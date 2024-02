Slanina i foie gras. Španělský startup sklízí úspěchy s jídlem z 3D tiskárny

Španělský startup před šesti lety založili Patxi Larumbe a Daniel Rico. Milovníky masa chtěli zaujmout 3D steakem, o němž informovali v příspěvku na sociálních sítích. ​„Věděli jsme, že pokud chceme něco vytisknout, musí to být něco, co lidi naštve,“ uvedl pro portál The Guardian jeden ze zakladatelů.

„Tušili jsme, že 3D tisk velkého steaku naštve mnoho lidí ve Španělsku – a zejména na severu Španělska. Steak jsme vytiskli a dali na Facebook a Twitter a LinkedIn. Dostali jsme 700 000 odpovědí. Většina lidí nám říkala, abychom si to strčili někam. Bylo to šílené a my jsme byli potěšení,“ doplnil Larumbe.

Rozruch ohledně 3D steaku na sociálních sítích upoutal však kromě jiného i pozornost přední americké potravinářské společnosti Cargill, která se rozhodla do startupu investovat.

Od té doby Cocuus nadále posouvá hranice 3D tisku a díky svým technologiím umí vytvářet i složité textury potravin. Jejich technologie taktéž umožňuje vytvořit jídla speciálně přizpůsobená jednotlivcům, která mají dietní omezení, případně kteří mají potíže s polykáním.

Firma už prodala desetitisíce produktů

Od loňského roku, kdy firma umístila společně s partnerem Foody’s své produkty na pulty obchodů Carrefour ve Španělsku, prodala 80 000 kusů svých bezmasých foie gras a 200 000 kusů veganské slaniny bez cholesterolu. Oba produkty jsou vyrobeny z husté zeleninové pasty.

„Naše imitace poživatin je komplexní – taková dosud neexistovala. Existovaly některé podobné výrobky pro vegetariány, ale špatné. My spolupracujeme s vědci, kteří přicházejí s recepturami a technologiemi, které jsou radikálně odlišné. To vše znamená, že jsme nejpokročilejší společností na světě v této oblasti,“ doplnil Larumbe.

