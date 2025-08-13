Celý den v kavárně za cenu jednoho kafe? Starbucks zpřísnil pravidla pro „okupanty“

Autor:
  13:50
Jihokorejská odnož kavárenského řetězce Starbucks se musela vypořádat s neobvyklým problémem. Hosté si totiž z kaváren začali dělat kanceláře a nosili si do nich i stolní počítače nebo tiskárny. Obsazování míst na dlouhé hodiny, které kavárníkům krátí tržby, je ale celosvětovým problémem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Jihokorejský Starbucks proto zakázal zákazníkům nosit do poboček „objemné předměty“. Reagoval tak zejména na lidi, kteří si do kaváren přinášeli více než jeden počítač, tiskárny a vymezovali si své „kancelářské“ teritorium.

Oznámení přichází v době, kdy trend práce a studia v kavárnách, v Koreji známý jako cagongjok, stále roste. Řetězec se proto snaží přijít s kompromisem, který by vytvářel příjemné prostředí jak pro neformální setkávání, tak pro práci či studium.

„Aktualizovali jsme pravidla, aby kavárny sloužily všem typům zákazníků,“ uvedl pro BBC mluvčí Starbucks. „I nadále bude možné používat notebooky a menší osobní zařízení, ale žádáme zákazníky, aby velké stolní počítače, tiskárny či jiné objemné předměty nechali doma.“ Mluvčí rozhodnutí odůvodnil tím, že tento typ elektroniky omezuje počet míst k sezení a sdílený prostor.

Zpátky do kanceláří, nebo vyhazov. Starbucks zpřísňuje pracovní podmínky

Na zákaz reagovali i někteří uživatelé na sociálních sítích. Většina ho ale podporuje, protože termín „cagongjok“ se začal používat především ve spojení s těmi, kteří obsazují místa v kavárnách na celé hodiny, přestože si objednají jen jeden nápoj.

„Dobrá práce, teď, když Starbucks začal, měly by ho ostatní kavárny následovat jako příklad,“ vyjádřil se jeden Korejec.

„Pokud si nemůžete dovolit kancelář a Starbucks je tak hloupý, že vás tam nechá pracovat za cenu jednoho podprůměrného sladkého kafe, tak do toho jděte,“ napsal jiný na Reddit.

Z kavárny s výhledem na KLDR je turistická atrakce. Za víkend přiláká tisíc lidí

Další se svěřil, že lidé, kteří si z kavárenského řetězce udělali kancelář, ho přiměli přestat tam chodit. „Mám pocit, že v dnešní době hodně lidí ztratilo zdravý rozum. Tohle opatření je proti těm, kteří překročili hranice svým nevhodným chováním.“

Vstoupit do diskuse
Témata: kavárna, Starbucks, Káva

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Texas už křižují autonomní kamiony i v noci. Lidský řidič jen přihlíží

Na texaské dálnici mezi Dallasem a Houstonem se v posledních měsících rozmáhá autonomní nákladní doprava. Kamiony tam provozuje startup Aurora Innovation, který má do dalších let velké plány. Už nyní...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

Výpadky mobilních plateb vrací Rusy k hotovosti. Z bankomatů dolují miliardy rublů

Rusko v posledních týdnech a měsících bojuje s opakovanými výpadky mobilního internetu. To ale mimo jiné znamená, že třeba v obchodech v takových chvílích nejsou možné platby kartou. I proto v Rusku...

13. srpna 2025  14:22

Celý den v kavárně za cenu jednoho kafe? Starbucks zpřísnil pravidla pro „okupanty“

Jihokorejská odnož kavárenského řetězce Starbucks se musela vypořádat s neobvyklým problémem. Hosté si totiž z kaváren začali dělat kanceláře a nosili si do nich i stolní počítače nebo tiskárny....

13. srpna 2025  13:50

Nákup jachet, solárií či luxusního nábytku, Polsko řeší skandál zneužití eurofondů

Polskem rezonuje kauza zneužívání evropských dotací z plánu obnovy. Vládní představitelé tvrdí, že kauzu řeší a podezření prověřují. Opozice hovoří o gigantickém skandálu a rozkrádání veřejných...

13. srpna 2025  11:28

Z mamahotelu jedině do nájmu. Realita bydlení mladých Čechů se odráží i na nábytku

Vlastní bydlení se pro mnoho mladých Čechů stává nedosažitelným snem. Vysoké ceny nemovitostí, rostoucí úrokové sazby a finanční nejistota na trhu je nutí hledat jiné možnosti. A odráží se to i na...

13. srpna 2025  10:20

Obliba prosecca v Česku stále roste, loni se dovezlo 17,5 milionu lahví

Do České republiky se loni dovezlo 17,5 milionu lahví italského prosecca, meziročně o 27,6 procenta více. Česko, kde jeho obliba roste od roku 2016, bylo loni sedmým největším dovozcem tohoto vína na...

13. srpna 2025  9:54

Šéfe, dnes nepracuji, je vedro. Na co máte nárok při práci v horku

Slunce svítí a rtuť teploměru stoupá. Z toho jistě mají radost všichni, kteří tráví dovolenou v Česku. Méně však již pracovníci v neklimatizovaných kancelářích nebo ti, kdo pracují venku. Jaké jsou...

13. srpna 2025  9:02

Sushi a veganská kuchyně táhnou Prahu. V regionech se nejčastěji vozí burgery

Premium

Rozvoz jídla se v Česku stal běžnou součástí každodenního života a má své výrazné místo v byznysu restaurací. Zatímco v Praze jsou zákazníci ochotni sáhnout po trendových specialitách, jako jsou...

13. srpna 2025

Majonézy nebo čokoládové dezerty. Biopotraviny po propadu rostou

Segment biopotravin nyní roste rychleji, než segment konvenčního jídla. Podle údajů agentury NIQ se zvýšila útrata za biopotraviny za 12 měsíců končících červnem o 6,5 procenta, přičemž objem...

13. srpna 2025

Perplexity AI nabídla Googlu 34,5 miliardy dolarů za převzetí prohlížeče Chrome

Společnost Perplexity AI působící v oblasti umělé inteligence (AI) podala nevyžádanou nabídku na převzetí webového prohlížeče Chrome internetové firmy Google za 34,5 miliardy dolarů (zhruba 723...

12. srpna 2025  22:06

Americké restaurace balancují nad propastí. Drtí je růst nákladů

Americké restaurace řeší dosud nevídané existenční problémy. Náklady na suroviny neustále rostou, zaměstnanců je nedostatek a aby toho nebylo málo, zákazníci začali více šetřit.

12. srpna 2025  18:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Musk hrozí firmě Apple žalobou. Znevýhodňuje AI společnosti, zlobí se

Americký miliardář Elon Musk obvinil americkou technologickou společnost Apple z porušování antimonopolních pravidel. Pohrozil, že na Apple podá žalobu kvůli způsobu, jakým ve svém obchodu s...

12. srpna 2025  17:21

Fandové vykoupili McDonald´s kvůli kartám Pokémonů, jídlo vyhodili. Rvačky rovnala policie

Spolupráce mezi řetězcem s rychlým občerstvením McDonald’s a značkou sběratelských karet Pokémon skončila v Japonsku fiaskem. Fanoušci Pokémonů zaplavili restaurace, někteří hned po nákupu vyhodili...

12. srpna 2025  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.