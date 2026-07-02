Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Německá koalice se shodla na reformě penzí i daní. Chce nastartovat ekonomiku

Autor: ,
  10:06

Tisková konference k důchodové reformě v Berlíně. Na snímku zleva spolkový kancléř Friedrich Merz, Constanze Jandová, rektorka Německé univerzity pro správní vědy ve Speyeru, Frank-Jürgen Weise, významný německý manažer, konzultant a bývalý státní úředník a spolková ministryně práce Bärbel Basová. (23. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Strany německé vládní koalice se dohodly na velkém reformním balíku. Obsahuje změny v sociálním a zdravotním systému, důchodovou reformu či změny v dani z příjmu. Cílem reforem je oživit německé hospodářství, které se v posledních letech potýká s problémy.

Křesťanskodemokratická unie (CDU), její bavorská sesterská Křesťansko-sociální unie (CSU) a sociální demokracie (SPD), které tvoří německou vládu, o reformním balíku jednaly několik měsíců. O posledních sporných bodech předsedové stran vyjednávali ve středu večer.

„Naše země dokáže víc, naše země chce víc,“ řekl po konci vyjednávání kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci. Němci podle něj nyní žijí v době velkých nejistot a velkých otázek, ve společnosti je ale podle něj zájem o reformy, které by zemi připravily na budoucí výzvy.

Podle Merze se koaliční strany definitivně dohodly, že přijmou všech 33 doporučení, které nedávno představila vládní důchodová komise. Už dříve řekl, že si vláda nemůže dovolit jednotlivá opatření z balíku vyjímat či odmítat, protože se vzájemně doplňují a vyvažují.

KOMENTÁŘ: Německý propad do melancholie. Nepříznivých zpráv je víc než fotbalové fiasko

Komise navrhla mimo jiné postupné zvyšování věku odchodu do důchodu na 68 let v roce 2051. Lidé narození po roce 1964 mají nyní podle zákona nárok na odchod do důchodu v 67 letech. Do systému by měl také přibýt kapitálový pilíř, část příspěvků do důchodového systému by tak putovala na akciové trhy.

Do povinného důchodového pilíře by měli přispívat poprvé i politici a živnostníci. Omezena by měla být možnost předčasného odchodu do důchodu bez srážek. Minimální věk odchodu do důchodu by měl být 64 let.

Německo chystá důchodovou reformu. Inspirovalo se švédským investičním fondem

Už dříve se strany německé vlády dohodly na reformě zdravotnického systému, příslušné zákony už projednávají poslanci Spolkového sněmu. Dnes navíc představily plán na zrušení možnosti získat neschopenku po telefonu. Tuto možnost zavedla německá vláda v roce 2023 za pandemie covidu.

Změny v daních z příjmu

Podstatnou částí balíku je reforma daně z příjmu, která by měla pomoci především lidem s nízkými a středními příjmy. Platit by měla začít od ledna příštího roku a podle Merze by průměrné domácnosti mělo zůstat v peněžence ročně až 600 eur (14 500 Kč) navíc. Celkově by měla reforma přijít státní kasu ročně na deset miliard eur (242 miliard Kč).

Cílem další části reformního balíku je odstranit přebytečnou byrokracii. „Vláda se chce soustředit na přebujelé povinnosti související s ochranou osobních dat, která často klade překážky dobrému fungování státu,“ řekl Merz.

Jednotlivé zákony spojené s reformním balíkem by chtěla vláda Spolkovému sněmu předložit na podzim. Cílem je podle Merze schválit je ještě do konce tohoto roku.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Vlastní tenisky má už i Plzeňský Prazdroj. Uvedl na trh limitovanou kolekci baťovek

Baťovky Pilsner Urquell ušila společnost Baťa ve svém českém závodě v Dolním...

Nejslavnější česká pivovarnická značka pro své fanoušky ušila limitovanou kolekci vlastních tenisek. Kožené ručně vyráběné boty vznikly ve spolupráci se zlínskou společností Baťa. Design odkazuje na...

Stovky lidí uvázly v Německu na hodiny ve vlaku. Uvnitř bylo až 50 stupňů

Vlak Českých drah. Ilustrační foto.

Vlak se zhruba 630 cestujícími a bez fungující klimatizace zůstal stát v braniborském okrese Prignitz na severu Německa. Souprava na trase z Hamburku do Prahy se ocitla bez přívodu elektřiny kvůli...

Další problém pro uvázlé tankery. Jejich trupy pokryli korýši, čeká je drahé čištění

Svijonožci (latinsky Cirripedia) jsou mořští korýši, kteří se přichytávají na...

Vilejši, řasy i další mořské organismy. Stovky tankerů, které kvůli válce na Blízkém východě zůstaly několik měsíců stát v Perském zálivu, nyní řeší další problém. Jejich trupy totiž obsadili...

Porsche chystá přesun výroby ze Slovenska. Zaměstnanci musí kývnout na nižší mzdy

Nová linka na výrobu modelu Porsche Cayenne v bratislavském závodě Volkswagen...

Německý výrobce luxusních sportovních vozů Porsche ze skupiny Volkswagen (VW) plánuje přesunout výrobu modelu Cayenne ze závodu VW v Bratislavě do svého závodu v německém Lipsku. Informoval o tom v...

Írán čeká 40 miliard dolarů za zpoplatnění Hormuzu. Ropa zdražuje, USA se durdí

V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v...

