Ředitel Strabagu Haselsteiner zemřel nečekaně ve věku 44 let

Rakouská média citovala mluvčí společnosti, podle které Haselsteiner zemřel přirozenou smrtí. Jeho práci nyní dočasnšě převezmou ostatní členové představenstva, oznámila skupina.

Klemens Haselsteiner byl nejstarším synem stavebního magnáýta Hanse Petera Haselsteinera. Vystudoval obchodní adminstrativu na University of Chicago a poté pět let pracovat pro Strabag v Rusku a dalších pět let pro dceřinou společnsot Strabag Tüblin ve Stuttgartu. V roce 2020 se stal členem představenstva celé společnosti a poslední dva roky jeho předsedou.

Strabag je jednou z největších stavebních společností v Evropě. Zaměstnává po celém světě kolem 86 tisíc lidí, roční tržby činily 19 miliard eur (480 miliard korun).

V Česku se skupina Strabag v posledních letech podílela například na výstavbě dálniční sítě nebo fotbalového stadionu v Hradci Králové.