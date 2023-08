Dýňové latte od Starbucks slaví dvacetiny. Každoročně přiláká miliony lidí

Každý podzim Starbucks přijme kolem dvaceti milionů objednávek na sezonní Pumpkin Spice Latte po celém světě. Káva s příchutí dýně a směsi koření (obvykle obsahuje skořici, muškátový oříšek, zázvor a hřebíček) se totiž pro mnohé stala symbolem podzimu a marketingové kampaně světoznámé kavárny tuto obsesi udržují při životě.

Letos si pro chuť tohoto ročního období mohou lidé žijící v USA nebo Kanadě přijít nezvykle brzo, v nabídce je na počest oslav dvacátých narozenin už od čtvrtka.

Vůni dýně s kořením proslavil Starbucks v roce 2003 a její potenciál si už od počátku neuvědomovali jenom baristé. Hned v závěsu byly i další podniky, které začaly vyrábět produkty s dýňovou příchutí a jejichž obliba s přibývajícími lety stoupá nejen v sezoně padajícího listí.

Společnost Nielsen uvádí, že letos už za produkty jako je Oreo, proteinové nápoje, piva nebo cereálie s příchutí Pumpkin Spice (dýně se směsí koření) Američané utratili 800 milionů dolarů (17,9 miliard korun), což je o 42 procent více než za prvních sedm měsíců roku 2019.

Dýňové latte ze Starbucks láká davy. Lidé se s ním rádi fotí i na sociální sítě

Fenomén nezůstal jen v supermarketech. Například řetězec luxusních hotelů Great Wolf Lodge nabízí v pěti svých hotelech celé apartmány s motivem Pumpkin Spice, kde se vůně nese po celém prostoru. Zájemci večer uléhají do polštářů tvaru dýně a mají k dispozici tolik dýňového latte, kolik dokážou vypít.

Za ta léta se trend stal snadným terčem vtipů. Britský komik John Oliver ho třeba označil jako „kafe, co chutná jako svíčka.“ Existuje i facebooková skupina „Nesnáším Pumpkin Spice“ nebo trička se slogany jako „Můj hrnek zůstane bez Pumpkin Spice.“

Tato skupina podrývačů podzimní chutě ale zůstává stále v menšině. Naopak, zdá se, že fanoušků přibývá, loni Starbucks zveřejnil, že se prodej kávy s dýňovým pyré meziročně zvedl o sedmnáct procent. Z výzkumu realizovaného univerzitou Montclair v New Jersey zase vychází, že mezi dvaceti tisíci příspěvky na sociálních sítí X a Instagram, které zmínily Pumpkin Spice, bylo jen osm procent negativních.

Před zrodem kávy, která představuje všechno podzimní, stála zimní bomba Peppermint Mocha, která se stala hitem sezony 2002. Starbucks vzápětí začal s úsilím úspěch zopakovat. Průzkumy naznačovaly, že by zákazníci ocenili nejvíce čokoládové a karamelové drinky. Také si ale všimli, že s kolonkou „výjimečnost“ si nejlépe vedla dýně. A to bylo velmi prozíravé povšimnutí.

Na jaře roku 2003 se tým sešel v americkém Seattlu pod vedením produktového manažera Petra Dukea, všichni si údajně přinesli podzimní dekorace pro doladění atmosféry. Popíjeli espresso, zakusovali k němu dýňový koláč a rozjímali na tím, která konkrétní chuť jde s kávou nejlépe dohromady. O tři měsíce později Starbucks nabídl k ochutnání tři hotové nápoje. A ten dýňový jasně předběhl čokoládu i karamel.

Starbucks začal s testováním dýňového latte ve stovce poboček po Washingtonu D.C. a kanadském Vancouveru. Společnost si velmi rychle uvědomila, že v ruce drží zlatý grál a poslala kávu s příchutí dýně a koření do všech kaváren po Spojených státech a Kanadě hned ten rok na podzim.

Pumpkin Spice Latte má na platformě X 82 tisíc sledujících a na Facebooku dokonce vlastní soukromou skupinu, ke které se hlásí 43 tisíc lidí, ta nese název Leaf Rakers Society, v překladu společenství odhrabávačů listí.

Starbucks také každoročně nabízí ke koupi speciální edici reklamních předmětů se vzorem dýně, jako jsou kelímky, hrníčky, či třeba lahve na vodu. V Česku se jeho cena pohybuje zhruba kolem 169 korun za 354 ml.

Subkultura jednoho latte

Jedním z fanoušků je i spisovatel John McBrine, který denně pije černou kávu. Ale i on sezonu teplých svetrů nedočkavě vyhlíží. „Miluju chuť a celou subkulturu, která se kolem marketingové kampaně pro jedno latte nakonec vyvinula,“ řekl autor young adult knih, který žije v oblasti texaského Dallasu.

„Tou kávou se naladím do podzimní nálady,“ popisuje. „Je to skoro jako rituál, akorát tedy jen čekám v drive-thru,“ dodává, že se díky dýni vrací do dětství, které strávil v Delaware.

Starbucks nabízí s dýňovým vzorem i další reklamní předměty jako hrníčky, kelímky či lahve.

Jason Fischer z univerzity Johns Hopkins, který zkoumá lidské vnímání skrze zrak, sluch a čich, vysvětluje, že vůně a chuť mají snadnější cestu do části mozku, která zpracovává vzpomínky než smysly jiné. Je k tomu dobrý důvod, dříve si lidé potřebovali být jisti, že jídlo, které chtějí sníst, není jedovaté.

„To, co vidíš a cítíš, se pojí s určitými místy, například vůně borovice a křupnutí jehličí pod nohama,“ vysvětluje Fischer. „Je to určitý druh zážitku. A právě na tuto asociaci sázejí marketingové strategie.“

Příchuť Pumkin Spice ovšem nepředstavuje štěstí a pohodu pro každého. Kanaďanka Kari-Jane Rozeová z města Fredericton shledává podzim hezkým ročním obdobím, a to včetně celého back-to-school (návratu do školy) šílenství. Stejně ale nemůže vystát dýňový chléb, dýňový koláč a přirozeně i dýňové latte ze Starbucksu.

„Ta umělá chuť je zkrátka nechutná,“ říká Rozeová, která pracuje na vysoké škole v provincii New Brunswick na východním pobřeží země. „To jediné, co na podzimu nenávidím, je posedlost s Pumpkin Spice Latte. Pokaždé mám chuť odejít ze všech sociálních sítí alespoň na měsíc.“

Má štěstí, dýně a koření voní ve Starbucksu jen omezenou dobu. Pumpkin Spice Latte je jako sezonní nápoj dostupný jen tři měsíce a podle marketingových expertů je to další ze strategií, jak o specificky sladce štiplavou kávu zvýšit zájem. S listopadem už totiž přichází vánoční nápoje a pro fanoušky dýně začíná další období devítiměsíčního čekání.