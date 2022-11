Věčná stopa Steva Jobse. Vydražily se jeho pantofle, kupec na nich nešetřil

Pár oblíbených německých semišových sandálů značky Birkenstock nosil Jobs v 70. a 80. letech. „Na korkové a jutové podrážce se dodnes zachoval otisk jeho chodidel, které boty po letech používání vytvarovaly,“ uvedla aukční síň Julien’s Auctions před dražbou na svých internetových stránkách. Informaci přinesl deník The Guradian.

Zesnulý Jobs nosil birkenstocky Arizona, když se pohyboval po prostorách kalifornského domu v Los Altos, kde v roce 1976 spolu se Stevem Wozniakem založili společnost Apple. Obuv, která se dnes prodává za 125 dolarů (3 100 Kč), měla vyvolávací cenu 60 000 dolarů (milion a půl Kč). „Při prodeji spolu s doprovodným NFT dosáhla konečná prodejní cena bot částky 218 750 dolarů,“ uvedla společnost Julien’s.

„Steve Jobs nosil tyto boty během mnoha klíčových okamžiků v historii společnosti Apple,“ uvádí se v nabídce. „V roce 1976 spolu se spoluzakladatelem společnosti Apple Stevem Wozniakem v garáži v Los Altos vymyslel počátky počítače Apple, přičemž příležitostně nosil právě tyto sandály.“

Sandály byly základní součástí Jobsova šatníku. Podle deníku Washington Post jeho bývalá přítelkyně Chrisann Brennanová v rozhovoru z roku 2018 uvedla, že je nosil dokonce i v zimě. „Byly součástí jeho jednoduchého stylu. Byly jeho uniformou,“ uvedla. „Na uniformě je totiž skvělé to, že si ráno nemusíte lámat hlavu s tím, co si vzít na sebe,“ dodala jeho ex.

Jobsovy boty se před dražbou objevily na mnoha výstavách od New Yorku po Milán.

Jobs a Wozniak spoluzakládali Apple v domě Jobsových rodičů v kalifornském Los Altos. V roce 2013 byla tato nemovitost vyhlášena za historickou památku, píše The Guardian.