solární elektrárny. Výzkumník, který si kvůli ochraně svých spolupracovníků nepřál zveřejnit jméno, dodal, že rozdělování pastvin výrazně komplikuje tradiční hospodaření.

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Čínská vláda přitom už na počátku tisíciletí přesídlila tisíce tibetských kočovníků do venkovských obcí. Důvodem byla snaha zastavit zhoršování ekologického stavu oblasti. Nová energetická infrastruktura nyní přináší další zásadní změnu jejich života.

Problémem je také hluk

Kritici upozorňují rovněž na to, že solární parky nejsou pro pastevectví vhodné z dalších důvodů. Britská ekologická organizace Foundation for Gaia například tvrdí, že jen malá část kočovníků získala v elektrárnách práci spojenou s pasením ovcí. Kozy a jaci, kteří jsou pro tradiční tibetské hospodářství rovněž důležití, jsou z těchto aktivit většinou vyloučeni.

„Nejde o pastevectví v podobě, v jaké se tradičně provozovalo,“ uvedla Mandie McKeownová, ředitelka organizace pro oblast prosazování zájmů.

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Antropologický výzkumník Sanggay Tashi z Coloradské univerzity v Boulderu navíc v červnové studii upozornil na hluk, který způsobuje vítr procházející konstrukcemi a kabeláží solárních elektráren. Zvuky podle něj mohou už být v krajině trvalé a zneklidňující pro lidi i zvířata.

Čínské úřady v provincii Čching-chaj na žádost agentury Reuters o vyjádření nereagovaly. Čína přitom v rozvoji obnovitelných zdrojů pokračuje. Solární energie v červenci překonala uhlí a stala se největším zdrojem instalovaného výkonu v zemi. Vláda chce v příštích pěti letech zvýšit výrobu elektřiny z větrných a solárních elektráren o dalších 53 procent.

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