Ceny ropy se ve čtvrtek pohybovaly kolem nejnižší hodnoty od konce února, tedy od doby před zahájením americko-izraelských úderů na Írán. Trhy totiž očekávají růst dodávek z Blízkého východu....

Německá koalice se shodla na reformě penzí i daní. Chce nastartovat ekonomiku

Tisková konference k důchodové reformě v Berlíně. Na snímku zleva spolkový...

Strany německé vládní koalice se dohodly na velkém reformním balíku. Obsahuje změny v sociálním a zdravotním systému, důchodovou reformu či změny v dani z příjmu. Cílem reforem je oživit německé...

2. července 2026  10:06

Turistů je moc a dělají nepořádek, rozhodlo Japonsko. Cizinci si za památky připlatí

Klimatické změny údajně zničí i hrad Himedži, jednu z posledních a nejstarších...

Japonsko hledá způsoby, jak zvládnout rostoucí počet zahraničních turistů, kteří v zemi stále častěji způsobují přetížení známých památek. Jedním z uvažovaných řešení je podle deníku The Guardian...

2. července 2026  7:10

Velká vinná loupež. Z restaurace za pár minut zmizely láhve za sedm milionů

Rozbitá vitrína s víny v milánské restauraci Affinatore v Miláně (14. června...

Milánská restaurace Affinatore patřící mezi vyhlášené podniky pro milovníky steaků a špičkových vín, se stala terčem troufalé krádeže. Dvojice pachatelů si během necelých tří minut odnesla 19 láhví...

2. července 2026

Trump chtěl vrátit výrobu do USA. Whirlpool místo toho masivně propouští

Americký prezident Donald Trump hovoří se zaměstnanci ve výrobním závodě...

Trumpova celní politika měla jasný cíl. Vrátit výrobu zpět do Spojených států. Dosavadní výsledky ale naznačují, že se tento záměr alespoň v některých odvětvích americké ekonomiky zatím nenaplňuje....

1. července 2026

Praha je vstupní branou do střední Evropy. Do Česka zamířilo šestnáct nových značek

Nejvýznamnějším vstupem v první polovině roku byla jednoznačně značka BOSS café...

Český trh je pro zahraniční značky stále atraktivnější. V prvních šesti měsících své obchody v Česku otevřelo šestnáct. Nejčastěji mezi nově příchozí patří především móda a gastronomie, vyplývá z dat...

1. července 2026

Praha bude mít dvě přímé linky do Saúdské Arábie. Létat budou třikrát v týdnu

Airbus A320 saúdskoarabských aerolinek Flyadeal na letišti v Džiddě (5. ledna...

Se začátkem letošních letních prázdnin spouštějí pravidelná spojení do saúdskoarabské metropole Rijádu a do přímořské Džiddy aerolinky Flyadeal. Během letní sezony budou v provozu třikrát v týdnu....

1. července 2026  16:50

Zemědělci chtějí z rozpočtu další miliardy na zachování chovů

Zemědělské družstvo Novosedly se sídlem v Pšově na Karlovarsku investovalo do...

Agrární komora ČR žádá po vládě zvýšení rozpočtu ministerstva zemědělství o 3,7 miliardy korun kvůli vysokým nákladům na hnojiva a pohonné hmoty, ale také kvůli nízkým výkupním cenám obilovin a nyní...

1. července 2026  16:15

IKEA jako největší pařížská atrakce. Lidé mířili do obchodního domu za klimatizací

Slavnostní otevření nové prodejny IKEA v nákupním centru Italie Deux v Paříži...

Zatímco Francii sužovala vlna nesnesitelných veder, davy lidí se hrnuly do pařížské prodejny IKEA. Ne aby nakupovali, ale aby se ochladili v klimatizovaném interiéru nedávno otevřeného obchodního...

1. července 2026  16:08

Fotbalová Sparta má nového pivního partnera. Je na něj spoleh, tvrdí klub

AC Sparta Praha si vybrala v tendru nového pivního partnera. (1. července 2026)

Fotbalový klub AC Sparta Praha od nové sezony změní na stadionu na Letné pivního dodavatele. Po osmi letech Staropramen vystřídá pivo z Plzeňského Prazdroje. Fanoušci při domácích zápasech budou pít...

1. července 2026  15:02

Lidé nakoupili dluhopisy za 80 miliard. Poptávka výrazně překonala objem emise

Ministryně financí Alena Schillerová představuje dárkové certifikáty...

Češi projevili mimořádně silný zájem o státní dluhopisy. Objednávky dosáhly zhruba 80 miliard korun, což čtyřnásobně převyšuje původně plánovaný objem emise ve výši 20 miliard. První upisovací období...

1. července 2026  14:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rozpočet v pololetí prohloubil deficit na 183,6 miliardy korun

ilustrační snímek

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci června deficitem ve výši 183,6 miliardy korun. To je meziročně o 31,2 miliardy více. Výsledek pomáhají podle ministerstva financí zlepšit příjmy z...

1. července 2026  14:07

Americká energetika hlásí stav nouze, čeká se rekordní spotřeba kvůli vedru

Vysokonapěťová rozvodna v Miami na Floridě v pozadí s panoramatem města (14....

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vyhlásila stav nouze pro největší energetickou přenosovou soustavu ve Spojených státech. Nebezpečná vlna veder by totiž mohla výrazně zatížit elektrickou...

1. července 2026  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.