Starším pracovníkům se na trhu daří. Zkušenosti jsou v éře AI výhoda, říkají data

Zatímco trh práce je pro čerstvé absolventy vysokých škol, kteří se snaží prosadit v oborech jako technologie a finance, velmi náročný, zkušenější kancelářští pracovníci naopak zažívají příznivé období. Podle některých ukazatelů zaměstnanost lidí starších 35 let roste, generace mileniálů a generace X se tak ukazují jako velice cenné, neboť důkazy naznačují, že zkušenosti jsou v éře umělé inteligence výhodou.
Názory na to, co přesně tento trend pohání, se značně liší. Trend však zcela vyvrací dřívější předpoklad, že zkušeným pracovníkům hrozí, že je nahradí nové tváře. Některé důkazy dokonce naznačují, že umělá inteligence pomáhá proměnit zkušenosti ve výhodu, neboť může výrazně posílit stávající dovednosti pracovníků.
Zdá se, že zaměstnavatelé při náboru výslovně upřednostňují větší pracovní zkušenosti.