Boom jednorožců skončil. Americké startupy dohnala umělá inteligence i Fed

Ještě před nástupem éry umělé inteligence se to v americkém Silicon Valley hemžilo nadějnými projekty. V roce 2021 se startupům nadále dařilo zvyšovat svou hodnotu, která se v mnoha případech dostala také přes hranici jedné miliardy amerických dolarů. V dalších letech ale přišel tvrdý střet s realitou. Nyní to vypadá, že kdo se nezaměřuje na AI, jako by ani neexistoval.