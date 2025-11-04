Řetězec uvedl, že finanční prostředky od investiční společnosti Boyu mu pomohou znovu nastartovat růst na druhém největším trhu světa, kde místní konkurenti jako Luckin Coffee a Cotti nabízejí latté za 9,9 jüanu (29 Kč), což je méně než třetina ceny ve Starbucks.
„Naším cílem je přinést zážitek ze Starbucks více zákazníkům ve více městech po celé Číně. Vidíme časem cestu k růstu ze současných 8 000 kaváren Starbucks na více než 20 000,“ uvedl generální ředitel Brian Niccol.
Starbucks slaví výročí pod novým vedením. Změny cítí baristé i zákazníci
Starbucks a Boyu podle dohody vytvoří společný podnik, ve kterém bude Boyu vlastnit podíl 60 procent. Starbucks bude vlastnit 40 procent a bude nadále poskytovat licenci na značku a duševní vlastnictví.
Starbucks je považován za firmu, která po svém vstupu na čínský trh v roce 1999 vytvořila tamní trh s kávou. Čína je pro Starbucks druhým největším trhem za Spojenými státy. Podle údajů společnosti Euromonitor International ale podíl firmy na čínském trhu loni klesl na 14 procent z 34 procent v roce 2019.
Očekává se, že Starbucks se zaměří na svou tradiční silnou stránku, a to být místem, kam lidé chodí na schůzky a trávit čas. Analytici upozorňují, že by pro firmu byla chyba pouštět se do cenové války s konkurenčním řetězcem Luckin Cofffee. Ten se soustředí na kávu s sebou a rozvoz a má v Číně už více než 20 000 franšízových poboček. Letos vstoupil i na domácí „píseček“ Starbucksu, když otevřel dvě kavárny v New Yorku.
Konec stagnace?
Starbucks nicméně zlevnil některé nekávové nápoje a zrychlil uvádění nových produktů přizpůsobených místním chutím, aby posílil svou pozici. Srovnatelné tržby v Číně, tedy v kavárnách otevřených nejméně rok, se ve čtvrtletí končícím 29. června zvýšily o dvě procenta, zatímco v předchozím čtvrtletí stagnovaly.
Starbucks se v Číně nepřestává trápit. Najal vůbec prvního ředitele pro růst
Jiné globální firmy na čínském trhu zavedly podobný přístup. McDonald’s v roce 2017 prodal 80 procent svých operací v Číně a Hongkongu investorům, včetně státní firmy Citic, za 2,1 miliardy dolarů. Toto spojení je obecně považováno za úspěšné, napsala agentura Reuters.
Soukromá společnost Boyu sídlí v Hongkongu a byla založená v roce 2010. Mezi zakladatele firmy Boyu patří vnuk bývalého čínského prezidenta Ťiang Ce-mina. Investovala do některých z největších čínských technologických firem, ale v poslední době zvýšila investice do firem zaměřených na spotřebitelské produkty, jako do firmy zaměřené na bubble tea Mixue Group a provozovatele obchodních domů s luxusním zbožím SKP.