Americké přístavy opět pojedou naplno, odboráři po dohodě ukončí stávku

Na 45 000 členů Mezinárodní asociace lodních dopravců (ILA) na východním pobřeží a na pobřeží Mexického zálivu začalo stávkovat v úterý, což zastavilo kontejnerovou dopravu od státu Maine v severovýchodním cípu USA až po Texas na jihozápadě.

Média hovořila o prvním takto výrazném narušení námořní dopravy za poslední půlstoletí, které ohrozilo chod americké ekonomiky před listopadovými prezidentskými volbami a před klíčovou nákupní sezonou před Vánocemi.

Zaměstnanci přístavů se chtěli domoci zvýšení mezd a vadila jim pokračující automatizace práce. Požadovali proto i zavedení ochranných opatření proti automatizaci, která by mohla vést ke ztrátě pracovních míst.

Dohodu vítá prezident i podnikatelé

Americký prezident Joe Biden dosažení dohody vítá. Přístavy jsou podle něj nyní zapotřebí mimo jiné k zajištění kritických dodávek pro Američany zasažené hurikánem Helene, jehož řádění si na jihovýchodě USA vyžádalo více než 200 lidských životů.

Konec stávky vítají zejména podnikatelé. „Rozhodnutí ukončit stávku je dobrou zprávou pro národní ekonomiku,“ uvedl šéf národního svazu maloobchodu NRF Matthew Shay. Přes přístavy na východním pobřeží USA prochází asi polovina kontejnerové dopravy amerického zahraničního obchodu.

Stávka podle BBC znepokojovala kromě podniků také mnoho spotřebitelů, kteří si kvůli obavám z nedostatku zboží vytvářeli zásoby různých produktů, například dětské výživy a toaletního papíru.

Protest zaměstnanců zasáhl 36 přístavů včetně New Yorku, Baltimoru a Houstonu. Podle odhadů analytiků banky JPMorgan stála ekonomiku Spojených států kolem pěti miliard dolarů (zhruba 115 miliard Kč) denně.

Po dvou dnech protestu se zaměstnavateli dohodli na tom, že v příštích šesti letech vzrostou mzdy průměrně o 62 procent, uvedla s odkazem na svůj zdroj agentura Reuters. Konkrétní podmínky nové smlouvy však budou teprve vyjednány, a odboráři na ně hodlají bez dalšího stávkování počkat do poloviny ledna. Do práce by se měli vrátit okamžitě po oficiálním stvrzení této zatím nepodepsané dohody, uvedla agentura AP.

Členové ILA nakládají a vykládají lodě a jsou zodpovědní za údržbu přístavní techniky. Jejich odborový svaz poukazuje na miliardové zisky v kontejnerové dopravě a podle deníku The Wall Street Journal požadoval při jednáních zvýšení příjmů o 77 procent v období čtyř let.