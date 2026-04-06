Výletní lodě zdražují, kvůli cenám ropy si cestující připlatí až stovky korun za noc

Autor:
  12:00
Rostoucí ceny ropy způsobené válkou na Blízkém východě se dotkly už i segmentu výletních plaveb. Dvě asijské značky už začaly u nových rezervací vybírat palivové příplatky, které mohou v přepočtu činit více než pět set korun za osobu na noc.
Výletní loď Star Voyager během zastávky v čínském městě San-ja. (3. září 2025)

Nové poplatky zavedly sesterské společnosti StarCruises a Dream Cruises. Opatření se týká rezervací vytvořených od 20. března 2026 a výše příplatku se liší podle konkrétní lodi i přístavu, odkud plavba vyplouvá.

Zdražování ropy zvyšuje náklady na provoz výletních lodí, zákazníci si připlatí

Podle vyjádření dopravců je důvodem prudké zdražení ropy. „V důsledku nedávného geopolitického vývoje na Blízkém východě výrazně vzrostly ceny ropy, což vedlo ke zvýšení nákladů na palivo a souvisejících výdajů,“ uvedli podle singapurského deníku The Straits Times.

Neplatí jen batolata

Nejvyšší sazbu firma stanovila u plaveb lodi Star Voyager s odjezdem z Hongkongu, kde cestující zaplatí 200 hongkongských dolarů za osobu a noc (přibližně 540 korun). U spojů Star Navigator z tchajwanského přístavu Keelung činí poplatek 600 tchajwanských dolarů za osobu a noc (asi 400 korun).

StarDream Cruises

je asijská výletní společnost, která zastřešuje značky Dream Cruises a StarCruises.

V současné podobě vznikla v roce 2025, kdy navázala na předchozí značky po dočasném fungování pod názvem Resorts World Cruises.

Navazuje na více než třicetiletou historii plaveb v Asii a v současnosti provozuje tři lodě: Genting Dream, Star Navigator a Star Voyager.

Dream Cruises míří do prémiovějšího segmentu, zatímco StarCruises cílí na širší lifestyle publikum v Asii.

Na trasách Star Voyager ze Singapuru nebo z Port Klangu a také u plaveb Genting Dream ze Singapuru a okolních domovských přístavů byl zaveden příplatek 15 singapurských dolarů za pasažéra a noc (250 korun). „Poplatky se vztahují na hosty od dvou let a budou automaticky připsány na palubní účet k úhradě před vyloděním,“ uvedla společnost StarCruise v oficiálním vyjádření.

Provozovatel zároveň naznačil, že nejde nutně o konečný stav. „Tento příplatek bude přezkoumáván v závislosti na vývoji cen pohonných hmot a může být snížen, pokud ceny poklesnou, nebo upraven pro nové rezervace, pokud ceny budou dále stoupat “ dodala společnost s tím, že cílem je udržet provoz plaveb i standard služeb.

Napětí kolem cen paliv však nezasahuje jen výletní lodě. Výrazně ho pociťují také aerolinky, které v posledních týdnech reagují zdražováním letenek, omezováním provozu i rušením některých spojů.

Důchod strávený na vlnách. Senioři objevují nový život na výletních lodích

Největší česká aerolinka Smartwings v polovině března zvýšila palivový příplatek o nižší stovky korun v závislosti na délce letu. „Palivo od začátku konfliktu na Blízkém východě prakticky zdvojnásobilo svou cenu,“ uvedla iDNES.cz mluvčí společnosti Vladimíra Dufková s tím, že pokud cena leteckého paliva nadále poroste, „je zdražení letenek nevyhnutelné“.

Až tisíce korun navíc

Možnost palivových příplatků bývá běžně ukotvena ve smluvních podmínkách většiny společností provozujících výletní lodě. Dosud šlo spíše o výjimečný nástroj, nynější skokový růst cen ropy ale může situaci změnit.

Od začátku války s Íránem na konci února podle dostupných údajů ropa výrazně zdražila a cena severomořského Brentu se dostala nad hranici 100 dolarů za barel. Důvodem jsou mimo jiné narušení v oblasti Hormuzského průlivu, klíčové trasy pro světové dodávky ropy. Přestože se lodní společnosti snaží zavádět ekologičtější alternativy, velká část flotil je stále závislá na těžkých topných olejích a námořní naftě.

