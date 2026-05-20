Přerušení práce v Samsungu ohrožuje jak zdraví jihokorejské ekonomiky, tak globální dodávky polovodičů. Vláda avizovala, že by mohla vyhlásit nouzovou arbitráž, která by zahájení stávky odložila.
Předseda odborů Čche Sung-ho uvedl, že vedení společnosti nezměnilo postoj k jedinému zbývajícímu spornému bodu v jednáních zprostředkovaných vládou. „Chci jasně říci, že jsme přijali konečný návrh předložený vládním zprostředkovatelem,“ řekl šéf odborů novinářům. Zároveň vyjádřil hlubokou lítost a zklamání.
Samsung v prohlášení uvedl, že odborový svaz trval na nepřijatelných požadavcích, které zahrnovaly výši bonusů pro ztrátové části společnosti.
Hodnota Samsungu překonala hranici bilionu dolarů. Akcie žene vzhůru boom AI
„Rád bych se omluvil veřejnosti za to, že se nám nepodařilo dosáhnout dobrého výsledku, přestože jsme udělali co nejvíce ústupků,“ řekl Čche, který u toho zadržoval slzy. Ani v době stávky podle něj odbory nepřestanou usilovat o dosažení dohody.
Akcie Samsungu za poslední rok zpevnily přibližně o 387 procent a od začátku letošního roku o 107 procent. Samsung se tak stal teprve druhou asijskou firmou, jejíž tržní kapitalizace dosáhla jednoho bilionu dolarů. První byla tchajwanská firma Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Ve středu akcie více než 1,5 procenta odepsaly a za týden ztratily asi 4,5 procenta.
Samsungu v prvním čtvrtletí zvýšil provozní zisk více než osminásobně na 57,2 bilionu wonů (793 miliard Kč). Čtvrtletní zisk tak překonal zisk za celý loňský rok, který činil 43,6 bilionu wonů. Tržby se zvýšily na rekordních 133,9 bilionu wonů.
Firma letos plánuje zvýšit investice do výzkumu a rozšíření výroby čipů o 22 procent na rekordních 110 bilionů wonů. Cílem je zaujmout vedoucí pozici v odvětví polovodičů pro umělou inteligenci.