Celý den v kavárně za cenu jednoho kafe? Starbucks zpřísnil pravidla pro „okupanty“

Jihokorejský Starbucks proto zakázal zákazníkům nosit do poboček „objemné předměty“. Reagoval tak zejména na lidi, kteří si do kaváren přinášeli více než jeden počítač, tiskárny a vymezovali si své „kancelářské“ teritorium.
Oznámení přichází v době, kdy trend práce a studia v kavárnách, v Koreji známý jako cagongjok, stále roste. Řetězec se proto snaží přijít s kompromisem, který by vytvářel příjemné prostředí jak pro neformální setkávání, tak pro práci či studium.
„Aktualizovali jsme pravidla, aby kavárny sloužily všem typům zákazníků,“ uvedl pro BBC mluvčí Starbucks. „I nadále bude možné používat notebooky a menší osobní zařízení, ale žádáme zákazníky, aby velké stolní počítače, tiskárny či jiné objemné předměty nechali doma.“ Mluvčí rozhodnutí odůvodnil tím, že tento typ elektroniky omezuje počet míst k sezení a sdílený prostor.
Na zákaz reagovali i někteří uživatelé na sociálních sítích. Většina ho ale podporuje, protože termín „cagongjok“ se začal používat především ve spojení s těmi, kteří obsazují místa v kavárnách na celé hodiny, přestože si objednají jen jeden nápoj.
„Dobrá práce, teď, když Starbucks začal, měly by ho ostatní kavárny následovat jako příklad,“ vyjádřil se jeden Korejec.
„Pokud si nemůžete dovolit kancelář a Starbucks je tak hloupý, že vás tam nechá pracovat za cenu jednoho podprůměrného sladkého kafe, tak do toho jděte,“ napsal jiný na Reddit.
Další se svěřil, že lidé, kteří si z kavárenského řetězce udělali kancelář, ho přiměli přestat tam chodit. „Mám pocit, že v dnešní době hodně lidí ztratilo zdravý rozum. Tohle opatření je proti těm, kteří překročili hranice svým nevhodným chováním.“