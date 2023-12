Berlíňané stojící vlaky přijali s klidem. V problémech se ocitli cizinci

„Do Mnichova se dneska vlakem už asi nedostaneme,“ řekla ČTK skupina dánských studentů, která s velkými kufry postávala pod odjezdovou tabulí. Jejich rychlovlak ICE, na který měli jízdenku, se drahám podařilo vypravit, spoj ale místo v bavorské metropoli skončí jízdu už v Sasku, konkrétně v Lipsku. Dál pokračovat už nebude.

„Na přepážce nám řekli, že jeden přímý vlak z Berlína do Mnichova dnes vyjede, ale nedoporučili nám s ním cestovat, protože bude přeplněný,“ uvedli studenti. V odbavovací hale se proto radili o dalších možnostech cesty. Návrh odjet do Lipska a odtud se pokusit dostat do Mnichova regionálními vlaky odmítli. Místo toho se rozhodli, že upřednostní raději přímou cestu autobusem, pokud seženou lístky. Jinak počkají do soboty, až se železnice opět rozjede.

Plné autobusy

Koupit v pátek jízdenku na přímý autobus z Berlína do Mnichova je mimořádné obtížné, štěstí mohou mít jednotlivci, nikoli však skupina. Například dopravce FlixBus dopoledne nabízel poslední dvě jízdenky na jeden z odpoledních spojů, prakticky vyprodané byly také noční linky s večerním odjezdem z německého hlavního města.

Stávka zaskočila i turistu z Indie. Ten, rovněž s velkým kufrem, čekal na hlavním nádraží na nástupišti městské železnice S-Bahn. Uvedl, že tam už nějakou dobu stojí. Městská železnice v pátek ale hlavní nádraží neobsluhuje, cestující musí zvolit regionální vlaky, pokud jedou, případně přestoupit na městské autobusy, tramvaje a metro. Ty jezdí bez problémů. „BVG dnes nestávkuje, takže s námi si cestu naplánovat můžete,“ napsal berlínský dopravní podnik BVG na síti X.

BVG U-Bahn @BVG_Ubahn Guten Morgen Berlin und Brandenburg. Die BVG wird heute NICHT bestreikt, ihr könnt eure Fahrt also mit uns planen. Habt einen schönen Tag. LG Nico 😎 oblíbit odpovědět

To, že městská železnice S-Bahn nejezdí přes centrum metropole, zaskočilo i několik Berlíňanů. Ti po eskalátorech vyjeli na peron, podívali se na odjezdovou tabuli s informací o uzavřené trase a hned se zase stejnou cestou vydali zpět. Jedním z nich byl i Kristian Drechsler. „Neověřoval jsem si, zda bude S-Bahn fungovat. Při minulé stávce vlaky přes centrum jezdily, tak jsem to předpokládal i pro dnešek,“ řekl. Výluka ho ale nerozhněvala. „Pojedu metrem,“ doplnil.

S tím, že strojvedoucí DB sdružení v odborech GDL stávkují podruhé za poslední tři týdny, Drechsler problém také nemá. „Každý chce vydělávat více, takže to chápu,“ uvedl. Zda se odborům podaří stávkou přinutit dráhy ke zvýšení měsíčních mezd o požadovaných 555 eur (13 600 Kč), ale pochybuje. „Je to docela hodně peněz. Uvidíme,“ dodal.

Zazněly i nadávky

Zatímco většina lidí se v pátek dopoledne na hlavním nádraží s výlukami vypořádala v klidu, několik cestujících svou nelibost dávalo hlasitě najevo. Zpravodaj ČTK byl svědkem toho, jak jeden muž s malým dítětem v náručí při odchodu z nádraží přes celou odbavovací halu nadával zaměstnancům drah. Přítomná ostraha muže sledovala, ale nijak nezasáhla. Dalšího muže rozzlobili přítomní fotografové, na které vykřikoval, aby ho během jeho průchodu nikdo nefotil.

Stávku ve čtvrtek večer zahájili strojvedoucí nákladních vlaků, ve 22:00 se k nim přidali také jejich kolegové z osobní dopravy. Protest skončí v pátek ve 22:00, cestující ale musejí s možnými zpožděními a výlukami počítat i v sobotu. To platí i pro cestující z Česka, kteří se v pátek nedostanou přímými vlaky z Prahy do Berlína a z Chebu do Norimberku.