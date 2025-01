Vyčůrat, jen když si dáte kafe. Starbucks mění svůj kodex chování

Zásada umožňující lidem používat toalety Starbucks bez nákupu byla zavedena v roce 2018 po zatčení dvou černochů na pobočce ve Filadelfii v Pensylvánii. Starosta města tehdy obvinil společnost Starbucks z jednání, které podle něj připomínalo rasovou diskriminaci. Společnost dočasně uzavřela všechny své prodejny, aby provedla školení o rasové citlivosti. Informuje o tom deník The Guardian.

Nová politika je zaváděna v době, kdy se generální ředitel Brian Niccol snaží změnit nepříznivé tržní výsledky. Společnost, která má 36 tisíc prodejen v 84 zemích, v říjnu oznámila pokles celosvětových tržeb a zisků a slíbila, že omezí svou příliš složitou nabídku a pokusí se přilákat zákazníky zpět cenově dostupnějšími nápoji.

Podle deníku Wall Street Journal vstoupí nová politika v platnost 27. ledna ve více než 11 tisících severoamerických prodejnách. V novém kodexu se rovněž uvádí, že by nemělo docházet k žádnému zneužívání nebo narušování prostor, k obtěžování nebo vyhrožování, ke konzumaci alkoholu přineseného odjinud a k zákazu kouření, vapingu nebo žebrání.

Obrat společnosti Starbucks ohledně volného přístupu na toalety pro nezákazníky je nepříjemnou změnou pro osoby se zdravotním postižením či těhotné ženy, které se při nákupech často musí spoléhat na toalety poskytované soukromými podniky.

„Obchody vyžadují silné zaměření na zákaznickou zkušenost,“ napsal přitom v minulosti bývalý generální ředitel Howard Schultz na sociálních sítích. Niccol v říjnu prohlásil, že v rámci svých plánů na růst chce vytvořit komunitní dům, kde lidé chtějí být ve Starbucksu a trávit v něm čas.

Nový šéf má nůž na krku

Rostoucí tržby budou pro Niccola klíčové i v rámci ospravedlnění jeho jmenování do funkce generálního ředitele. Jeho vstupní odměna podle The Guardian mohla dosáhnout až 113 milionů dolarů (2,78 miliardy korun) poté, co souhlasil s odchodem z pozice generálního ředitele řetězce restaurací Chipotle.

Niccol také vyvolal kontroverzi tím, že místo stěhování do jiného bydliště si prosadil, že bude dojíždět ze svého domova v kalifornském Newport Beach do sídla společnosti v Seattlu soukromým letadlem, což s sebou nese značné emise oxidu uhličitého. Společnost Starbucks přitom uvedla, že chce do roku 2030 snížit své emise uhlíku na polovinu ve srovnání s rokem 2019.