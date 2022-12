Starbucks chce zarazit své pirátské kopie v Iráku, soud drhne kvůli výhrůžkám

Starbucks tak chce zastavit neoprávněné užívání jeho ochranné zámky. Případ je ale před soudem momentálně pozastavený, neboť majitel iráckých kaváren podle amerických úředníků Starbucksu vyhrožoval. Vedení firmy proto momentálně analyzuje, jakým směrem se dál vydá. Informovala o tom agentura Reuters.

Podnikatel Amin Makhusi se měl chlubit svými vazbami na vojenské milice a mocné politické osobnosti, jak uvádějí američtí úředníci. Dodávají, že firmu varoval, ať je ve svých právních krocích opatrní. Sám Makhusi ale tato sleva před nedávnem popřel.

„Jsem obchodník, měl jsem jen ambici otevřít si v Iráku tři pobočky,“ řekl. Jeho snahy o získání licence na Středním východě ale byly ze strany Starbucksu zamítnuty. „Rozhodl jsem se je stejně otevřít a nést za to následky,“ dodal.

Starbucks i proto nyní vyhodnocuje další postup. „Máme povinnost chránit naši ochrannou známku před neoprávněnými zásahy. Chceme si zachovat naše výhradní práva, která k ní máme,“ dodal mluvčí řetězce.

Irák jako pirátské centrum

Američtí představitelé i jednotlivé společnosti dlouhodobě hovoří o tom, že Irák je velkým centrem pro porušování ochranných známek i pro další typy pirátství. Tento problém podle nich zasahuje do mnoha sektorů, a to od maloobchodu až po farmacii. Americké firmy stále častěji upozorňují na to, že regulace je podle nich slabá a porušovatelé jsou navíc často kryti mocnými skupinami, čehož se snaží využívat.

Porušování pravidel, na kterých stojí základy práva duševního vlastnictví, ale vede mimo jiné k tomu, že společnosti tratí miliardy na ušlých příjmech. Zároveň hrozí, že porušovatelé mohou pod jejich značkou v krajním případě někoho i ohrozit na životě a samy firmy na tom nemají téměř žádnou kontrolu. I proto je možné v blízké době očekávat širokou globální diskuzi o tom, co se v Iráku s ohledem na právo duševního vlastnictví děje.

„Vzhledem k tomu, že se Irák snaží diverzifikovat svou ekonomiku mimo energetický sektor a přitahovat zahraniční investice do oblastí, které jsou založené na znalostech, tak je důležité, aby společnosti byly dostatečně chráněny,“ řekl pro agenturu Reuters odborník na tuto problematiku Steve Lutes.

Podnikatel Makhsusi ale trvá na tom, že zkusil legální cestu pro získání potřebné licence. Jeho snaze ale nebylo od regionálního agenta Starbucks v Kuvajtu vyhověno a dodal, že se pokoušel kontaktovat Starbucks i přímo ve Spojených státech. I to ale bylo pro něj nebylo úspěšné.

Zajímavé je, že jeho produkty podle něj pocházejí přímo od Starbucksu. Daří se mu je totiž získávat od jiných obchodníků z Turecka nebo Evropy, a to díky své široké síti kontaktů, jak sám uvádí.

Makhusi zároveň dodal, že podnikání v Iráku podle něj vyžaduje hlavně dobré vztahy s ozbrojenými skupinami. „V Iráku mám své přátele všude, a to i v ozbrojených frakcích. Potřebuji je, abych se vyhnul problémům. Situace v Iráku není pro podnikání vždycky úplně ideální,“ dodal.