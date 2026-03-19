Pod Stonehenge žádný tunel nepovede. Na přípravy už přitom padly miliony liber

Autor:
  18:00
Britské ministerstvo dopravy po letech kontroverzí a protestů rozhodlo o zrušení projektu, jehož součástí byla výstavba dopravního tunelu pod historickým památníkem Stonehenge. Na projekt, který měl zlepšit dopravní situaci v oblasti, už stát přitom vynaložil miliony liber.
Vizualizace silničního tunelu, který byl plánován u Stonehenge v roce 2002....

Vizualizace silničního tunelu, který byl plánován u Stonehenge v roce 2002. (30. září 2015) | foto: Profimedia.cz

Vidět tajemné Stonehenge, to je tím největším přáním cestovatelů tří zemí světa.
Vizualizace silničního tunelu, který byl plánován u Stonehenge v roce 2002....
8 fotografií

Ministerstvo dopravy uvedlo, že rozhodnutí učinila ministryně dopravy Heidi Alexanderová s ohledem na mimořádné okolnosti projektu, mezi které patří podstatná změna v realizovatelnosti projektu od jeho schválení. „Projekt již neodpovídá současným strategickým politickým cílům,“ uvedl resort.

Projekt získal stavební povolení v roce 2023, v roce 2024 vláda kvůli vysokým nákladům zastavila. Náklady na projekt, včetně nákladů na plánování, již dosáhly 179,2 milionu liber (5,1 miliardy Kč).

„Je to obrovská rána pro Wiltshire, naše komunity a celý jihozápadní region,“ řekl pro BBC člen rady Wiltshire Martin Smith. Dodal, že je ohledně zrušení projektu zklamaný. „Neproběhla žádná diskuse o životaschopné alternativě, která by snížila dopravní zácpy a zastavila objíždění přes vesnice ve Wiltshiru,“ doplnil.

Dlouhodobé debaty

Projekt zahrnující tunel, dvě křižovatky a také severní obchvat v okolí světového dědictví, byl předmětem letitých debat. Někteří obyvatelé považovali tunel za řešení problémů s dopravními zácpami. Jiní se obávali, že by mohl poškodit lokalitu nejznámějšího prehistorického památníku na světě.

Předseda skupiny Stonehenge Alliance, která již dlouho bojuje proti výstavbě tunelu, zrušení plánu přivítal. Zmínil, že oblast je plná prehistorickým památek, které mají nesmírnou hodnotu.

„Udělení povolení bylo vždy zvrácené vzhledem k obrovským škodám, které by způsobilo jedinečné krajině Stonehenge, která je zapsána na seznamu světového dědictví. Tento plán byl odsouzen nejen plánovacími inspektory, ale i odborníky UNESCO, přesto tehdejší vláda ignorovala všechny důkazy,“ cituje portál The Guardian slova předsedy Stonehenge Alliance Mike Birkina.

Podle resortu dopravy zrušení umožní předložení alternativních návrhů infrastruktury nebo rozvoje, které lépe odrážejí současné potřeby. Ministerstvo zmínilo, že je nyní odhodláno investovat do projektů, které podporují růst, a že v roce 2026 vydá téměř pět miliard liber na klíčové silnice.

Britská vládní agentura Planning Inspectorate uvedla, že rozhodnutí je možné v následujících šesti týdnech napadnout. Portál BBC také upozornil, že pokud by projekt po jeho zrušení v budoucnu ožil, žadatel bude muset žádat o nový souhlas od začátku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pod Stonehenge žádný tunel nepovede. Na přípravy už přitom padly miliony liber

Vizualizace silničního tunelu, který byl plánován u Stonehenge v roce 2002....

Britské ministerstvo dopravy po letech kontroverzí a protestů rozhodlo o zrušení projektu, jehož součástí byla výstavba dopravního tunelu pod historickým památníkem Stonehenge. Na projekt, který měl...

19. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.