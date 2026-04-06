Nové poplatky zavedly sesterské společnosti StarCruises a Dream Cruises. Opatření se týká rezervací vytvořených od 20. března 2026 a výše příplatku se liší podle konkrétní lodi i přístavu, odkud plavba vyplouvá.
Zdražování ropy zvyšuje náklady na provoz výletních lodí, zákazníci si připlatí
Podle vyjádření dopravců je důvodem prudké zdražení ropy. „V důsledku nedávného geopolitického vývoje na Blízkém východě výrazně vzrostly ceny ropy, což vedlo ke zvýšení nákladů na palivo a souvisejících výdajů,“ uvedli podle singapurského deníku The Straits Times.
Neplatí jen batolata
Nejvyšší sazbu firma stanovila u plaveb lodi Star Voyager s odjezdem z Hongkongu, kde cestující zaplatí 200 hongkongských dolarů za osobu a noc (přibližně 540 korun). U spojů Star Navigator z tchajwanského přístavu Keelung činí poplatek 600 tchajwanských dolarů za osobu a noc (asi 400 korun).
StarDream Cruises
je asijská výletní společnost, která zastřešuje značky Dream Cruises a StarCruises.
V současné podobě vznikla v roce 2025, kdy navázala na předchozí značky po dočasném fungování pod názvem Resorts World Cruises.
Navazuje na více než třicetiletou historii plaveb v Asii a v současnosti provozuje tři lodě: Genting Dream, Star Navigator a Star Voyager.
Dream Cruises míří do prémiovějšího segmentu, zatímco StarCruises cílí na širší lifestyle publikum v Asii.
Na trasách Star Voyager ze Singapuru nebo z Port Klangu a také u plaveb Genting Dream ze Singapuru a okolních domovských přístavů byl zaveden příplatek 15 singapurských dolarů za pasažéra a noc (250 korun). „Poplatky se vztahují na hosty od dvou let a budou automaticky připsány na palubní účet k úhradě před vyloděním,“ uvedla společnost StarCruise v oficiálním vyjádření.
Provozovatel zároveň naznačil, že nejde nutně o konečný stav. „Tento příplatek bude přezkoumáván v závislosti na vývoji cen pohonných hmot a může být snížen, pokud ceny poklesnou, nebo upraven pro nové rezervace, pokud ceny budou dále stoupat “ dodala společnost s tím, že cílem je udržet provoz plaveb i standard služeb.
Napětí kolem cen paliv však nezasahuje jen výletní lodě. Výrazně ho pociťují také aerolinky, které v posledních týdnech reagují zdražováním letenek, omezováním provozu i rušením některých spojů.
Největší česká aerolinka Smartwings v polovině března zvýšila palivový příplatek o nižší stovky korun v závislosti na délce letu. „Palivo od začátku konfliktu na Blízkém východě prakticky zdvojnásobilo svou cenu,“ uvedla iDNES.cz mluvčí společnosti Vladimíra Dufková s tím, že pokud cena leteckého paliva nadále poroste, „je zdražení letenek nevyhnutelné“.
Až tisíce korun navíc
Možnost palivových příplatků bývá běžně ukotvena ve smluvních podmínkách většiny společností provozujících výletní lodě. Dosud šlo spíše o výjimečný nástroj, nynější skokový růst cen ropy ale může situaci změnit.
Od začátku války s Íránem na konci února podle dostupných údajů ropa výrazně zdražila a cena severomořského Brentu se dostala nad hranici 100 dolarů za barel. Důvodem jsou mimo jiné narušení v oblasti Hormuzského průlivu, klíčové trasy pro světové dodávky ropy. Přestože se lodní společnosti snaží zavádět ekologičtější alternativy, velká část flotil je stále závislá na těžkých topných olejích a námořní naftě.
Pokud by se ke stejnému kroku odhodlaly i největší západní značky, mohlo by to pro rodiny znamenat citelné navýšení ceny dovolených na moři. Některé kontrakty umožňují účtovat několik dolarů za osobu a den, takže u týdenní plavby pro čtyři osoby by konečný účet mohl vzrůst tisíce korun. Jiní dopravci se naopak mohou pokusit vyšší náklady rozpustit do cen nových rezervací, aby se vyhnuli nevoli zákazníků, kteří už zájezd zaplatili.