Starbucks uvádí na trh kávu s olivovým olejem. Inspiroval se italským zvykem

V nabídce společnosti Starbucks je nyní pět variant kávy včetně latté s ovesným mlékem, cortada a cold brew. Starbucks tvrdí, že se inspiroval italským zvykem konzumovat každý den lžíci olivového oleje. Nápad obohatit kávu právě jím vznikl podle firmy v hlavě šéfa firmy Howarda Schultze, který se s tímto zvykem setkal na loňské cestě po Sicílii.

„Úplně mě ohromila chuť i struktura nápoje. Zrodil se poté, co se extra panenský olivový olej Partanna přidal do kávy Starbucks,“ řekl Schultz. Podle něj jak získaly jak horké i studené kávové nápoje sametovou, máslovou chuť, která kávu obohatila a zůstává na jazyku.

„Určitě se najdou lidé tací, kteří řeknou, že olivový olej do kávy nepatří. Ale důkaz je na dně šálku,“ říká Schultz. Za více než 40 let si podle vlastních slov nepamatuje okamžik, kdy by z pití kávy více nadšený. „Je to hrdost, kvalita, vášeň, dědictví a řemeslo, co Starbucks umí,“ řekl člověk, který přetavil značku z regionálního řetězce v mezinárodní gigant.

Amy Dilgerová, hlavní „vývojářka“ nápojů ve Starbucksu, která jeho nápad proměnila v realitu, nalezla inspiraci i jinde. Například v řeckém jogurtu, do něhož se kapka oleje také přidává, anebo ve zmrzlině s olivovým olejem a mořskou solí. „Infuze extra panenského olivového oleje pomocí páry nebo protřepání s ovesným mlékem vytváří luxusní texturní zážitek, který je chutí podobný plnotučnému mléku,“ říká Dilgerová.

Uvedení inovativní kávy, v níž se mísí hned dvě italské klasiky, přichází krátce poté, co někteří v Itálii vyzvali k bojkotu společnosti Starbucks. Stalo se tak v okamžiku, kdy Starbucks v roce 2018 oznámil vstup na italský trh. „Nepřicházíme učit Italy, jak se dělá káva. Přicházíme sem s pokorou a respektem, abychom ukázali, co jsme se naučili,“ řekl tehdy podle The Guardianu Schultz.