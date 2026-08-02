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Starosta New Yorku chce ve městě autobusy zadarmo, lidé si to vykládají po svém

Jan Dvořák
  11:00

Hybridní autobus městské hromadné dopravy společnosti MTA s nápisem „Happy 250th America“ v Brooklynu v New Yorku. Dopravce uvádí, že za první polovinu roku jezdila polovina pasažérů autobusy načerno. (24. července 2026) | foto: ČTK

Letos do června jezdila načerno téměř polovina cestujících v newyorských autobusech, vyplývá z dat tamní Metropolitní dopravní správy (MTA). Dopravce tak za prvních šest měsíců roku 2026 vydělal o 35,7 milionu dolarů méně, než předpokládal rozpočet. Newyorský starosta Zohran Mamdani chce již delší dobu zavést bezplatnou městskou autobusovou dopravu. „Budeme nejen nadále věřit, ale také usilovat o to, aby se náš autobusový systém stal bezplatným,“ prohlásil. Trend jízd načerno se však představitelům hromadné dopravy nedaří zvrátit.

Téměř polovina cestujících v newyorských autobusech letos do června neplatila jízdné, což odpovídá míře z posledního čtvrtletí roku 2025 a představuje nárůst proti 44 procentům z předchozích období, vyplývá z údajů dopravce, který dohlíží na městské metro, autobusy i příměstské železniční linky, píše agentura Bloomberg.

Pro úřad to představuje neúspěch, neboť po zavedení změn v rámci snahy vyřešit problém, který systém trápí od začátku pandemie, očekával, že se mu letos podaří snížit počet případů neplacení jízdného přibližně o dvě procenta. A to právě v době, kdy starosta Mamdani dává najevo, že i nadále hodlá plnit svůj volební slib, jímž je zavedení bezplatné autobusové dopravy.

Newyorský starosta Zohran Mamdani

Neal Zuckerman, předseda finančního výboru MTA, uvedl, že ačkoli chápe, že za snahou o zavedení bezplatné autobusové dopravy může stát politika i důvody související s finanční dostupností, pro tuto organizaci to v tuto chvíli není správný přístup. „Upřímně řečeno, už samotná diskuse o autobusech zdarma má na nás značný finanční dopad. Vnímání toho, že je něco zdarma, vede k tomu, že se s tím zachází jako s něčím zdarma,“ dodal.

Trvalé neplacení jízdného má negativní důsledky na příjmy MTA z autobusové dopravy. Podle dokumentů MTA jsou tyto tržby za prvních šest měsíců roku 2026 o 35,7 milionu dolarů nižší nežli rozpočtové odhady. Je však třeba poznamenat, že i přes rozšířené neplacení jízdného dosáhly tržby MTA z autobusové dopravy v loňském roce přibližně 850 milionů dolarů.

Zadarmo již během covidu

Mamdani, představitelé MTA a guvernérka státu New York Kathy Hochulová na začátku tohoto měsíce představili program, jehož cílem je zrychlit provoz autobusů prostřednictvím zavedení dalších vyhrazených jízdních pruhů, modernizace dopravní signalizace a rozšíření nástupu všemi dveřmi. Tento plán však nezahrnuje zavedení bezplatné autobusové dopravy pro všechny, ačkoli starosta uvedl, že o takovou změnu nadále usiluje.

„Budeme i nadále nejen věřit, ale také usilovat o to, aby byl náš autobusový systém bezplatný,“ uvedl Mamdani 8. července na tiskové konferenci věnované plánu na zrychlení autobusové dopravy. Ačkoli je MTA státní agenturou a nespadá pod správu města, čtyři členy jejího představenstva doporučuje právě starosta.

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V době vrcholu pandemie newyorský dopravce dočasně bezplatnou přepravu v autobusech zavedl. Na konci roku 2020, kdy jízdné opět vrátil, se vyhýbalo placení jízdného přibližně 23 procent cestujících v autobusech, tento podíl ve druhém čtvrtletí roku 2024 prudce vzrostl na 50,6 procenta. MTA se snažila tento trend zvrátit a ve třetím čtvrtletí roku 2025 snížila podíl černých pasažérů na 44 procent, od té doby však tento podíl opět mírně stoupá.

Revizorské orlí týmy

„V rámci prognózy našeho finančního plánu jsme se snažili získat zpět část prostředků ztracených v důsledku neplacení jízdného v autobusech a doufali jsme, že se tento jev sníží. Proto jsme to zahrnuli do našeho finančního plánu,“ uvedl během zasedání Jai Patel, finanční ředitel MTA. „Nyní však vidíme, že se to nenaplňuje takovým tempem, jaké jsme předpokládali.“

Neozbrojené bezpečnostní týmy, nazývané „Eagle Teams“, jezdí v autobusech MTA, aby sledovaly, zda cestující platí jízdné, a rozdávaly pokuty těm, kteří tak neučiní. Tyto týmy již dva měsíce používají ruční zařízení k ověření v mobilním telefonu cestujícího, zda daná osoba zaplatila jízdné – podobně jako to dělá mnoho dopravních systémů v Evropě. Představitelé MTA doufají, že tento nový model pomůže omezit vyhýbání se placení jízdného.

Mamdaniho snaha o zavedení bezplatné autobusové dopravy je součástí širšího úsilí o to, aby se město stalo finančně dostupnějším pro pracující Newyorčany, kteří mají momentálně potíže s placením potravin, péče o děti, nájemného a právě i veřejné dopravy.

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„Skutečnost, že si někteří lidé nemohou dovolit jízdné v autobuse, poukazuje na krizi dostupnosti v našem městě,“ uvedl starostův mluvčí Jeremy Edwards. Ať už se podle něj Newyorčané snaží dostat do práce nebo odvézt dítě do školky, neměli by být nuceni volit mezi zaplacením jízdného v autobuse a zaplacením svých účtů. „Právě proto se starosta i nadále zasazuje o to, aby naše autobusy byly bezplatné a náš systém veřejné dopravy dostupnější pro všechny Newyorčany,“ dodal.

Pokud by jízda autobusy byla zdarma, představitelé státu, města a MTA by museli najít alternativní zdroj příjmů, zejména pak proto, že MTA má nesplacený dluh ve výši 16,2 miliardy dolarů, který se splácí z tržeb za jízdenky v metru a autobusech, uzavřel Bloomberg.

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