Zájezdy a letenky kvůli cenám ropy zdraží. Může se to dotknout i těch zaplacených

Pokud by se ke stejnému kroku odhodlaly i největší západní značky, mohlo by to pro rodiny znamenat citelné navýšení ceny dovolených na moři. Některé kontrakty umožňují účtovat několik dolarů za osobu a den, takže u týdenní plavby pro čtyři osoby by konečný účet mohl vzrůst tisíce korun. Jiní dopravci se naopak mohou pokusit vyšší náklady rozpustit do cen nových rezervací, aby se vyhnuli nevoli zákazníků, kteří už zájezd zaplatili.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Developeři v Dubaji uklidňují investory. Zatím ztráty eliminují, ale může být hůř

Vizualizace luxusních apartmánů Ava na ostrově Palm Džumeira (3. února 2025)

Válka na Blízkém východě bude za několik dní trvat už celý jeden měsíc a její důsledky začínají být citelné i mimo přímou oblast konfliktu. Pociťují je také developeři ve Spojených arabských...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Největší krize, jaká nás kdy potkala. Saúdové spoléhají na svůj ropovod

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdská Arábie aktivovala svůj dlouhodobě připravovaný krizový plán. Hlavní roli v něm hraje ropovod East-West, díky němuž je země schopna i při uzavření Hormuzského průlivu exportovat až sedm...

6. dubna 2026

Hádanka pro centrální banky. Jak spočítat náladu a včas stopnout inflaci?

ilustrační snímek

Stojí svět na prahu nové inflační spirály? Odpověď se neskrývá v grafech, ale v hlavách spotřebitelů a šéfů firem. Pokud lidé začnou počítat s dalším zdražováním, úrokové sazby poletí nahoru....

6. dubna 2026

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Nike strádá. Nedaří se hlavně v Číně, akcie se propadly na úroveň roku 2015

Ve věku 77 let zemřel Dan Wieden, autor sloganu společnosti Nike „Just Do It“.

Akcie sportovního giganta Nike se propadly na nejnižší úroveň od roku 2015. Investory zklamaly výsledky hospodaření i vyhlídky do dalších měsíců, které jsou horší, než většina analytiků původně...

5. dubna 2026

Sephora a Benefit čelí v Itálii vyšetřování. Jejich kampaň pro děti je nevhodná

Obchodní řetězec Sephora. (3. března 2020)

Hojně rozšířené mezinárodní kosmetické společnosti Sephora a Benefit se dostaly do problémů kvůli údajně nevhodné marketingové kampani zaměřené na děti. Podle italského antimonopolního úřadu AGCM,...

5. dubna 2026

Irská hliníkárna zásobuje ruské zbrojovky. Kanály jsou neprůhledné, říká odborník

Továrna Aughinish Alumina se nachází v ústí řeky Shannon na západě Irska, od...

Podle uniklých záznamů a veřejně dostupných údajů je přední irský výrobce kovů součástí mezinárodního dodavatelského řetězce hliníku a jeho produkty zřejmě končí u výrobců ruských zbraní. Dodávky z...

5. dubna 2026

Cla zdražila americkým podnikům vína z Evropy, nahrazují je domácí produkcí

Americké podniky mění vinné lístky, cla tlačí ceny evropských vín vzhůru. (26....

Americké restaurace, bary i prodejci alkoholu začínají přepisovat nabídku. Dovozní cla totiž zdražují nejen evropská vína, ale také ostatní potravinářské produkty. Podniky proto hledají levnější...

5. dubna 2026

V ohrožení i bezpečný sex. Co z obyčejných věcí začíná kvůli íránské válce chybět

Premium
Lidé v Tennessee nakupují potraviny do zásoby. O víkendu se přes USA přežene...

Konflikt na Blízkém východě omezil přesun ropy a zemního plynu Hormuzským průlivem a snížil celosvětové zásobování přibližně o pětinu. Narušení obchodu nejen že způsobilo prudký nárůst cen pohonných...

5. dubna 2026  10:10

Výkyvy trhu až tak nepociťujeme, říká dodavatel zelené energie

Lubomír Káňa, CEO společnosti Electree.

Společnost Electree sídlící v Brně obchoduje především se zelenou energií. Krizi na Blízkém východě a zvyšování cen fosilních paliv vnímá spíše jako impuls ke změně. „Pouhé zvýšení počtu...

5. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

