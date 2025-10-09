Strava jde do boje proti Garminu kvůli segmentům. Chce zákaz prodeje hodinek

  10:15
Populární sportovní aplikace vytáhla do boje proti neméně populárnímu výrobci sportovních hodinek. Společnost Strava podala žalobu na Garmin kvůli údajnému porušení patentů na segmenty a tepelné mapy. A po výrobci chce, aby zastavil prodej zařízení, která obě funkce zaznamenávají.
Běžecká, fitness či cyklo aplikace Strava

Běžecká, fitness či cyklo aplikace Strava | foto: Profimedia.cz

Podle magazínu Cyclingweekly se samotný spor dvou dlouholetých partnerů týká dvou patentů: segmentů (tedy úseků, kde si uživatelé porovnávají mezi sebou dosažené výkony a řadí se do žebříčků) a tepelných map (ukazují, kudy nejčastěji lidé běhají či jezdí na kole), na ty má právě Strava patent.

Web abc.net.au píše, že obě společnosti mají smlouvu o spolupráci z roku 2015.

Dohoda ale zakazovala společnosti Garmin upravovat, kopírovat či distribuovat segmenty bez výslovného souhlasu Stravy. Teď Strava tvrdí, že Garmin tuto dohodu porušil rozšířením své funkce Garmin Segments, čímž patent porušuje. Podobně je to i s tepelnými (heat) mapami.

„Garmin získal od společnosti Strava omezené povolení k implementaci segmentů Stravy do svých zařízení. Tento postup ale využil k pečlivému prostudování a okopírování těchto funkcí a následně je vydává za své,“ uvedl mluvčí společnosti Strava Brian Bell v prohlášení pro web The Verge.

S odkazem na společnost DC Rainmaker pak Cyclingweekly píše, že Strava utrpěla škody včetně ušlých příjmů a obchodních příležitostí, oslabení konkurenční odlišnosti či neoprávněných zisků a poškození dobrého jména společnosti. S tím, že Garmin odmítl opakované výzvy Stravy neformálně řešit porušení patentů, donutil Stravu, aby podala žalobu.

Verge dále uvádí, že žaloba je překvapivá, protože obě značky a jejich platformy sdílejí spoustu obsahu. Strava dokonce loni zveřejnila zprávu, že deset let starý typ hodinek Forerunner 235 se mezi uživateli stal nejpopulárnějším.

Strava proto požaduje, aby Garmin přestal prodávat všechna zařízení, která tepelné mapy generují a sdílí je stejně jako segmenty do aplikace Garmin Connect. To jsou ale prakticky všechny běžecké či fitness hodinky Garmin a většina jeho cyklocomputerů.

Je ve hře zákaz zastavení nahrávání aktivit?

Produktový ředitel Stravy Matt Salazar uvedl, že Garmin v létě oznámil nová pravidla pro vývojáře vyžadující, aby logo Garminu bylo uvedeno v každé zaznamenané aktivitě, tedy i na Stravě. To je pro společnost nepřijatelné.

„Věříme, že byste měli mít možnost volně přenášet nebo nahrávat svá data, aniž byste vedle nich museli zobrazovat loga či je používat jako „do očí bijící“ reklamu na prodej dalších hodinek.“ Zmínil, že ve hře je i zastavení nahrávaní aktivit ze zařízení Garmin do Stravy.

Strava věří, že řešení sporu se do 1. listopadu vyjasní. Uživatele ujišťuje, že jejich aktivit se nedotkne.

„Tento spor je mezi dvěma společnostmi. Nemáme v úmyslu podniknout žádné kroky, které by narušily možnosti uživatelů Garminu synchronizovat svá data se Stravou. A doufáme, že Garmin si našich sdílených uživatelů váží stejným způsobem,“ uklidňuje mluvčí Stravy.

Které aplikace ke sledování svých sportovních aktivity využíváte?

celkem hlasů: 178
